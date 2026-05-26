ۇ ب ت- دا جوعارى بالدى رەپەتيتورسىز الۋعا بولادى - ساياسات نۇربەك
استانا. KAZINFORM - ءبىرىڭعاي ۇلتتىق تەستىلەۋدە (ۇ ب ت) جوعارى بال جيناعان تۇلەكتەردىڭ باسىم بولىگى قوسىمشا دايىندىق ورتالىقتارىنا نەمەسە رەپەتيتورلارعا جۇگىنەتىنى تۋرالى ماسەلە قوعامدا جيى كوتەرىلەدى.
بۇل تۋرالى ۇكىمەتتە وتكەن بريفينگتە عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم ءمينيسترى ساياسات نۇربەك پىكىر ءبىلدىردى.
ءمينيستردىڭ ايتۋىنشا، رەپەتيتورلىق قىزمەت تەك قازاقستاندا عانا ەمەس، الەمنىڭ كوپتەگەن ەلدەرىندە بار قۇبىلىس.
- مۇنداي تاجىريبە تەك قازاقستاندا ەمەس، بۇكىل الەمدە بار. اسىرەسە ازيا ەلدەرىندە اتا-انالار بالالاردىڭ بولاشاعىنا وتە قاتتى ءمان بەرەدى. ءبىز دە ازيالىق مادەنيەتتەگى قوعام بولعاندىقتان، اتا-انالار بالالارىنا بارىنشا جاقسى مۇمكىندىك جاساۋعا تىرىسادى، - دەدى ول.
ساياسات نۇربەك قىتاي تاجىريبەسىنە دە توقتالدى. ونىڭ ايتۋىنشا، ول ەلدە رەپەتيتورلىق قىزمەتكە شەكتەۋ ەنگىزىلگەنىمەن، بۇل كولەڭكەلى نارىقتىڭ پايدا بولۋىنا اكەلگەن.
- مىسال رەتىندە قىتايدى الۋعا بولادى، وندا رەپەتيتورلىق قىزمەت زاڭمەن تىيىم سالىنعان. ءبىراق بۇل جەكە رەپەتيتورلار مەن دايىندىق قىزمەتتەرىنىڭ كولەڭكەلى نارىعىن كۇشەيتتى، ويتكەنى سۇرانىس ودان دا جوعارى بولدى، - دەدى مينيستر.
ونىڭ سوزىنشە، جەكە ورتالىقتاردىڭ ۇزدىك ناتيجەلەردى جارناما رەتىندە پايدالانۋى - نارىقتىق تاجىريبەنىڭ ءبىر بولىگى.
- مەنىڭ جەكە پىكىرىم - بۇل تولىق دۇرىس ەمەس. بۇل ماركەتينگ. ورتالىقتار ءۇشىن بۇل كورسەتكىش: ەگەر وقۋشى جوعارى بال السا، ونى جارناما رەتىندە قولدانادى. كەيبىر ورتالىقتار اينالاسىندا ۇلكەن حايپ قالىپتاستىرادى، - دەدى ساياسات نۇربەك.
سونىمەن بىرگە ول بۇل نارىقتىڭ قۇقىقتىق تۇرعىدان رەتتەلەتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىراق، ەكىنشى جاعىنان، كاسىپكەرلىك كودەكس بار. بۇل - قىزمەت كورسەتۋ نارىعى. زاڭ كاسىپكەرلەردىڭ قۇقىقتارىن قاتاڭ قورعايدى. سوندىقتان مۇنداي ءبىلىم بەرۋ نارىعى بار جانە ول جۇمىس ىستەپ تۇر، - دەدى مينيستر.
سونداي-اق ساياسات نۇربەك جوعارى بالدى رەپەتيتورسىز دا جيناۋعا بولاتىنىن اتاپ ءوتتى.
- ارينە، بولادى. وتكەن جىلى دا رەپەتيتورسىز-اق جوعارى بال العان وقۋشىلار بولدى. ەڭ باستىسى - جۇيەلى دايىندىق، مەكتەپتەگى ساپالى ءبىلىم جانە وقۋشىنىڭ جەكە موتيۆاتسياسى، - دەپ تۇيىندەدى مينيستر.
ايتا كەتەيىك، قىزىلوردا وبلىسىنىڭ شيەلى اۋدانىنداعى شوقان ءۋاليحانوۆ اتىنداعى 127-ورتا مەكتەپ-ليتسەيدىڭ ءبىتىرۋشى تۇلەكتەرى، ەگىز قىزدار كاۋسار جانە گاۋھار التىنسارى ۇ ب ت- دا جوعارى ناتيجە كورسەتىپ، ايماق مەرەيىن ۇستەم ەتتى.