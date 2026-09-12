ب ۇ ۇ: حۋسيتتەر تاراپىنان قاۋىپ كۇشەيدى
استانا. قازاقپارات - بىرىكككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ قاۋىپسىزدىك كەڭەسى يەمەندەگى جاعداي بويىنشا شۇعىل وتىرىس وتكىزدى. بۇعان حۋسيتتەر تاراپىنان تونگەن قاۋىپتىڭ كۇشەيۋى سەبەپ.
قارۋلى توپ باب-ەل-ماندەب بۇعازى ماڭىنداعى موحا پورتىن قاراۋىلعا العان. ال بۇل باعىت ارقىلى ساۋد ارابياسى مۇناي ەكسپورتتايدى. سونىمەن قاتار حۋسيتتەر بۇل ەلدىڭ وڭتۇستىگىن زىمىرانمەن اتقىلاپ، اۋە شابۋىلدارىن ۇدەتتى. اتقىلاۋدان كوبىنە بەيبىت حالىق زارداپ شەگىپ جاتىر. بۇعان جاۋاپ رەتىندە رياد قارۋلى توپقا قارسى سوققىلار جاساۋعا كوشتى.
ال دەرەككە سۇيەنسەك، كەيىنگى ءبىر اپتادا حۋسيتتەردىڭ شابۋىلىنان 500 ادام قازا تاۋىپ، 18 مىڭداي تۇرعىن بوسىپ كەتكەن. ساۋد ارابياسىندا 73 تۇرعىن زارداپ شەكتى.