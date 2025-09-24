ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
    20:59, 24 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    بالادا ارتىق سالماق بار ەكەنىن قالاي بىلەمىز؟

    استانا. قازاقپارات - ماماندار ونى ەرەكشە ادىسپەن ولشەيدى ەكەن. ولاردىڭ جاسىنا قاراي بەلگىلەنگەن نورماسى بار. ماسەلەن، ءبۇلدىرشىن التى جاسىندا 20 ك گ تارتسا، 7 جاسىندا شامامەن 22 ك گ بولۋى كەرەك.

    семіздік
    Фото: freepik.com

     ال سەگىز جاسىندا 25، توعىزعا تولعاندا 28 ك گ- عا جەتۋگە ءتيىس. 10-11 جاسىندا بالانىڭ سالماعى 32-دەن 36 ك گ- عا دەيىن بولۋى شارت. 12 جاسىندا 40 ك گ سالماق مەديتسينالىق تالاپقا ساي دەپ سانالادى.

    بالا سالماعىنىڭ نورماسى ورتاشا سالماق:

     6 جاس: 20 ك گ

     7 جاس: 22 ك گ

     8 جاس: 25 ك گ

     9 جاس: 28 ك گ

     10 جاس: 32 ك گ

    11 جاس: 36 ك گ

     12 جاس: 40 ك گ

     ايگەرىم بەكەجان قىزى، پەدياتر:

     - ەرەسەك ادامداعىداي، بالانىڭ دەنە سالماعىنىڭ ماسساسى بىردەن ەسەپتەلمەيدى. بۇل جەردە بالا ءوسۋشى ورگانيزم بولعاندىقتان، اي سايىن ونىڭ بويىن، سالماعىنا ەسەپتەپ وتىرامىز. ول جەردە بالانىڭ ءوسۋ قيسىق سىزىعى پايدا بولادى. ياعني بالا ءوز ءوزىنىڭ نورماسىنا ساي ءوسىپ كەلە جاتىر ما نەمەسە ءتۇسىپ كەلە جاتىر ما؟ سوعان قاراي اتا-اناسىمەن جۇمىس ىستەيمىز.

     24.kz 

    تەگ:
    قوعام
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
