بالالاردى ات سپورتىنا 7 جاستان باستاپ باۋلۋ كەرەك - ات ۇستىندەگى اكروباتيكا شەبەرى
استانا. KAZINFORM - بالانى ات سپورتىنا ەرتە جاستان باۋلۋ ماڭىزدى. بۇل تۋرالى سالا ماماندارى Jibek Joly تەلەارناسىنىڭ باعدارلاماسىندا ايتتى.
- بالانى سپورتقا 7 جاستان باستاپ بەرگەن دۇرىس. بۇل كەزدە چەمپيون بولۋعا دا مۇمكىندىك كوپ، - دەيدى ات ۇستىندەگى اكروباتيكا ونەرىنىڭ شەبەرى ەرنات سۇلتان.
سپيكەردىڭ ءوزى دە بۇل سپورت تۇرىمەن 17 جاسىنان باستاپ اينالىسقان. سودان بەرى حالىقارالىق جارىستاردا ەل نامىسىن قورعاپ، ءبىرقاتار جەتىستىككە جەتكەن.
- 2018 -جىلى وتكەن كوشپەندىلەر ويىندارى بارىسىندا كوماندالىق ەسەپتە 2- ورىن يەلەندىك. ال 2023 -جىلعى الەم چەمپيوناتىندا قازاقستان نامىسىن قورعاپ، 3- ورىن الدىم. 2024 -جىلى قازان قالاسىندا وتكەن BRICS ويىندارىندا كوماندالىق ەسەپتە 2- ورىن الساق، جەكە ەسەپتە 1- ورىن بۇيىردى، - دەيدى ول.
كونكۋر سپورتىنىڭ شەبەرى نۇربولات قارتقوجاق سپورتقا 15 جاسىندا بەت بۇرعان. بۇگىندە ول قازاقستان، الەم جانە ورتالىق ازيا كۋبوگىنىڭ كەزەڭدەرىن قوسا العاندا، 40-قا جۋىق جارىسقا قاتىسقان تاجىريبەلى سپورتشى. ونىڭ ايتۋىنشا، ات سپورتى - تەك باسەكە ەمەس، دەنساۋلىققا پايدالى باعىت.
- اتتىڭ ۇستىندە ادام دەنەسىن تەپە- تەڭدىكتە ۇستاپ وتىراتىندىقتان، جاۋىرىن، ءىش پەن كەۋدە بۇلشىق ەتتەرى جاتتىعادى. قازىر كوبىسى مەكەمەدە جۇمىس ىستەگەندىكتەن بۇل سپورت تۇرىنە حوببي رەتىندە بەت بۇرا باستاعان، - دەيدى ول.
دەگەنمەن، ات سپورتىنىڭ وزىندىك تالابى مەن شەكتەۋلەرى بار.
- ول ءبىر جاعىنان كورگەن كوزدى ءسۇيسىندىرىپ، جان تىنىشتاندىراتىن ءىس سياقتى. الايدا، كەي كەزدە ات مىنەزىن كورسەتىپ، باعىنباي، ءتىپتى ۇستىندەگى ادامدى قۇلاتىپ كەتۋى عاجاپ ەمەس. ات ۇستىندە سەرۋەندەگەندە دە بالا جۇرەگى كۇشتى رەجيمدە جۇمىس ىستەپ، قىسىم كوتەرىلەدى. بۇل سپورتپەن گيپەرتونيا مەن جۇرەك اقاۋى بار جاندار اينالىسپاۋ كەرەك، - دەيدى سپورتشىلار.
سالا ماماندارىنىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە ەلىمىزدە ات سپورتىمەن اينالىسۋعا مۇمكىندىك جەتكىلىكتى. الايدا تەك قىزىعۋشىلىقپەن شەكتەلمەي، ساپاعا ءمان بەرۋ قاجەت. بۇل رەتتە ولار ات كلۋبىن تاڭداۋعا ەرەكشە نازار اۋدارۋعا كەڭەس بەرەدى. جانۋارلاردىڭ كۇتىمى مەن دەنساۋلىعى، نۇسقاۋشىنىڭ بىلىكتىلىگى مەن تاجىريبەسى - باستى نازاردا بولۋى ءتيىس.
ايتا كەتەيىك، بۇگىن ەلىمىزدە ۇلتتىق سپورت كۇنى تويلانىپ جاتىر.