بالا قاۋىپسىزدىگىنە تۇتاس قوعام جاۋاپتى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بالالارعا قاۋىپسىز ءارى قولايلى ورتا قالىپتاستىرۋعا بۇكىل قوعام اتسالىسۋى كەرەكتىگىن ايتىپ، «ادال ازامات» تاربيە باعدارلاماسىنىڭ اياسىن كەڭەيتۋدى جانە جاستارعا كونستيتۋتسيا قۇندىلىقتارىن تەرەڭ مەڭگەرتۋدى تاپسىردى.
پرەزيدەنت رەسپۋبليكالىق تامىز كونفەرەنسياسىندا وسكەلەڭ ۇرپاقتى تابيعاتقا قامقور بولۋعا تاربيەلەۋ قاجەتتىگىن اتاپ ءوتتى.
- مەن بۇعان دەيىن مەكتەپتەر مەن جوعارى وقۋ ورىندارىنا ەكولوگيالىق اعارتۋ سالاسىنىڭ ءبىرىڭعاي ستاندارتتارىن ەنگىزۋ قاجەتتىگىن ايتتىم. ۇكىمەت بۇل جۇمىستى جىل سوڭىنا دەيىن اياقتاۋعا ءتيىس، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
سونىمەن قاتار «ادال ازامات» ءبىرتۇتاس تاربيە باعدارلاماسىنىڭ قولدانىس اياسىن كەڭەيتە ءتۇسۋ تاپسىرىلدى.
- قازىر بۇل باعدارلاما، نەگىزىنەن، ورتا ءبىلىم سالاسىندا عانا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتىر. ۇرپاق تاربيەسى - ەل تاعدىرىنا تىكەلەي اسەر ەتەتىن اسا ماڭىزدى مىندەت. دەگەنمەن وسى ماسەلەگە كەلگەندە بارلىق جاۋاپكەرشىلىكتى تەك مەكتەپتەرگە ارتىپ قويۋ دۇرىس ەمەس. ءبىز تۇتاس قوعام بولىپ، بالالارعا قاۋىپسىز ءارى قولايلى ورتا قالىپتاستىرۋىمىز كەرەك. ەڭ ماڭىزدى ماقسات: كونستيتۋتسيانىڭ نەگىزگى قاعيداتتارى ۇلتتىق بولمىسىمىزدىڭ اجىراماس بولىگى بولۋعا ءتيىس. جاستارىمىز كونستيتۋتسيانى جاقسى ءبىلۋى قاجەت. سوندا عانا قوعامىمىز وركەنيەتتى، ءبىلىمدى، ۇقىپتى، ال ەلىمىز وتە دامىعان ءارى وزىق بولاتىنىنا كۇمان جوق، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
بۇعان دەيىن پرەزيدەنت 7 مىڭ بالا قانت ديابەتىنە شالدىققانىن ايتىپ، فاست-فۋد جارناماسىن مۇقيات زەردەلەۋدى تاپسىرعان ەدى.
سونداي-اق قاسىم-جومارت توقايەۆ 16 جاسقا تولماعانداردىڭ الەۋمەتتىك جەلىدە تىركەلۋىنە تىيىم سالۋ تۋرالى زاڭ جوباسىن قۇرىلتايدا قاراۋدى ۇسىنىپ، بالالارعا ارنالعان SIM- كارتالاردى ەنگىزۋدى تاپسىردى.