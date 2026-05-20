ۇ ب ت-2026: ماماندىق تاڭداۋداعى قاتەلىكتەر مەن بولاشاق نارىق بولجامى
استانا. قازاقپارات - ماماندىق تاڭداۋ - ديپلوم الۋ ەمەس، ومىرلىك باعىتتى ايقىنداۋ. ۇ ب ت قارساڭىندا تالاپكەرلەر ءۇشىن ەڭ ماڭىزدى سۇراقتاردىڭ ءبىرى - ماماندىق تاڭداۋ. الداعى 5- 10 جىلدا قاي سالالار سۇرانىسقا يە بولادى؟ جاساندى ينتەللەكت قانداي كاسىپتەردى وزگەرتەدى؟ ال تالاپكەرلەر مەن اتا- انالار ءجيى جىبەرەتىن قاتەلىكتەر قانداي؟
وسى جانە وزگە دە وزەكتى سۇراقتار توڭىرەگىندە حالىقارالىق كاسىبي باعدار بەرۋشىلەر قاۋىمداستىعىنىڭ مۇشەسى دينارا وسپانوۆامەن «24KZ» ءتىلشىسى سۇحباتتاستى.
- الداعى 5- 10 جىلدا قازاقستاندا قاي سالالار كوش باستايدى؟
دينارا وسپانوۆا، حالىقارالىق كاسىبي باعدار بەرۋشىلەر قاۋىمداستىعىنىڭ مۇشەسى:
- الداعى جىلدارى ەڭ قارقىندى داميتىن باعىتتاردىڭ ءبىرى - IT جانە سيفرلاندىرۋ سالاسى. اسىرەسە دەرەكتەر تالداۋشىلارى، كيبەرقاۋىپسىزدىك ماماندارى مەن جاساندى ينتەللەكت ينجەنەرلەرىنە سۇرانىس ارتادى. سونىمەن قاتار ءبىلىم بەرۋ مەن مەديتسينا سالاسىنداعى ماماندارعا قاجەتتىلىك ءارقاشان جوعارى بولادى. سەبەبى قوعامدا ساپالى مۇعالىمدەر مەن دارىگەرلەرگە دەگەن سۇرانىس ەشقاشان جوعالمايدى. تەحنيكالىق جانە جۇمىسشى ماماندىقتارعا دا سۇرانىس كۇشەيەدى. ەنەرگەتيكا، قۇرىلىس جانە لوگيستيكا سالالارىندا الداعى جىلدارى جۇزدەگەن مىڭ مامان تاپشىلىعى بولۋى مۇمكىن. سونداي-اق جاسىل ەكونوميكا باعىتىندا - ەكولوگتار مەن بالامالى ەنەرگيا كوزدەرى بويىنشا مامانداردىڭ ماڭىزى ارتادى.
- جاساندى ينتەللەكت قاي ماماندىقتاردى «جويىپ» جىبەرۋى مۇمكىن؟
- جاساندى ينتەللەكت ماماندىقتاردى تولىق جويمايدى، ءبىراق ولاردىڭ مازمۇنىن وزگەرتەدى. ءبىرسارىندى ءارى قايتالاناتىن جۇمىستار، مىسالى قۇجاتتاردى وڭدەۋ نەمەسە بازالىق ەسەپتەر اۆتوماتتاندىرىلۋى مۇمكىن. الايدا شىعارماشىلىقتى، ەموتسيالىق ينتەللەكتىنى جانە تەرەڭ تالداۋدى قاجەت ەتەتىن جۋرناليست، مۇعالىم، دارىگەر سياقتى كاسىپتەردى AI تولىق الماستىرا المايدى. سوندىقتان بولاشاقتاعى ەڭ ماڭىزدى قابىلەت - تەحنولوگيانى قۇرال رەتىندە پايدالانىپ، وزگەرىسكە بەيىمدەلۋ.
