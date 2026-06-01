بالالار دەنساۋلىعىن قارجىلاندىرۋ بەس جىلدا ەكى ەسەدەن استام ءوستى
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندا بالالار دەنساۋلىعىن قورعاۋ جانە مەديتسينالىق كومەكتىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ باعىتىنداعى جۇمىستار كۇشەيتىلىپ كەلەدى.
سوڭعى بەس جىلدا بۇل سالانى قارجىلاندىرۋ كولەمى 264 ميلليارد تەڭگەدەن 585 ميلليارد تەڭگەگە دەيىن وسكەن.
بۇل تۋرالى ۇكىمەتتىڭ بالالاردى قولداۋ جونىندەگى مەملەكەتتىك ساياساتتىڭ ىسكە اسىرىلۋ بارىسى تۋرالى مالىمەتىندە ايتىلدى.
- قازىرگى تاڭدا بالالارعا مەديتسينالىق كومەك تەگىن مەديتسينالىق كومەكتىڭ كەپىلدىك بەرىلگەن كولەمى جانە مىندەتتى الەۋمەتتىك مەديتسينالىق ساقتاندىرۋ جۇيەسى اياسىندا تەگىن كورسەتىلەدى،-دەلىنگەن حابارلامادا.
ۇكىمەت قابىلداعان شارالاردىڭ ناتيجەسىندە بالا دۇنيەگە كەلمەي تۇرىپ پاتولوگيالاردى انىقتاۋ مەن الدىن الۋعا ەرەكشە نازار اۋدارىلىپ وتىر.
فەتالدى حيرۋرگيانى، ياعني قۇرساقتاعى بالاعا جاسالاتىن وپەراتسيالاردى ەنگىزۋ جانە 4 مىڭعا جۋىق مەيىرگەر جۇمىس ىستەيتىن پاتروناج جۇيەسىن دامىتۋ وڭ ناتيجەلەر بەرگەن.
- بۇل شارالار تاۋەلسىزدىكتىڭ العاشقى جىلدارىمەن سالىستىرعاندا نارەستە ءولىمىن 7,5 ەسەگە، ال انا ءولىمىن 6 ەسەگە تومەندەتۋگە مۇمكىندىك بەردى، - دەپ اتاپ ءوتىلدى.
تۋعاننان كەيىن بالالار نەوناتالدى، اۋديولوگيالىق جانە وفتالمولوگيالىق سكرينينگتەردەن وتەدى. سونىمەن قاتار ولاردىڭ دامۋ كورسەتكىشتەرى تۇراقتى باقىلاۋدا بولادى.
ەلىمىزدىڭ وڭىرلەرىندە بالالار اۋرۋحانالارى جاڭارتىلىپ، جاڭا پەريناتالدىق ورتالىقتار سالىنىپ جاتىر.
مامانداندىرىلعان جانە جوعارى تەحنولوگيالىق مەديتسينالىق كومەكتىڭ كولەمى دە كەڭەيتىلۋدە.
- ونىڭ ىشىندە بالالار ونكوگەماتولوگياسى سالاسىنداعى قىزمەتتەردىڭ قولجەتىمدىلىگى ارتىپ كەلەدى، - دەلىنگەن مالىمەتتە.
جاسوسپىرىمدەردىڭ دەنساۋلىعىن ساقتاۋ ماسەلەسىنە دە ەرەكشە كوڭىل بولىنۋدە. قازىر ءاربىر مەكتەپ العاشقى مەديتسينالىق-سانيتارلىق كومەك ۇيىمدارىنا بەكىتىلگەن.
ءبىلىم بەرۋ ۇيىمدارىندا اۋرۋلاردىڭ الدىن الۋ، دەنە دامۋىن باقىلاۋ جانە سالاۋاتتى ءومىر سالتىن ناسيحاتتاۋ جۇمىستارىن جۇرگىزەتىن مەديتسينالىق پۋنكتتەر جۇمىس ىستەيدى.
2025 -جىلدان باستاپ مەكتەپتەردە وقۋشىلاردىڭ جاس ەرەكشەلىكتەرىن ەسكەرەتىن جاڭا تاماقتانۋ ستاندارتى ەنگىزىلدى.
پسيحيكالىق دەنساۋلىقتى قولداۋ جۇيەسى دە دامىپ كەلەدى.
- بالالار مەن اتا-انالار جاستار دەنساۋلىعى ورتالىقتارىنا جانە پسيحيكالىق دەنساۋلىق ورتالىقتارىنا جۇگىنىپ، كەڭەس پەن كومەك الا الادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ماقساتىندا تاۋلىك بويى جۇمىس ىستەيتىن «112» ءبىرىڭعاي ءنومىرى قىزمەت كورسەتەدى.
سونىمەن قاتار جاسوسپىرىمدەردىڭ دەنساۋلىعىنا زياندى اسەردى ازايتۋ ءۇشىن ەلەكتروندى تەمەكى مەن ۆەيپتەردىڭ اينالىمى زاڭمەن شەكتەلىپ، 21 جاسقا تولماعان ازاماتتارعا ەنەرگەتيكالىق سۋسىندار ساتۋعا تىيىم سالىندى.
ايتا كەتەيىك، الماتىدا بالالار مەرەكەسىنە وراي تەگىن مەديتسينالىق تەكسەرۋلەر مەن اكسيالار ءوتىپ جاتىر.