ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى دوحاعا جاسالعان سوققىنى ايىپتادى
استانا. KAZINFORM - يزرايلدىڭ قاتار استاناسىنا شابۋىلى ب ۇ ۇ- نىڭ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىندە قىزۋ پىكىرتالاس تۋدىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
بەيسەنبى كۇنى ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى دوحاعا جاسالعان سوققىنى ايىپتادى، ءبىراق مالىمدەمەدە يزرايل تۋرالى ەشتەڭە ايتىلماعان. قۇجاتتى بارلىق 15 مۇشە ەل ماقۇلدادى، سونىڭ ىشىندە يزرايلدىڭ ءداستۇرلى وداقتاسى ا ق ش تا بار. ءماتىندى ۇلى بريتانيا مەن فرانسيا دايىندادى.
مالىمدەمەنى ا ق ش-تىڭ قولداۋى پرەمەر-مينيستر بينيامين نەتانياحۋ سانكسيالاعان ارەكەتتەرگە دونالد ترامپتىڭ ريزا ەمەس ەكەنىن كورسەتەدى. ۆاشينگتون بۇعان دەيىن شابۋىلداردى حاماس كوشباسشىلارىنىڭ كوزىن جويۋ ارەكەتى جانە ول ا ق ش پەن يزرايل مۇددەسىنە ساي ەمەس دەگەن بولاتىن.
- بۇل سوققى لاڭكەستەر ءۇشىن قاۋىپسىز باسپانا گازادا دا، تەگەراندا دا، دوحادا جوق ەكەنىن كورسەتتى. ءبىز لاڭكەستىك كوشباسشىلارىنا قاي جەردە جاسىرىنسا دا قارسى ارەكەت ەتەمىز، - دەدى يزرايلدىڭ ب ۇ ۇ- داعى ەلشىسى داني دانون.
قاتار پرەمەر-ءمينيسترى جانە سىرتقى ىستەر ءمينيسترى شەيح مۇحاممەد بەن ابدۋلراحمان ءال-تاني دە ءۇزىلدى-كەسىلدى ۇستانىمىن ءبىلدىردى. ول يزرايلدى گازاداعى سوعىستى اياقتاۋ ارەكەتىنە نۇقسان كەلتىردى دەپ ايىپتاپ، دوحانىڭ اراعايىندىق ميسسياسىن جالعاستىراتىنىن باسا ايتتى.
- كەلىسسوز كەزىندە ءبىزدىڭ اۋماققا جاسالعان شابۋىل يزرايلدىڭ شىنايى نيەتىن اشكەرەلەدى. وعان پالەستينا حالقىن ماڭگى قايعى-قاسىرەتتەن ارىلتپاۋ ماڭىزدى، - دەپ اتاپ ءوتتى ءال-تاني.
قاۋىپسىزدىك كەڭەسى سونداي-اق پاكىستاننىڭ يزرايلگە قارسى ايىپتاۋلارىن تىڭدادى، ال ا ق ش جاعدايدى يزرايلدىڭ كەپىلگە الىنعانداردى بوساتۋ جونىندەگى مىندەتتەمەسىنە نۇقسان كەلتىرۋ ءۇشىن پايدالانباۋدى ەسكەرتتى.
الجير ءوز مالىمدەمەسىندە اگرەسسور تۋرالى تىكەلەي ايتىلماعانىنا وكىنىش ءبىلدىردى.
- زورلىق-زومبىلىقتى توقتاتپاسا - ءورشي بەرەدى، جاۋاپسىزدىق - سوعىس ءورتىن تۇتاتادى. حالىقارالىق قاۋىمداستىقتىڭ ۇنسىزدىگى حاوسقا اكەلەدى، - دەدى الجير ەلشىسى امار بەندجاما.
ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى جاعدايدىڭ ۋشىعۋىنا جول بەرمەۋ كەرەكتىگىن اتاپ ءوتىپ، قاتارمەن ىنتىماقتاستىعىن قۋاتتاپ، ونىڭ ەگەمەندىگى مەن اۋماقتىق تۇتاستىعىن ساقتاۋدى جاقتادى. مالىمدەمەدە كەپىلگە الىنعانداردى بوساتۋ جانە گازاداعى سوعىستى اياقتاۋ باسىمدىق بولىپ قالا بەرەتىنى ەرەكشە اتالدى.
ايتا كەتەيىك، يزرايل 9 -قىركۇيەكتە قاتار استاناسى دوحاعا اۋەدەن شابۋىل جاساپ، نىساناعا پالەستينالىق حاماس- تىڭ ساياسي بيۋروسىنىڭ مۇشەلەرىن العانىن مالىمدەگەن بولاتىن. سوققىدان 6 ادام، ونىڭ ىشىندە توپتىڭ باس كەلىسسوزشىسى حاليل ءال-حاييدىڭ ۇلى مەن قاتار ىشكى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ قىزمەتكەرى قازا تاپتى.
كەيىن نەتانياحۋ دوحاعا نە ءۇشىن سوققى جاساعانىن ايتتى.