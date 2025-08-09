ق ز
ترەند:
ق ر پرەزيدەنتىنىڭ تەلەراديوكەشەنى
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • الەمدە
    وقيعا
    قازاقستان
    ساياسات
    تالداۋ
    ەكونوميكا
    About us
    اگەنتتىك تۋرالى بايلانىس جارناما ارىپتەستەرىمىز فوتوسايت سايت كارتاسى تەگ
    12:54, 09 - تامىز 2025 | GMT +5

    ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ ءماجىلىسى وتەدى

    استانا. KAZINFORM - بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى (ب ۇ ۇ ق ك) 9 -تامىز كۇنى باس قوسىپ، يزرايل ۇكىمەتىنىڭ گازا قالاسىنا باسىپ كىرۋ شەشىمىن تالقىلايدى، دەپ حابارلايدى انادولى.

    9 тамызда БҰҰ Қауіпсіздік кеңесінің мәжілісі өтеді
    Фото: Анадолы

    «انادولى» اگەنتتىگى تىلشىسىنە ديپلوماتيالىق كوزدەردەن جەتكەن اقپارات بويىنشا، ءماجىلىس وتكىزۋ تۋرالى سۇرانىس ا ق ش پەن پانامانى ەسەپتەمەگەندە ب ۇ ۇ ق ك - ءنىڭ بارلىق مۇشەلەرىنەن تۇسكەن.

    ا ق ش ءماجىلىستىڭ وتكىزىلۋىنە قارسى بولدى.

    ب ۇ ۇ ق ك توتەنشە ءماجىلىسى 9 -تامىز كۇنى جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 15:00-دە باستالادى.

    گازانى وككۋپاتسيالاۋ تۋرالى شەشىم

    7- تامىز كۇنى كەشكىسىن يزرايلدىڭ قاۋىپسىزدىك كابينەتى گازا سەكتورىنىڭ سولتۇستىگىندەگى گازا قالاسىن وككۋپاتسيالاۋ تۋرالى جوسپاردى ماقۇلدادى.

    يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ مينيسترلەر كابينەتىنىڭ ءماجىلىسى الدىندا Fox News-كە بەرگەن سۇحباتىندا وزدەرىنىڭ ماقساتى گازانى باقىلاۋعا الۋ ەكەنىن ايتتى.

    وسىعان دەيىن يزرايلدىڭ گازا قالاسىن وككۋپاتسيالاۋ تۋرالى جوسپارى ماقۇلدانعانى تۋرالى جازدىق.

    تەگ:
    الەم
    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
    سوڭعى جاڭالىقتار