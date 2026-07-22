ۇ ب ت- عا قاتىسۋعا وتىنىشتەر قاي كەزدەن باستاپ قابىلداناتىنى بەلگىلى بولدى
استانا. قازاقپارات - 25 -شىلدەدە تامىز ايىنداعى ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋگە (ۇ ب ت) قاتىسۋعا ءوتىنىش قابىلداۋ باستالىپ، 5 -تامىزعا دەيىن جالعاسادى، دەپ حابارلايدى ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ءوتىنىشتى ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعىنىڭ app.testcenter.kz سايتى نەمەسە UTO.kz موبيلدى قوسىمشاسى ارقىلى بەرۋگە بولادى. تەستىلەۋدىڭ ءوزى 10-15- تامىز ارالىعىندا وتەدى.
تامىز ۇ ب ت- سى جوعارى وقۋ ورنىنا اقىلى نەگىزدە ءتۇسۋ ءۇشىن تەستىلەۋدى قايتا تاپسىرۋعا نيەتتى تالاپكەرلەرگە ارنالعان. الدىڭعى ۇ ب ت- لاردا شەكتى بال جيناي الماعان تالاپكەرلەرگە تەستىلەۋدەن قايتا ءوتۋ مۇمكىندىگى بەرىلەدى. سونىمەن قاتار الدىڭعى ۇ ب ت- لارعا قاتىسقان تالاپكەرلەر تامىز ۇ ب ت-سىنا ءوتىنىش بەرۋ كەزىندە بەيىندىك پاندەر كومبيناتسياسىن وزگەرتە الادى.
ءوتىنىش بەرۋ بارىسىندا تەستىلەنۋشىلەر ۇ ب ت وتەتىن پۋنكتىنى، كۇندى جانە ۋاقىتتى وزدەرى تاڭدايدى.
- تامىز ۇ ب ت- سىنا بيىلعى جانە وتكەن جىلدارداعى مەكتەپ پەن كوللەدج تۇلەكتەرى، قانداستار (قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتارى بولىپ تابىلمايتىن قازاق ۇلتىنىڭ وكىلدەرى)، شەتەلدە ورتا ءبىلىم العان تۇلەكتەر، شىعارماشىلىق ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنان باسقا دايارلاۋ باعىتتارىنا اۋىسقىسى كەلەتىن ستۋدەنتتەر، باسقا ءبىلىم بەرۋ باعدارلامالارىنان پەداگوگيكالىق باعىتتارعا اۋىسقىسى كەلەتىن ستۋدەنتتەر، سونداي-اق الدىڭعى وقۋ جىلىندا شەكتى بال جيناماعان جانە اقىلى نەگىزدە جوعارى وقۋ ورىندارىنا قابىلدانعان تۇلعالار قاتىسا الادى، - دەلىنگەن حابارلامادا.
سونىمەن قاتار ءوز ماماندىعى بويىنشا جوعارى وقۋ ورنىندا اقىلى نەگىزدە ءبىلىمىن جالعاستىرۋدى جوسپارلاعان كوللەدج تۇلەكتەرى اڭگىمەلەسۋ ناتيجەلەرى بويىنشا وقۋعا تۇسە الادى. بۇل جاعدايدا قابىلداۋدى جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ قابىلداۋ كوميسسيالارى جۇزەگە اسىرادى.