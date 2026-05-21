ب ۇ ۇ- نىڭ قازاقستاننىڭ بىتىمگەرلەرىنە اۋداراتىن تولەمى قانشا
استانا. KAZINFORM – ق ر قورعانىس ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى دارحان احمەديەۆ ب ۇ ۇ تاراپىنان بىتىمگەرلەرگە بولىنەتىن جالاقىنىڭ سوماسى قاي دەڭگەيدە ەكەنىن ايتتى.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىر ب ۇ ۇ بىتىمگەرشىلىك ميسسيالارىندا 155 اسكەري قىزمەت ەتىپ ءجۇر.
- ب ۇ ۇ- نىڭ ءبىر ساربازعا بولگەن قاراجاتى 1500 ا ق ش دوللارى. ءبىزدىڭ جالاقىمەن سالىستىرعاندا، بۇل سوما ءۇش ەسە كوپ، - دەدى دارحان احمەديەۆ ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا.
سونىمەن قاتار ول اسكەريلەرگە ارنالعان تولەمدى اۋدارۋ پروتسەسى جەدەلدەتىلگەنىن ايتتى.
- بۇعان دەيىن بۇۇ تولەمدى قارجى مينيسترلىگىنە اۋداراتىن. بۇل قاراجات ءبىراز ۋاقىتتان سوڭ قورعانىس مينيسترلىگىنە، سوسىن اسكەري قىزمەتشىلەرگە تولەم رەتىندە جىبەرىلەتىن. ەندى جاڭا نورما اياسىندا بۇل تولەم قورعانىس مينيسترلىگىنە تىكەلەي اۋدارىلادى، - دەپ ءتۇسىندىردى ءمينيستردىڭ ورىنباسارى.
بۇدان بۇرىن حابارلانعانداي، قازىر 150 دەن استام قازاقستاندىق بىتىمگەر بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ تاياۋ شىعىستاعى جانە افريكا كونتينەنتىندەگى 7 ميسسياسىنا اسكەري باقىلاۋشى، شتابتىق وفيتسەر جانە جەكە دەربەس اسكەري كونتينگەنت رەتىندە قاتىسىپ جاتىر.
بۇگىن ءماجىلىس قابىلداعان زاڭ اياسىندا ب ۇ ۇ- نىڭ ميسسيالارىنا قاتىساتىن اسكەريلەرگە تولەمدەردى اۋدارۋ تەتىگى جەڭىلدەدى.
ەسكە سالساق، بىلتىر قورعانىس مينيسترلىگى قازاقستاندىق بىتىمگەرلەرگە قاي سومادا وتەماقى قاراستىرىلعانىن ايتقان ەدى.