ۇ ب ت-2026: تالاپكەرلەر ەڭ كوپ تاڭداعان بەيىندىك پاندەر كومبيناتسياسى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - بيىلعى نەگىزگى ۇلتتىق ءبىرىڭعاي تەستىلەۋدە (ۇ ب ت) تالاپكەرلەر ەڭ كوپ تاڭداعان بەيىندىك پاندەر كومبيناتسياسى «ماتەماتيكا-فيزيكا» بولدى.
بۇل تۋرالى ق ر عىلىم جانە جوعارى ءبىلىم مينيسترلىگى جوعارى جانە جوعارى وقۋ ورنىنان كەيىنگى ءبىلىم كوميتەتىنىڭ ءتوراعاسى گۇلزات جاراسوۆا ورتالىق كوممۋنيكاتسيالار قىزمەتىندە وتكەن بريفينگتە ايتتى.
- بيىل تالاپكەرلەردىڭ 18,2 پايىزى «ماتەماتيكا-فيزيكا» پاندەر كومبيناتسياسىن تاڭدادى. ودان كەيىن «بيولوگيا-حيميا» (14,4 پايىز) جانە «شىعارماشىلىق ەمتيحان» (12,4 پايىز) پاندەر كومبيناتسيالارى تۇر، - دەدى ول.
كوميتەت ءتوراعاسىنىڭ ايتۋىنشا، ينجەنەرلىك-تەحنيكالىق باعىتتارعا قىزىعۋشىلىقتىڭ ارتۋى مەملەكەت باسشىسىنىڭ تاپسىرماسىنا سايكەس مەملەكەتتىك ءبىلىم بەرۋ گرانتتارىنىڭ باسىم بولىگىنىڭ وسى باعىتتارعا بولىنۋىمەن بايلانىستى.
ايتا كەتەيىك، نەگىزگى ۇ ب ت بيىل 10-مامىر مەن 10-شىلدە ارالىعىندا ءوتتى. تەستىلەۋگە 233 مىڭ تالاپكەر قاتىسىپ، ەكى مۇمكىندىگىن قوسا ەسەپتەگەندە تەست 422 مىڭ رەت تاپسىرىلدى.
ۇ ب ت- نى تالاپكەرلەردىڭ 73,1 پايىزى قازاق تىلىندە، 26,8 پايىزى ورىس تىلىندە تاپسىردى. سونداي-اق 383 تالاپكەر اعىلشىن تىلىندە تەست تاپسىرعان.
ەسكە سالايىق، جوعارى وقۋ ورىندارىنىڭ ءبىلىم بەرۋ گرانتتارى كونكۋرسىنا قاتىسۋ ءۇشىن ءوتىنىش قابىلداۋ 13-20-شىلدە ارالىعىندا جۇرگىزىلىپ جاتىر.