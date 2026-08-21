بۇدان بىلاي ەرتىس ورمانى اۋماعىنا كىرۋ اقىلى بولادى
پاۆلودار. KAZINFORM - الداعى كۇزدەن باستاپ تابيعي رەزەرۆات اۋماعىندا ەكى جاڭا باقىلاۋ-وتكىزۋ بەكەتى جۇمىسىن باستايدى. وسىعان بايلانىستى تابيعي اۋماققا كىرۋ اقىلى تۇردە جۇزەگە اسىرىلادى.
«ەرتىس ورمانى» رەزەرۆاتىنىڭ اكىمشىلىگىنەن حابارلاعانداي، № 1 باقىلاۋ-وتكىزۋ بەكەتى سادىقاشى اۋىلى باعىتىنداعى جول مەن «عابدۋل ۋاحيت حازىرەت» تۋريستىك باعىتىنا ورناتىلسا، № 2بەكەت جاڭاۋىل اۋىلىنداعى باۋىرتال ورمانشىلىعى اۋماعىندا بوي جۇمىس ىستەمەكشى.
- رەزەرۆاتقا كەلۋشىلەردەن كىرۋ اقىسىن الۋ قر «ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماقتار تۋرالى» زاڭىنىڭ 38-بابىنا جانە جەكە تۇلعالاردىڭ ەرەكشە قورعالاتىن تابيعي اۋماقتارعا بارۋ قاعيدالارىنا سايكەس كەلەدى. تۇرعىندار مەن تۋريستەرگە قولايلى بولۋى ءۇشىن تولەمدى QR- كود ارقىلى ونلاين جاساۋ مۇمكىندىگى قاراستىرىلعان. تودەم تۇبىرتەگىن باقىلاۋ-وتكىزۋ پۋنكتىندە كورسەتۋ مىندەتتى، - دەپ مالىمدەدى رەزەرۆاتتان.
رەزەرۆات اۋماعىندا ورنالاسقان ەلدى مەكەندەردىڭ جەرگىلىكتى تۇرعىندارى ءتيىستى قۇجاتىن (تىركەۋىن) كورسەتكەن جاعدايدا كىرۋ اقىسىنان تولىق بوساتىلادى.
ەسكە سالا كەتەيىك، ەرتىس ورمانىندا سيرەك كەزدەسەتىن تۇيەسىڭىر وسىمدىگى تابىلدى.
اۆتورلار
مۇرات اياعان