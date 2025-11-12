بالالاردىڭ الەۋمەتتىك جەلىگە تىركەلۋىن جاسىنا قاراي شەكتەۋ ۇسىنىلدى
استانا. KAZINFORM - جاساندى ينتەللەكت مينيسترلىگى مەكتەپتە سمارتفون قولدانۋعا تىيىم سالۋعا قارسى. بۇل تۋرالى ۆيتسە-مينيستر دميتري مۋن ءماجىلىس دەپۋتاتى اسحات ايماعامبەتوۆتىڭ سۇراعىنا بەرگەن جاۋابىندا ايتتى.
- قازاقستاندا 5-6 جاستاعى بالالاردىڭ ءوزى TikTok پەن Instagram-دا اتا-انانىڭ راستاۋىنسىز-اق تىركەلە الادى. ال باسقا مەملەكەتتەردە جاس شەكتەۋىن ەنگىزگەن زاڭدار قابىلدانىپ جاتىر. مىسالى، دانيادا، اۋستراليادا الەۋمەتتىك جەلىگە تىركەلۋگە قۇقىق بەرەتىن جاس - 15-16 جاس. ا ق ش، ۇلى بريتانيادا، يرلانديادا اتا-انانىڭ ارنايى رۇقساتى، راستاۋى كەرەك. وقۋ-اعارتۋ مينيسترلىگى مەن جاساندى ينتەللەكت مينيسترلىگىنىڭ وسى ماسەلەدەگى ۇستانىمى قانداي؟ مەكتەپتەردە سمارتفون قولدانۋعا مەملەكەتتىك ۇستانىم بار ما؟ انگليا، نيدەرلاند سياقتى الەمنىڭ 40 پايىزدان استام مەملەكەتتەرىندە تىيىم سالۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى. بىزدەگى كەيبىر الدىڭعى قاتارداعى مەكتەپتەر دە وسى تاجىريبەنى ەنگىزىپ، ناتيجەسىندە بالالاردىڭ ۇلگەرىمى ارتتى. سيفرلىق كودەكس اياسىندا وسى ماسەلەنى قالاي رەتتەۋگە بولادى، - دەپ سۇرادى اسحات ايماعامبەتوۆ.
جاساندى ينتەللەكت ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى دميتري مۋن الەم بالالاردىڭ الەۋمەتتىك جەلىدە تىركەلۋىن جاپپاي تىيىم سالۋ ارقىلى ەمەس، ولار تۇتىناتىن مازمۇندى ەكشەپ ۇسىنۋ ارقىلى رەتتەپ جاتقانىن ايتتى.
- الەۋمەتتىك جەلىلەردە اتا-انانىڭ باقىلاۋىنسىز تىركەلۋگە قاتىستى ايتساق، قازىر الەم كەرىسىنشە الەۋمەتتىك جەلىگە قول جەتكىزۋدىڭ ءتۇرلى جولدارىن ۇسىنۋ جاعىنا جىلجىپ جاتىر. ءبىراق بەلگىلى ءبىر جاس شەكتەۋلەرى، مازمۇندى ەكشەپ ۇسىنۋ تاجىريبەسى بار. بالالاردىڭ زامان اعىمىنان، تەحنولوگيادان كەنجە قالماي دامۋىنا دا باسىمدىق بەرىلىپ وتىر. سوندىقتان بىزدە دە وسىنداي فورماتتا جۇمىس جۇرگىزىلەدى، - دەدى ۆيتسە-مينيستر.
ال سيفرلىق كودەكس اياسىندا مەكتەپتە سمارتفون قولدانۋعا تىيىم سالۋ كوزدەلمەگەن.
- ءبىزدىڭ مينيسترلىكتىڭ ۇستانىمى - جاس ۇرپاق زامان اعىمىنان كەيىن قالۋ تاۋەكەلىنەن قورعاي وتىرىپ، جۇمىستا ينتەرنەت مۇمكىندىكتەرىن، جاساندى ينتەللەكتىنى پايدالانۋدى ۇيرەتۋ قاجەت، - دەدى دميتري مۋن.
ايتا كەتۋ كەرەك، سيفرلىق كودەكستىڭ جوباسىندا سيفرلىق دەرەكتەردى زاڭ جۇزىندە مۇلىك رەتىندە مويىنداۋ كوزدەلىپ وتىر.