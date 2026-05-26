KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    ترەند:
    Jibek Joly TRK
    ق ز
    ترەند:

    ۇ ب ت- دا جوعارى بالدى رەپەتيتورسىز الۋعا بولادى - ساياسات نۇربەك

    استانا. KAZINFORM - ءبىرىڭعاي ۇلتتىق تەستىلەۋدە (ۇ ب ت) جوعارى بال جيناعان تۇلەكتەردىڭ باسىم بولىگى قوسىمشا دايىندىق ورتالىقتارىنا نەمەسە رەپەتيتورلارعا جۇگىنەتىنى تۋرالى ماسەلە قوعامدا جيى كوتەرىلەدى.

    Саясат Нұрбек
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    بۇل تۋرالى ۇكىمەتتە وتكەن بريفينگتە عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك پىكىر ءبىلدىردى.

    ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، رەپەتيتورلىق قىزمەت تەك قازاقستاندا عانا ەمەس، الەمنىڭ كوپتەگەن ەلدەرىندە بار قۇبىلىس.

    - مۇنداي تاجىريبە تەك قازاقستاندا ەمەس، بۇكىل الەمدە بار. اسىرەسە ازيا ەلدەرىندە اتا-انالار بالالاردىڭ بولاشاعىنا وتە قاتتى ءمان بەرەدى. ءبىز دە ازيالىق مادەنيەتتەگى قوعام بولعاندىقتان، اتا-انالار بالالارىنا بارىنشا جاقسى مۇمكىندىك جاساۋعا تىرىسادى، - دەدى ول.

    ساياسات نۇربەك قىتاي تاجىريبەسىنە دە توقتالدى. ونىڭ ايتۋىنشا، ول ەلدە رەپەتيتورلىق قىزمەتكە شەكتەۋ ەنگىزىلگەنىمەن، بۇل كولەڭكەلى نارىقتىڭ پايدا بولۋىنا اكەلگەن.

    - مىسال رەتىندە قىتايدى الۋعا بولادى، وندا رەپەتيتورلىق قىزمەت زاڭمەن تىيىم سالىنعان. ءبىراق بۇل جەكە رەپەتيتورلار مەن دايىندىق قىزمەتتەرىنىڭ كولەڭكەلى نارىعىن كۇشەيتتى، ويتكەنى سۇرانىس ودان دا جوعارى بولدى، - دەدى مينيستر.

    ونىڭ سوزىنشە، جەكە ورتالىقتاردىڭ ۇزدىك ناتيجەلەردى جارناما رەتىندە پايدالانۋى - نارىقتىق تاجىريبەنىڭ ءبىر بولىگى.

    - مەنىڭ جەكە پىكىرىم - بۇل تولىق دۇرىس ەمەس. بۇل ماركەتينگ. ورتالىقتار ءۇشىن بۇل كورسەتكىش: ەگەر وقۋشى جوعارى بال السا، ونى جارناما رەتىندە قولدانادى. كەيبىر ورتالىقتار اينالاسىندا ۇلكەن حايپ قالىپتاستىرادى، - دەدى ساياسات نۇربەك.

    سونىمەن بىرگە ول بۇل نارىقتىڭ قۇقىقتىق تۇرعىدان رەتتەلەتىنىن اتاپ ءوتتى.

    - ءبىراق، ەكىنشى جاعىنان، كاسىپكەرلىك كودەكس بار. بۇل - قىزمەت كورسەتۋ نارىعى. زاڭ كاسىپكەرلەردىڭ قۇقىقتارىن قاتاڭ قورعايدى. سوندىقتان مۇنداي ءبىلىم بەرۋ نارىعى بار جانە ول جۇمىس ىستەپ تۇر، - دەدى مينيستر.

    سونداي-اق ساياسات نۇربەك جوعارى بالدى رەپەتيتورسىز دا جيناۋعا بولاتىنىن اتاپ ءوتتى.

    - ارينە، بولادى. وتكەن جىلى دا رەپەتيتورسىز-اق جوعارى بال العان وقۋشىلار بولدى. ەڭ باستىسى - جۇيەلى دايىندىق، مەكتەپتەگى ساپالى ءبىلىم جانە وقۋشىنىڭ جەكە موتيۆاتسياسى، - دەپ تۇيىندەدى مينيستر.

    ايتا كەتەيىك، قىزىلوردا وبلىسىنىڭ شيەلى اۋدانىنداعى شوقان ءۋاليحانوۆ اتىنداعى 127-ورتا مەكتەپ-ليتسەيدىڭ ءبىتىرۋشى تۇلەكتەرى، ەگىز قىزدار كاۋسار جانە گاۋھار التىنسارى ۇ ب ت- دا جوعارى ناتيجە كورسەتىپ، ايماق مەرەيىن ۇستەم ەتتى.

    ءبىلىم جانە عىلىم بيلىك جانە ساياسات
    كۇنسۇلتان وتارباي
    كۇنسۇلتان وتارباي
    اۆتور