ب ا ءا قازاقستانعا 4,3 ميلليارد ا ق ش دوللارىنان استام ينۆەستيتسيا سالدى
ابۋ- دابي. KAZINFORM - «استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعى (ا ح ق و) قازاقستاننىڭ بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىندەگى ەلشىلىگىمەن جانە بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى ەلشىلىگىمەن بىرلەسىپ ابۋ-دابيدە AIFC Connect: Abu Dhabi 2025 بيزنەس-ءىس-شاراسىن وتكىزدى.
ءىس-شارانىڭ ماقساتى ەكى ەلدىڭ ينۆەستيتسيالىق ىنتىماقتاستىعىن نىعايتۋ، قازاقستاننىڭ پەرسپەكتيۆالى جوبالارىن تانىستىرۋ، سونداي-اق شەتەلدىك كومپانيالار ءۇشىن قازاقستاننىڭ قارجى نارىعى مەن ا ح ق و قارجى ەكوجۇيەسىنىڭ مۇمكىندىكتەرىن اشۋ بولدى.
بۇگىندە ب ا ءا قازاقستان ەكونوميكاسىنداعى ەڭ ءىرى شەتەلدىك ينۆەستورلاردىڭ وندىعىنا كىرەدى. ب ا ءا- دەن قازاقستانعا سالىنعان ينۆەستيتسيالاردىڭ جيىنتىق كولەمى 4,3 ميلليارد ا ق ش دوللارىنان استى. قازاقستاندا ب ا ءا- دەن 462 كومپانيا جۇمىس ىستەيدى. سەرىكتەستىك ديناميكاسىن Masdar ،Presight ،Abu Dhabi Ports Group ،Abu Dhabi Commercial Bank جانە ت. ب. كومپانيالارمەن بىرنەشە ماڭىزدى جوبالار راستايدى.
ءىس-شارا GWM Capital Ltd جانە ITS كومپانيالارىمەن سەرىكتەستىكتە ىسكە اسىرىلدى جانە MENA ەلدەرىنىڭ ايماعىنداعى ينۆەستيتسيالار مەن قارجى بويىنشا ماڭىزدى وقيعالاردىڭ ءبىرى Abu Dhabi Finance Week اياسىندا ءوتتى. AIFC Connect قوناقتارىنىڭ اراسىندا ينۆەستيتسيالىق بانكتەردىڭ، قارجىلىق، تەحنولوگيالىق جانە كونسالتينگتىك كومپانيالاردىڭ، قور بيرجالارىنىڭ، رەتتەۋشىلەردىڭ، اكتيۆتەردى باسقارۋشىلاردىڭ جانە باسقا ۇيىمداردىڭ 150 گە جۋىق وكىلى بولدى.
تالقىلاۋلار قازاقستاننىڭ پەرسپەكتيۆالىق ينۆەستيتسيالىق باعىتتارى مەن ينفراقۇرىلىمدىق جوبالارىنا، ا ح ق و- نىڭ ورتالىق ازيا مەن پارسى شىعاناعى ايماعىنىڭ كاپيتال نارىعىمەن ينتەگراتسياداعى مۇمكىندىكتەرىنە، سونداي-اق فينتەح، يننوۆاتسيالار جانە سيفرلىق اكتيۆتەر سالاسىنداعى نەگىزگى ترەندتەرگە باعىتتالدى.
ب ا ءا- ءنىڭ قازاقستان رەسپۋبليكاسىنداعى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى مۇحاممەد سايد ءال-اريكي مىرزا ءىس-شاراعا كەلىپ، ونىڭ قادىرلى قوناعى بولدى. قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىندەگى توتەنشە جانە وكىلەتتى ەلشىسى راۋان جۇمابەك قازاقستان مەن ب ا ءا ىنتىماقتاستىعى تۋرالى ايتتى.
- قازاقستان مەن ب ا ءا ايماقتاردى، نارىقتار مەن مادەنيەتتەردى بايلانىستىراتىن كوپىر-ەلدەر، ولار بيزنەس پەن ينۆەستورلار ءۇشىن بىرەگەي مۇمكىندىكتەر جاساپ جاتىر. اعىمداعى جىلى ب ا ءا- دەن قازاقستانعا ينۆەستيتسيالار كولەمى $1 ميلليارد اسىپ، عالامات ءوسىم كورسەتتى. بۇل وتكەن جىلعى كورسەتكىشتەردەن 4 ەسە ارتىق. مۇنداي وڭ ءۇردىس - بۇل جاي عانا ساندار ەمەس، بۇل امىرلىكتەگى ارىپتەستەردىڭ قازاقستانعا دەگەن جوعارى سەنىمىنىڭ ايعاعى جانە ءبىزدىڭ ينۆەستيتسيالىق احۋالىمىز ءىرى كاپيتال ءۇشىن بارعان سايىن تارتىمدى بولىپ كەلە جاتقانىنىڭ بەلگىسى، - دەپ اتاپ ءوتتى.
