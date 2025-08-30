بالالار كونستيتۋتسيانى مەكتەپ قابىرعاسىنان باستاپ مەڭگەرەدى
استانا. KAZINFORM - ەندى كونستيتۋتسيا مەكتەپ قابىرعاسىندا وقىتىلادى. بۇل تۋرالى ق ر كونستيتۋتسيالىق سوتىنىڭ ءتوراعاسى Kazinform تىلشىسىنە بەرگەن سۇحباتىندا حابارلادى.
- 2 - قىركۇيەكتەن باستاپ «ادال ازامات» باعدارلاماسى بارلىق مەكتەپكە ەنگىزىلەدى. سول باعدارلاما بويىنشا كونستيتۋتسيانىڭ ەرەجەلەرى، ازاماتتاردىڭ قۇقىقتارى مەن بوستاندىقتارى تۋرالى اقپارات پەن ءبىلىم بەرىلەدى. باعدارلاما تەك ازاماتتىق سۇراقتارعا عانا جاۋاپ بەرمەيدى. ەندى بالالارىمىز كونستيتۋتسيا بويىنشا جۇيەلى ءبىلىم الادى، - دەدى ەلۆيرا ءازىموۆا.
ەسكە سالا كەتەيىك، بىرنەشە كۇن بۇرىن ۇكىمەت باسشىسى «ادال ازامات» باعدارلاماسىن ىسكە اسىرۋ جوسپارىن بەكىتۋدى تاپسىرعان ەدى.
ال ەلوردادا وتكەن ۇستازداردىڭ رەسپۋبليكالىق تامىز كونفەرەنتسياسىندا مەملەكەت باسشىسى «ادال ازامات» باعدارلاماسىن پەداگوگ ماماندار دايارلايتىن ج و و- لاردا دا ەنگىزۋدى ۇسىندى.