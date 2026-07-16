ۇ ب ت- نىڭ جاڭا فورماتىن ەنگىزۋ 2027-جىلى پەداگوگيكالىق باعىتتان باستالادى
استانا. KAZINFORM – ۇ ب ت- عا بالاما رەتىندە ازىرلەنىپ جاتقان جاڭا AIT (Admission Insight Test) تەستىن پيلوتتىق رەجيمدە ەنگىزۋ 2027-جىلى پەداگوگيكالىق باعىتتاردان باستالادى.
بۇل تۋرالى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى گۇلجان جاراسوۆا ءمالىم ەتتى.
- قازىر شەتەلدىك ساراپشىلارمەن بىرلەسىپ جاڭا قازاقستاندىق AIT تەستىن ازىرلەۋ جۇمىستارى جۇرگىزىلىپ جاتىر. كەلەسى جىلى پەداگوگيكالىق باعىتتارعا تۇسۋشىلەر ءۇشىن ارنايى ەمتيحاندار وتكىزىلىپ، وندا جاڭا فورماتتاعى تەست تاپسىرمالارى قولدانىلادى، - دەدى ول ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندەگى بريفينگتە.
ونىڭ ايتۋىنشا، پيلوتتىق جوباعا قازاقستاندا جۇمىس ىستەپ جاتقان شەتەلدىك جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ءبىرقاتار فيليالى قاتىسادى.
- قازىر جوباعا قاتىستى ماسەلەلەر ءالى تالقىلانىپ جاتىر. ءبىز ەكى كەزەڭ اياسىندا جاڭا فورماتتىڭ نەگىزگى تاسىلدەرىن ايقىندادىق. الايدا ازىرگە جاڭا فورماتتاعى تەست تاپسىرمالارى ازىرلەنگەن جوق. سوندىقتان ونىڭ قالاي قولدانىلاتىنى جانە قانداي كولەمدە ەنگىزىلەتىنى تۋرالى ايتۋعا ءالى ەرتە، - دەدى گۇلجان جاراسوۆا.
ەسكە سالايىق، قازاقستانداعى Admission Insight Test (AIT) تەستىن تەستولوگيا سالاسىنداعى الەمدىك جەتەكشى كومپانيالاردىڭ ءبىرى - ETS ازىرلەپ جاتىر.
ۇ ب ت- نىڭ فورماتى مەن مازمۇنىن جاڭارتۋ جۇمىستارى 2029-جىلعا دەيىن كەزەڭ-كەزەڭىمەن جۇرگىزىلەدى.