ب ۇ ۇ شتاب-پاتەرىندە ناۋرىز مەيرامى تويلاندى
استانا. KAZINFORM - بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمىنىڭ شتاب-پاتەرىندە ناۋرىز مەيرامىن اتاپ وتۋگە ارنالعان رەسمي ءىس-شارا ءوتتى. ءىس- شارانى ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرىنىڭ ب ۇ ۇ جانىنداعى تۇراقتى وكىلدىكتەرى ۇيىمداستىردى، دەپ حابارلايدى س ءى م باسپا ءسوز قىزمەتى.
قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ب ۇ ۇ جانىنداعى تۇراقتى وكىلى قايرات وماروۆ ءوز سوزىندە ناۋرىزدىڭ ءوڭىر ەلدەرىنىڭ مادەني مۇراسىنىڭ اجىراماس بولىگى ەكەنىن اتاپ ءوتىپ، ونىڭ جاڭارۋ، تاتۋ كورشىلىك جانە بىرلىك قۇندىلىقتارىن بەينەلەيتىنىن جەتكىزدى. قازىرگى جاھاندىق سىن-قاتەرلەر جاعدايىندا بۇل مەرەكەنىڭ ماڭىزى ارتا ءتۇسىپ، ديالوگتى، ءوزارا تۇسىنىستىكتى جانە حالىقارالىق ىنتىماقتاستىقتى نىعايتۋعا ىقپال ەتەتىنى اتالىپ ءوتتى.
سونىمەن قاتار، ول اعىمداعى جىلعى 15-ناۋرىزدا قازاقستاندا وتكەن رەسپۋبليكالىق رەفەرەندۋمعا توقتالىپ، ونىڭ ەلدىڭ ساياسي جاڭعىرۋعا جانە دەموكراتيالىق ينستيتۋتتاردى نىعايتۋعا بەيىلدىلىگىن ايقىندايتىن ماڭىزدى كەزەڭ بولعانىن ايتتى. اتالعان رەفەرەندۋم، ناۋرىز مەيرامى سەكىلدى، جاڭارۋ، ىلگەرىلەۋ جانە نەعۇرلىم ادىلەتتى ءارى ينكليۋزيۆتى قوعام قۇرۋعا ۇمتىلىستىڭ سيمۆولى ەكەنى اتاپ ءوتىلدى.
ءىس-شارانىڭ مادەني باعدارلاماسى اياسىندا ەلىمىز «ءالقيسسا» بالالار فولكلورلىق انسامبلىنىڭ «التىن ادام» اتتى مۋزىكالىق-تەاترلاندىرىلعان قويىلىمىمەن تانىستىرىلدى.
بۇدان بولەك، ورتالىق ازيا مەملەكەتتەرىنىڭ مادەنيەتى مەن ۇلتتىق مۇراسىن كەڭىنەن تانىستىرعان كورمە ۇيىمداستىرىلىپ، وندا ۇلتتىق قولونەر بۇيىمدارى مەن ءداستۇرلى مۋزىكالىق اسپاپتار ۇسىنىلدى.