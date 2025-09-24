ب ۇ ۇ- نى جاڭعىرتۋدى كوزدەيتىن باتىل ارەكەت قاۋىپسىزدىك كەڭەسىن رەفورمالاۋدان باستالۋى ءتيىس - توقايەۆ
استانا. KAZINFORM - بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىن جاڭعىرتۋدى كوزدەيتىن باتىل ارەكەت قاۋىپسىزدىك كەڭەسىن رەفورمالاۋدان باستالۋى ءتيىس. بۇل تۋرالى بۇۇ باس اسسامبلەياسى 80-سەسسياسىنىڭ جالپى دەباتىندا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ايتتى.
- وسى ورايدا بىرىكككەن ۇلتتار ۇيىمىن جان-جاقتى رەفورمالاۋ تولاسسىز تالقىلاناتىن تاقىرىپ ەمەس، ناعىز ستراتەگيالىق قاجەتتىلىك ەكەنىنە نازار اۋدارعىم كەلەدى. بىزگە ب ۇ ۇ- نى رەفورمالاۋ جونىندە ناقتى ۇسىنىس ازىرلەيتىن جوعارى كاسىبي جانە ونى ەش ويلانباستان العا جىلجىتاتىن پىكىرلەستەر توبىن قۇرۋ قاجەت. ۇيىم بۇگىنگى سىن-قاتەرلەرگە جانە ەرتەڭگى مىندەتتەرگە ساي بولۋى كەرەك. بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىن جاڭعىرتۋدى كوزدەيتىن مۇنداي باتىل ارەكەت قاۋىپسىزدىك كەڭەسىن رەفورمالاۋدان باستالۋعا ءتيىس. قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ قۇرامىنا ازيا، افريكا جانە لاتىن امەريكاسىنداعى ءىرى ەلدەردىڭ وكىلدەرى روتاتسيا تارتىبىمەن ۇسىنىلۋى كەرەك. سونىمەن قاتار قازاقستان جاۋاپكەرشىلىگى بار ورتا دەرجاۆالاردىڭ ءۇنى ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىندە بارىنشا انىق ەستىلۋى قاجەت دەپ سانايدى، - دەدى پرەزيدەنت.
مەملەكەت باسشىسىنىڭ ايتۋىنشا، ءىس جۇزىندە ورتا دەرجاۆالار قازىردىڭ وزىندە تەڭگەرىمدى ساقتاۋعا جانە ءوزارا سەنىمدى نىعايتۋعا ۇلەس قوسىپ، حالىقارالىق قاتىناستا جاعىمدى ءرول اتقارا باستادى.
- ۇلى دەرجاۆالاردىڭ باستارى بىرىكپەگەندە نەمەسە بارشا ادامزاتتى الاڭداتاتىن وزەكتى پروبلەمالاردى شەشۋگە قاۋقارسىزدىق تانىتقاندا، مۇنداي ەلدەر بۇۇ اياسىندا دانەكەرگە اينالادى. XXI عاسىردا ب ۇ ۇ بەدەلىن كوتەرۋ ءۇشىن ۇيىمعا مۇشە مەملەكەتتەر بەيبىتشىلىك پەن قاۋىپسىزدىكتىڭ ىرگەسىن بەكەمدەيتىن ناقتى قادامدار جاساۋعا ءتيىس. ايتپەسە، ب ۇ ۇ ۇنەمى ماسەلەنىڭ سالدارىمەن كۇرەسۋدەن كوز اشپايدى. ال پروبلەمانىڭ تۇپكى سەبەپتەرى ءۇستى-ۇستىنە كوبەيە بەرەدى. ءبىز بۇل ۇدەرىستى ءدال بۇگىننەن باستاي الامىز. ول ءۇشىن بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ جارعىسىنا بەيىل ەكەنىمىزدى تاعى دا راستاۋىمىز قاجەت. ەگەمەندىك، اۋماقتىق تۇتاستىق جانە كەز كەلگەن داۋدى بەيبىت جولمەن شەشۋ قاعيداتتارىنىڭ ءبارى مۇلتىكسىز ساقتالۋعا ءتيىس. ۇيىم جارعىسىن قولايىنا قاراي قولدانۋ ونىڭ بەدەلىنە نۇقسان كەلتىرەدى، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.