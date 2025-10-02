ب ج ز ق ارقىلى 46 ميلليارد تەڭگە جىمقىردى دەگەن كۇدىكپەن 3 كلينيكانىڭ يەسىنە ىزدەۋ سالىندى
استانا. KAZINFORM - قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگى جالعان ستوماتولوگيالىق كلينيكالاردىڭ يەلەرىن ىزدەستىرىپ جاتىر.
اگەنتتىك كۇدىكتىلەردىڭ ەسىمدەرىن دە جاريالادى. ولار اسلان قامبار ۇلى دۇيسەنوۆ - 01.04.1992 ج. ت.، گابباس يمانبايەۆ - 18.05.1998 ج. ت.، ەسىمحان بايانديەۆيچ ەلەشيەۆ - 11.09.1987 ج. ت.
- اتالعان ازاماتتار 46 ميلليارد تەڭگەدەن استام قاراجاتتى ب ج ز ق زاڭسىز شىعارۋ ماقساتىندا قىلمىستىق سحەمالاردى ۇيىمداستىردى دەگەن كۇدىككە ىلىنگەن. بۇل ماقساتتا ولار ءتىس ەمدەۋ قىزمەتى كورسەتىلگەندەي جالعان مەديتسينالىق قۇجاتتاردى راسىمدەگەن. ولار ماڭعىستاۋ جانە اتىراۋ وبلىستارىنداعى 7 ستوماتولوگيالىق كلينيكانى پايدالانعان. اتالعان مەكەمەلەر ءىس جۇزىندە ەشقانداي مەديتسينالىق قىزمەت كورسەتپەگەن، - دەلىنگەن ۆەدومستۆو حابارلاماسىندا.
ق م ا باسپا ءسوز قىزمەتىنىڭ مالىمەتىنشە، دۇيسەنوۆ ا. ق.، يمانبايەۆ گ.، ەلەۋشيەۆ ە. ب. -كە قاتىستى بۇلتارتپاۋ شاراسى رەتىندە قاماۋعا الۋ قولدانىلدى.
- ايىپتالۋشىلاردىڭ ءبىرى - دۇيسەنوۆ ا. ق. بۇرىن پوليتسيا قىزمەتكەرى بولعان، الايدا تەرىس سەبەپتەر بويىنشا جۇمىستان شىعارىلعان. 2016 -جىلى ول قىلمىستىق كودەكستىڭ 105-بابى («ءوز-وزىنە قول جۇمساۋعا دەيىن جەتكىزۋ») جانە 362-بابى («قىزمەتتىك وكىلەتتىكتەرىن اسىرا پايدالانۋ») بويىنشا اۋىر قىلمىس جاساعانى ءۇشىن 5 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعان. ىزدەۋدە جۇرگەن تۇلعالاردىڭ ورنالاسقان جەرى تۋرالى قانداي ءدا بىر اقپارات بىلسەڭىز، قارجىلىق مونيتورينگ اگەنتتىگىنە تومەندەگى ءنومىر بويىنشا حابارلاۋىڭىزدى سۇرايمىز:
(7172)708478 - كەزەكشى ءبولىم. سىياقى مەن انونيمدىلىككە كەپىلدىك بەرىلەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى اگەنتتىك.
بۇدان بۇرىن ب ج زق- دان زاڭسىز اقشا شىعارعان ءتىس دارىگەرلەرىنىڭ مۇلكى تاركىلەنىپ جاتقانى انىقتالدى.
تاياۋدا «وتباسى بانك» پەن دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ءبىرىڭعاي جيناقتاۋشى زەينەتاقى قورىنان ازاماتتاردىڭ جيناعىنىڭ ءبىر بولىگىن ءتىس ەمدەۋگە الۋعا شەكتەۋ قويۋعا شەشىم شىعارعان.
اۆتور
اينۇر تۋماكبايەۆا