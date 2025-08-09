ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ ءماجىلىسى وتەدى
استانا. KAZINFORM - بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى (ب ۇ ۇ ق ك) 9 -تامىز كۇنى باس قوسىپ، يزرايل ۇكىمەتىنىڭ گازا قالاسىنا باسىپ كىرۋ شەشىمىن تالقىلايدى، دەپ حابارلايدى انادولى.
«انادولى» اگەنتتىگى تىلشىسىنە ديپلوماتيالىق كوزدەردەن جەتكەن اقپارات بويىنشا، ءماجىلىس وتكىزۋ تۋرالى سۇرانىس ا ق ش پەن پانامانى ەسەپتەمەگەندە ب ۇ ۇ ق ك - ءنىڭ بارلىق مۇشەلەرىنەن تۇسكەن.
ا ق ش ءماجىلىستىڭ وتكىزىلۋىنە قارسى بولدى.
ب ۇ ۇ ق ك توتەنشە ءماجىلىسى 9 -تامىز كۇنى جەرگىلىكتى ۋاقىت بويىنشا ساعات 15:00-دە باستالادى.
گازانى وككۋپاتسيالاۋ تۋرالى شەشىم
7- تامىز كۇنى كەشكىسىن يزرايلدىڭ قاۋىپسىزدىك كابينەتى گازا سەكتورىنىڭ سولتۇستىگىندەگى گازا قالاسىن وككۋپاتسيالاۋ تۋرالى جوسپاردى ماقۇلدادى.
يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى بينيامين نەتانياحۋ مينيسترلەر كابينەتىنىڭ ءماجىلىسى الدىندا Fox News-كە بەرگەن سۇحباتىندا وزدەرىنىڭ ماقساتى گازانى باقىلاۋعا الۋ ەكەنىن ايتتى.
وسىعان دەيىن يزرايلدىڭ گازا قالاسىن وككۋپاتسيالاۋ تۋرالى جوسپارى ماقۇلدانعانى تۋرالى جازدىق.