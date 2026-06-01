بالا قاۋىپسىزدىگى: 2026-جىلى قانداي وزگەرىس بولدى
استانا. KAZINFORM - بالالاردىڭ قاۋىپسىزدىگى مەن قۇقىقتىق قورعالۋىن قامتاماسىز ەتۋ ماسەلەلەرى اسا ماڭىزدى. قازىر بۇل باعىتتار مەملەكەت باسشىسىنىڭ «زاڭ مەن ءتارتىپ» جالپى قاعيداتىمەن ۇندەستىرىلگەن.
بۇل باعىتتاعى نەگىزگى باسىمدىق ەرتە پروفيلاكتيكاعا جانە قاۋىپسىز ءبىلىم بەرۋ ورتاسىن قالىپتاستىرۋعا بەرىلگەن. 2025 -جىلدىڭ قىركۇيەگىنەن باستاپ ەلدىڭ بارلىق مەكتەپتەرى مەن كوللەدجدەرىندە نورماتيۆتىك تارتىپتە «دوسبولlike» جانە KiVa انتيبۋللينگ باعدارلامالارى ەنگىزىلدى، سونداي-اق كامەلەتكە تولماعاندارعا قاتىستى زورلىق-زومبىلىق نەمەسە قاتىگەز قارىم-قاتىناس فاكتىلەرىنە مەملەكەتتىك ورگانداردىڭ ءبىرىڭعاي ارەكەت ەتۋ الگوريتمدەرى بەكىتىلدى. ۇكىمەتتىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى حابارلاعانداي، وڭىرلىك دەڭگەيدە بارلىق وبلىستا مامانداندىرىلعان پسيحولوگيالىق قولداۋ ورتالىقتارى اشىلىپ، جۇمىس ىستەپ جاتىر.
سونىمەن قاتار مەملەكەتتىك باقىلاۋ ايتارلىقتاي كۇشەيتىلدى. ۋاكىلەتتى ورگانداردىڭ تەكسەرىستەرى ەندى مىندەتتى تۇردە مەكتەپتەگى تاماقتانۋ ساپاسىن، پسيحولوگيالىق- پەداگوگيكالىق سۇيەمەلدەۋدىڭ تولىقتىعىن جانە ەرەكشە ءبىلىم بەرۋ قاجەتتىلىكتەرى بار بالالاردىڭ قۇقىقتارىنىڭ ساقتالۋىن قامتيدى.
2026-جىلعى نەگىزگى قۇقىقتىق وزگەرىس - بالالاردىڭ قۇقىعىن قورعاۋ سالاسىنداعى بۇزۋشىلىقتار ءۇشىن تىكەلەي اكىمشىلىك جاۋاپكەرشىلىكتىڭ ەنگىزىلۋى بولدى. ەندى بۋللينگ فاكتىلەرىن ەلەمەۋ، اسحانالارداعى تاماقتاندىرۋدى ۇيىمداستىرۋداعى كەمشىلىكتەر نەمەسە ءتيىستى پروفيلاكتيكالىق جۇمىستىڭ جۇرگىزىلمەۋى ءۇشىن وقۋ ورىندارىنىڭ باسشىلىعى مەن جاۋاپتى تۇلعالار زاڭ الدىندا جەكە جاۋاپكەرشىلىككە تارتىلادى.
وسى جۇمىستى جەرگىلىكتى دەڭگەيدە ۇيلەستىرۋ ءۇشىن اكىمدىكتەر قۇرىلىمىندا بالالاردىڭ قۇقىقتارىن قورعاۋ جونىندەگى باسقارمالار تۇرىندەگى جەكە سالالىق ۆەدومستۆولار قۇرىلىپ جاتىر. ولار مەكتەپتەر، قامقورشىلىق ورگاندارى، پسيحولوگيالىق قىزمەتتەر مەن الەۋمەتتىك مەكەمەلەر اراسىنداعى ءوزارا ءىس-قيمىلدى تىكەلەي ۇيلەستىرەدى.
مامانداردىڭ جۇكتەمەسىن ازايتىپ، جۇمىستىڭ ساپاسىن ارتتىرۋ ماقساتىندا العاش رەت زاڭنامالىق دەڭگەيدە قامقورشىلىق ورگاندارى ءۇشىن قاتاڭ كادرلىق نورماتيۆ بەكىتىلدى: 5 مىڭ بالاعا كەمىندە ءبىر ينسپەكتور قاراستىرىلعان.
وسىلايشا، «قازاقستان بالالارى» تۇجىرىمداماسىندا كوزدەلگەن كەشەندى ءتاسىل شاشىراڭقى قولداۋ شارالارىن ءبىرىڭعاي، اشىق ءارى تەحنولوگيالىق ەكوجۇيەگە اينالدىرۋعا مۇمكىندىك بەرەدى.
ينفراقۇرىلىمدى قارجىلاندىرۋ، تىكەلەي تولەمدەر، سيفرلىق ۆاۋچەرلەر جانە ۇلتتىق قورداعى ماقساتتى شوتتار - مۇنىڭ بارلىعى ەلدىڭ ادامي كاپيتالىنا باعىتتالعان ۇزاقمەرزىمدى مەملەكەتتىك ينۆەستيتسيالار.
ۇكىمەت ءوز تاراپىنان بالالاردى قورعاۋ، قاۋىپسىز ءارى دامىتۋشى ورتا قالىپتاستىرۋ ماسەلەلەرىن ەرەكشە باقىلاۋدا ۇستاپ، تابىستى پيلوتتىق جوبالاردى كەزەڭ-كەزەڭىمەن كەڭەيتۋدى جانە ءاربىر جاس قازاقستاندىق ءۇشىن ينستيتۋتسيونالدىق كەپىلدىكتەردى كۇشەيتۋدى جالعاستىراتىنىن ءمالىم ەتتى.
ايتا كەتەيىك، بالالار دەنساۋلىعىن قارجىلاندىرۋ بەس جىلدا ەكى ەسەدەن استام ءوستى.