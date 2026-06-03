بالا ءولىمى: قالادا جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسىنا تىيىم سالىنا ما؟
استانا. KAZINFORM - ىشكى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى سانجار ءادىلوۆ كامەلەتكە تولماعانداردىڭ قازاسىنا سەبەپ بولعان جول-كولىك وقيعالارىنان كەيىن قالا ىشىندە جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسىن شەكتەۋ تۋرالى ۇسىنىستارعا قاتىستى پىكىر ءبىلدىردى.
ءماجىلىس كۋلۋارىندا جۋرناليستەر شىمكەنت پەن استاناداعى رەزونانس تۋدىرعان جول اپاتتارىنان كەيىن جۇك كولىكتەرىنىڭ قالا اۋماعىندا جۇرۋىنە تىيىم سالۋ ماسەلەسى قارالىپ جاتقان-جاتپاعانىن سۇرادى.
ءمينيستردىڭ ورىنباسارى اتالعان فاكتىلەر بويىنشا قىلمىستىق ىستەر قوزعالعانىن ايتتى.
ەكى وقيعا بويىنشا دا قىلمىستىق كودەكستىڭ 345-بابىنىڭ 3-بولىگى نەگىزىندە جەدەل تۇردە قىلمىستىق ءىس قوزعالدى. شىمكەنتتەگى جول اپاتىنان كەيىن جۇرگىزۋشى ۇستالىپ، ۋاقىتشا ۇستاۋ يزولياتورىنا قامالدى. قازىرگى ۋاقىتتا قاجەتتى سوت-تەحنيكالىق ساراپتامالار تاعايىندالىپ، كەشەندى تەرگەۋ امالدارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. تەرگەۋ بارىسى باقىلاۋدا جانە زاڭدا بەلگىلەنگەن مەرزىمدە اياقتالادى، - دەدى سانجار ءادىلوۆ.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى كەزدە قايعىلى وقيعالاردىڭ ناقتى سەبەپتەرىن انىقتاۋ باعىتىندا تەرگەۋ ارەكەتتەرى جالعاسۋدا.
ءاربىر قىلمىستىق ءىس بويىنشا تەرگەۋشىلەر سوتقا دەيىنگى تەرگەپ-تەكسەرۋ اياسىندا قۇقىق بۇزۋشىلىققا ىقپال ەتكەن ءمان-جايلار مەن سەبەپتەردى مىندەتتى تۇردە تالدايدى. وسى جۇمىستىڭ قورىتىندىسى بويىنشا قىلمىستىق-پروتسەستىك كودەكستىڭ 200-بابىنا سايكەس انىقتالعان سەبەپتەر مەن جاعدايلاردى جويۋ جونىندە ءتيىستى ۇسىنىمدار ەنگىزىلەدى، - دەدى ول.
جۇك كولىكتەرىنە تولىق تىيىم سالىنا ما؟
قالا اۋماعىنداعى جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسىنا قاتىستى سۇراققا جاۋاپ بەرگەن سانجار ءادىلوۆ مۇنداي كولىكتەردىڭ جۇرۋىنە تولىق تىيىم سالۋ مۇمكىن ەمەس ەكەنىن ايتتى.
ونىڭ سوزىنشە، جۇك كولىكتەرى قۇرىلىس، كوممۋنالدىق قىزمەت، لوگيستيكا جانە قالالىق ينفراقۇرىلىمنىڭ ۇزدىكسىز جۇمىسىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن قاجەت.
قالا ىشىندەگى جۇك كولىكتەرىنە قاتىستى ناقتى جول قوزعالىسى ەرەجەلەرى بار. وندا بارلىق كولىك تۇرلەرىنىڭ، سونىڭ ىشىندە جۇك كولىكتەرىنىڭ قوزعالىسى ناقتى رەتتەلگەن. بۇگىندە ەلىمىز الەۋمەتتىك-ەكونوميكالىق تۇرعىدان قارقىندى دامىپ كەلەدى. سوندىقتان جۇك كولىكتەرىنىڭ قالاعا كىرۋىنە جانە قوزعالىسىنا تولىق تىيىم سالۋ مۇمكىن ەمەس. ويتكەنى ولار قۇرىلىس جۇمىستارى مەن ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋعا بايلانىستى اۋقىمدى مىندەتتەردى اتقارىپ وتىر، - دەدى ءى ءى م وكىلى.
ايتا كەتەيىك، كەيىنگى ۋاقىتتا جۇك كولىكتەرىنىڭ قاتىسۋىمەن بولعان بىرنەشە قايعىلى جول اپاتى قوعامدا ۇلكەن رەزونانس تۋعىزىپ، ولاردىڭ قوزعالىسىن شەكتەۋ ماسەلەسىن قايتا كوتەرگەن بولاتىن.