- ماماندىق تاڭداۋ كەزىندە تالاپكەرلەر مەن اتا-انالار ەڭ كوپ جىبەرەتىن ءۇش قاتەلىك قانداي؟
- ءبىرىنشى قاتەلىك - بالانىڭ بەيىمى مەن قىزىعۋشىلىعىن ەمەس، ماماندىقتىڭ بەدەلى مەن تابىسىن ءبىرىنشى ورىنعا قويۋ. كوپ جاعدايدا اتا-انالار نەمەسە تالاپكەرلەر ماماندىقتى قوعامداعى مارتەبەسىنە قاراپ تاڭدايدى. بۇل كەيىن كاسىبي كۇيزەلىسكە، موتيۆاتسيانىڭ جوعالۋىنا الىپ كەلۋى مۇمكىن. ەكىنشى قاتەلىك - ەڭبەك نارىعىن زەرتتەمەۋ. كەيبىر ماماندىقتارعا بۇگىن سۇرانىس جوعارى بولعانىمەن، 4- 5 جىلدان كەيىن جاعداي وزگەرۋى مۇمكىن. سوندىقتان بولاشاقتاعى ەڭبەك نارىعىنىڭ ديناميكاسىن ەسكەرۋ ماڭىزدى. ءۇشىنشى قاتەلىك - وقۋ ورنى مەن ماماندىقتى شاتاستىرۋ. كەيدە تالاپكەرلەر ۋنيۆەرسيتەتتىڭ اتاعى ءۇشىن وزىنە سايكەس كەلمەيتىن باعىتتى تاڭدايدى. الايدا جۇمىس بەرۋشى ءۇشىن ديپلومنان بۇرىن ناقتى داعدى مەن كاسىبي بىلىكتىلىك ماڭىزدى.
- بالاسىنىڭ تاڭداۋىنا كوڭىلى تولمايتىن اتا-انالارعا قانداي كەڭەس بەرەسىز؟
- اتا- انانىڭ قارسىلىعى كوبىنە بالاسىنىڭ بولاشاعىنا الاڭداۋدان تۋىندايدى. ءبىراق كەي جاعدايدا ولار وزدەرىنىڭ ورىندالماعان ارماندارىن بالا ارقىلى جۇزەگە اسىرعىسى كەلەدى. بۇل - ۇلكەن قاتەلىك. اتا-انا باعىت بەرۋشى بولۋى كەرەك، الايدا سوڭعى شەشىمدى بالانىڭ ءوزى قابىلداعانى دۇرىس. ويتكەنى سانالى تۇردە تاڭدالعان ماماندىق قانا ادامعا شىنايى قاناعات پەن تابىس اكەلەدى.
- قازىر كوپشىلىك IT نەمەسە ماركەتينگكە بارعىسى كەلەدى. ءسان مەن بەيىمدىلىكتى قالاي ۇشتاستىرۋعا بولادى؟
- تەك ترەندكە ەرىپ كەتۋگە بولمايدى. ەگەر بالا تەحنيكاعا جاقىن بولسا - IT باعىتى ءتيىمدى. ال شىعارماشىلىققا بەيىمى بولسا، ماركەتينگ، ديزاين نەمەسە مەديا سالاسىن قاراستىرعان ءجون. مىسالى، مەديسيناعا قىزىعاتىن بالا IT- مەديسينا نەمەسە مەديسينالىق تەحنولوگيالار باعىتىن تاڭداپ، ەكى سالانى ۇشتاستىرا الادى. قازىرگى ەڭبەك نارىعى امبەباپ مامانداردى تالاپ ەتەدى.
- كوللەدج تۇلەكتەرى ءۇشىن ۇ ب ت- سىز گرانتقا ءتۇسۋ مۇمكىندىگى بار ما؟
- قازىر حالىقارالىق كاسىبي بايقاۋلاردىڭ، سونىڭ ىشىندە WorldSkills جەڭىمپازدارىنا ۇ ب ت تاپسىرماي-اق گرانتقا ءتۇسۋ قۇقىعىن بەرۋ ماسەلەسى زاڭ اياسىندا تالقىلانىپ جاتىر. الايدا قازىرگى تالاپ بويىنشا مەملەكەتتىك گرانتقا ءتۇسۋ ءۇشىن ۇ ب ت تاپسىرۋ مىندەتتى. ال ىشكى ەمتيحان ارقىلى وقۋعا قابىلداۋ كوبىنە اقىلى بولىمدەرگە قاتىستى.