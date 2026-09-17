باج سالىعىن كوتەرەمىن: ترامپ ە و- عا ەسكەرتۋ جاسادى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ كانادا مەن ەۋروپالىق وداق اراسىنداعى ارىپتەستىك ودان ءارى كەڭەيگەن جاعدايدا ە و تاۋارلارىنا جوعارى باج سالىعىن ەنگىزۋى نەمەسە ەۋروپامەن ساۋدانى توقتاتۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى DW.
ا ق ش پرەزيدەنتى بۇل تۋرالى 16-قىركۇيەكتە ەۋروكوميسسيا ءتوراعاسى ۋرسۋلا فون دەر ليايەننىڭ كانادانى ەۋروپالىق وداقتىڭ العاشقى «قاۋىمداستىرىلعان مۇشەسى» ەتۋ جونىندەگى ۇسىنىسىنا قاتىستى پىكىر بىلدىرگەن كەزدە ايتتى.
- مەن مۇنى كۇلكىلى دەپ سانايمىن. ەگەر ولار وسىنداي قادامعا بارسا جانە مەن ونى قانداي دا ءبىر دەڭگەيدە دوستىققا جاتپايتىن ارەكەت دەپ باعالاسام، وتە جوعارى باج سالىعىن ەنگىزەمىن نەمەسە ەۋروپامەن ساۋدانى توقتاتامىن. ەگەر نيەتتەرى دۇرىس بولسا، ءبارى جاقسى. ال نيەتى تەرىس بولسا، ەۋروپاعا وتە جوعارى باج سالىعىن ەنگىزۋ - مۇمكىندىكتەردىڭ ءبىرى، - دەدى دونالد ترامپ.
بۇعان دەيىن ۋرسۋلا فون دەر ليايەن ەۋروپارلامەنتتە كانادا پرەمەر-ءمينيسترى مارك كارنيدىڭ قاتىسۋىمەن سويلەگەن سوزىندە ە و مەن كانادا قارىم-قاتىناسىن «مۇمكىن بولاتىن ەڭ جوعارى دەڭگەيگە» كوتەرۋدى كوزدەيتىنىن مالىمدەدى. ول كانادانىڭ ەۋرو وداقتىڭ العاشقى «قاۋىمداستىرىلعان مۇشەسى» بولۋىنا جول اشۋ ءۇشىن كارنيمەن بىرلەسىپ جۇمىس ىستەگىسى كەلەتىنىن ايتتى.
فون دەر ليايەننىڭ ايتۋىنشا، تاراپتار وزىق ءوندىرىس، تەحنولوگيا، قورعانىس ونەركاسىبى، اركتيكا، ەنەرگەتيكا، ماڭىزدى مينەرالدار، اككۋمۋلياتورلار، جاساندى ينتەللەكت، كۆانتتىق تەحنولوگيالار، كيبەرقاۋىپسىزدىق جانە ەكونوميكالىق قاۋىپسىزدىك سالالارىنداعى ىنتىماقتاستىقتى تەرەڭدەتۋدى جوسپارلاپ وتىر. ول بۇل ارىپتەستىك باسقا مەملەكەتتەرگە قارسى باعىتتالمايتىنىن اتاپ ءوتتى.
ا ق ش پەن كانادا اراسىنداعى ساۋدا قاتىناستارى دا شيەلەنىسىپ وتىر. 16 -قىركۇيەكتە ترامپ كانادا تاۋارلارىنىڭ ا ق ش- تىڭ فەدەرالدىق مەملەكەتتىك ساتىپ الۋلارىنا قاتىسۋىن شەكتەۋگە باعىتتالعان مەموراندۋمعا قول قويدى. اق ءۇي مۇنى كانادانىڭ امەريكالىق كومپانيالاردىڭ مەملەكەتتىك ساتىپ الۋ نارىعىنا قول جەتكىزۋىنە جاڭا كەدەرگىلەر ەنگىزۋىنە جاۋاپ رەتىندە ءتۇسىندىردى.
سونىمەن قاتار 15- قىركۇيەكتەن باستاپ كانادانىڭ ءبىرقاتار تاۋارلارىنا قاتىستى قوسىمشا 50 پايىزدىق باج سالىعى كۇشىنە ەندى. ا ق ش اكىمشىلىگىنىڭ رەسمي قۇجاتتارىندا بۇل شارالار كانادامەن اراداعى ساۋدا داۋىنا بايلانىستى قابىلدانعانى كورسەتىلگەن.