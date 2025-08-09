ب ۇ ۇ ترامپ پەن پۋتيننىڭ سامميتىن وتكىزۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەدى
استانا. KAZINFORM - ب ۇ ۇ ا ق ش پەن رەسەي پرەزيدەنتتەرى دونالد ترامپ پەن ۆلاديمير پۋتين اراسىنداعى ىقتيمال سامميتتى ءوز شتاب-پاتەرىندە وتكىزۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەدى. بۇل تۋرالى ۇيىم باس حاتشىسىنىڭ ورىنباسارى ستەفاني ترەمبلە جۋرناليستەرگە ارنالعان بريفينگتە ايتتى، دەپ حابارلايدى ت ا س س.
ونىڭ ايتۋىنشا، قازىرگى ۋاقىتتا مۇنداي كەزدەسۋ وتكىزۋ تۋرالى رەسمي سۇرانىس تۇسپەگەن جانە شتاب-پاتەردە سامميت وتكىزۋ ماسەلەسى تالقىلانعان جوق.
«قازىرگى تاڭدا تاراپتار بۇل نۇسقانى قاراستىرىپ جاتقان جوق سياقتى»، - دەدى ول.
سونىمەن قاتار ترەمبلە ب ۇ ۇ- نىڭ ديالوگقا ءاردايىم اشىق ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
«ءبىز ءارقاشان ديالوگتى قولدايمىز جانە ب ۇ ۇ جارعىسىنا سايكەس ۋكرايناداعى اسكەري ءىس-قيمىلداردى توقتاتۋ جولىندا پروگرەسكە قول جەتكىزىلەدى دەپ ۇمىتتەنەمىز»، - دەدى ب ۇ ۇ وكىلى.