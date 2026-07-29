ب ۇ ۇ-عا باس حاتشىلىقتان ۇمىتكەرلەر جاريالاندى
استانا. قازاقپارات - بىرىككەن ۇلتتار ۇيىمى جاڭا باسشىسىن سايلايدى. قاۋىپسىزدىك كەڭەس ەرتەڭ ۇمىتكەرلەر اراسىندا بەيرەسمي ساۋالاناما وتكىزەدى. وعان 7 ەلدەن، دالىرەك ايتقاندا ارگەنتينا، چيلي، كوستا-ريكا، ەكۆادور، گايانا، سەنەگال جانە كەيىننەن قوسىلعان ۋگاندادان ساياسي تۇلعالار قاتىسادى.
وزگە دە كانديداتتاردىڭ ىرىكتەۋگە قاتىسۋىنا مۇمكىندىگى بار. باستاپقى كەزەڭدەگى بەيرەسمي ساۋالنامالاردا بىردەي بيۋللەتەندەر پايدالانىلادى. بۇل ديپلوماتتارعا قولداۋ مەن قارسىلىقتىڭ جالپى دەڭگەيىن باعالاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. ءبىراق قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ ۆەتو قۇقىعىنا يە بەس ەل - قىتاي، فرانسيا، رەسەي، ۇلى بريتانيا جانە ا ق ش-تىڭ قايسىسى تەرىس داۋىس بەرگەنى جاريا ەتىلمەيدى.
ب ۇ ۇ باس حاتشىسى لاۋازىمىنا ۇمىتكەرلەر
رافاەل گروسسي، حالىقارالىق اتوم ەنەرگياسى اگەنتتىگىنىڭ باس ديرەكتورى؛
ميشەل باچەلەت، چيليدىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى؛
رەبەكا گرينسپان، كوستا-ريكانىڭ بۇرىنعى ۆيسە-پرەزيدەنتى؛
ماريا فەرناندا ەسپينوسا، ەكۆادوردىڭ بۇرىنعى سىرتقى ىستەر ءمينيسترى؛
كەرولاين رودريگەس- بيركەتت، گايانانىڭ بۇرىنعى سىرتقى ىستەر ءمينيسترى؛
ماكي سالل - سەنەگالدىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى؛
ولارا وتۋنۋ - ۋگاندالىق ديپلومات
24.kz