ۇ ب ت- نى الماستىراتىن جاڭا ەمتيحان مودەلى ازىرلەنىپ جاتىر
استانا. KAZINFORM - استانادا ETS حالىقارالىق ۇيىمىنىڭ وكىلدەرى Admissions Insight Test (AIT) جاڭا قابىلداۋ ەمتيحانىنىڭ مودەلىن ازىرلەۋگە ارنالعان كەشەندى زەرتتەۋ ناتيجەلەرىن تانىستىردى، دەپ حابارلايدى عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى.
ءىس-شارا بارىسىندا قولدانىستاعى باعالاۋ جۇيەسىنە جۇرگىزىلگەن تالداۋ، الەمدىك تاجىريبەلەردى سالىستىرمالى زەرتتەۋ قورىتىندىلارى، جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ قاجەتتىلىكتەرىن زەردەلەۋ ناتيجەلەرى ۇسىنىلدى.
سونداي-اق كادرلىق الەۋەتكە بەرىلگەن باعا، باعالاۋ ۇدەرىسىندە جاساندى ينتەللەكت تەحنولوگيالارىن قولدانۋ مۇمكىندىكتەرى جانە بولاشاق AIT ەمتيحانىنىڭ قۇرىلىمىنا قويىلاتىن باستاپقى تالاپتار قاراستىرىلدى.
- جاڭا ەمتيحان تۇجىرىمداماسى تالاپكەرلەردىڭ اكادەميالىق قۇزىرەتتەرىن كەشەندى باعالاۋعا باعىتتالعان. پاندىك ءبىلىم دەڭگەيىن انىقتاۋمەن قاتار سىني ويلاۋ، تالداۋ جاساۋ، اقپاراتپەن جانە اكادەميالىق ماتىندەرمەن جۇمىس ىستەۋ، ءوز ويىن جۇيەلى ءارى دالەلدى جەتكىزۋ، العان ءبىلىمىن قاجەت جاعدايلاردا قولدانۋ قابىلەتتەرىن باعالاۋعا باسىمدىق بەرىلەدى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
ۇسىنىمداردىڭ جەكە باعىتى تەست تاپسىرمالارىنىڭ ساپاسىن جەتىلدىرۋگە، ولاردىڭ تىلدىك تۇسىنىكتىلىگىن قامتاماسىز ەتۋگە، ءارتۇرلى تىلدەردەگى ناتيجەلەردىڭ سالىستىرمالىلىعىن ساقتاۋعا جانە باعالاۋ راسىمدەرىنىڭ وبەكتيۆتىلىگىن ارتتىرۋعا ارنالعان.
سونىمەن قاتار تەست تاپسىرمالارىنىڭ قورىن دامىتۋ، تەست نۇسقالارىن اۆتوماتتاندىرىلعان تۇردە قالىپتاستىرۋ جانە ەمتيحان ناتيجەلەرى بويىنشا اناليتيكالىق ەسەپتىلىكتى جەتىلدىرۋ ماسەلەلەرى قامتىلدى.
جاڭا مودەلدى سىناقتان وتكىزۋ كەزەڭىندە قولدانىستاعى ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋ جۇيەسى جۇمىسىن جالعاستىرادى.
- بارلىق وزگەرىستەر زەرتتەۋ ناتيجەلەرى، پيلوتتىق اپروباتسيا قورىتىندىلارى، ساراپشىلاردىڭ ۇسىنىمدارى مەن اكادەميالىق قاۋىمداستىقتىڭ پىكىرلەرى نەگىزىندە كەزەڭ-كەزەڭىمەن ەنگىزىلەتىن بولادى، - دەپ اتاپ ءوتتى مينيسترلىكتەن.
ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعىمەن بىرلەسىپ، حالىقارالىق ستاندارتتارعا ساي كەلەتىن، اشىقتىق قاعيداتىنا نەگىزدەلگەن جانە بارلىق تالاپكەرلەرگە تەڭ مۇمكىندىك بەرەتىن ۇلتتىق ءبىلىمدى باعالاۋ جۇيەسىن جەتىلدىرۋدى جالعاستىرادى.
ايتا كەتەيىك، الماتىدا ەكى مىڭعا جۋىق تۇلەك ۇ ب ت- دان باس تارتتى.