ا ح ق و باسقارۋشىسى رەنات بەكتۇروۆ ا ح ق و- نىڭ قازاقستانداعى شەتەلدىك كومپانيالار ءۇشىن مۇمكىندىكتەردى كەڭەيتۋدەگى ءرولىن اتاپ ءوتتى.
- ءبىز قازاقستاننىڭ بىرىككەن اراب امىرلىكتەرىمەن ستراتەگيالىق ارىپتەستىگىن جوعارى باعالايمىز. امىرلىكتەر سوڭعى جىلدارى ەنەرگەتيكا، لوگيستيكا، قارجى، تەحنولوگيا جانە ت. ب. سالالاردا بەلسەندى دامىپ كەلەدى. وسى ماسەلەدە ا ح ق و حالىقارالىق كەلىسىمدەردى قۇرىلىمداۋعا، ءىرى ينفراقۇرىلىمدىق جوبالاردى ىسكە اسىرۋعا، AIX- ءتىڭ Tabadul حابىنا قوسىلۋىنان باستاپ، قازاقستانداعى ديرحامدارمەن وبليگاتسيالاردىڭ العاشقى ورنالاستىرىلعانىنا دەيىن - قارجى نارىقتارىن ينتەگراتسيالاۋعا ارنالعان سەنىمدى پلاتفورما رەتىندە قىزمەت ەتەدى. بۇگىندە ءبىزدىڭ يۋريسديكتسيامىزدا ب ا ءا- دەن 49 كومپانيا تابىستى جۇمىس ىستەپ جاتىر. ولار قارجى جانە ساقتاندىرۋ، اقپاراتتىق-كوممۋنيكاتسيالىق تەحنولوگيالار، ساۋدا، كولىك، ونەركاسىپ جانە باسقا دا سالالارداعى جوبالاردى ىسكە اسىرىپ جاتىر. ءبىزدىڭ ەكونوميكالىق ىنتىماقتاستىعىمىز ودان ءارى كەڭەيىپ، ەكى ەلدىڭ بيزنەسى مەن تۇراقتى دامۋى ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەر تۋعىزاتىنىنا سەنىمدىمىن، - دەدى ول.
ءىس-شارانىڭ ىسكەرلىك باعدارلاماسىن IFC ەكونوميستى حيبا حايدەر زايدي اشتى. ول قازاقستاننىڭ ەكونوميكالىق پەرسپەكتيۆالارىنىڭ شولۋىن ۇسىندى. ءبىرىنشى پانەلدىك سەسسيا ەگەمەندى جانە ينستيتۋتسيونالدىق قورلاردى ەنەرگەتيكا، كولىك، اۆياتسيا، لوگيستيكا، سۋ رەسۋرستارى، ءوندىرۋشى ونەركاسىپ جانە ت. ب. سياقتى قازاقستاننىڭ باسىم ينفراقۇرىلىمدىق سەكتورلارى مەن جوبالارىنا ينۆەستيتسيالاۋ ماسەلەلەرى بولىگىندە ەكى ەلدىڭ ستراتەگيالىق ديالوگىنا اينالدى. تەلەكوررەسپوندەنت، كوممۋنيكاتسيالار جونىندەگى مامان جانە Thirty Three Communication نەگىزىن قالاۋشى رايان چيلكوتەنىڭ مودەراتورلىعىمەن وتكەن سەسسياعا ا ح ق و باسقارۋشىسى رەنات بەكتۇروۆ، «بايتەرەك» ۇ ي ح باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى تيمۋر ونجانوۆ، Masdar كومپانياسىنىڭ بيزنەس جانە ينۆەستيتسيالاردى دامىتۋ ءبولىمىنىڭ (ت م د) باسشىسى ماريام راشيد ال مازرۋي، «قازمۇنايگاز» ۇ ك باسقارما ءتوراعاسىنىڭ ورىنباسارى قازبەك قۇسايىنوۆ، Siguler Guff باسقارۋشى سەرىكتەسى جانە ينۆەستيتسيالار جونىندەگى ديرەكتورى دريۋ گافف قاتىستى.
پانەلدىك سەسسيا بارىسىندا سپيكەرلەر قازاقستاننىڭ ەۋروپا مەن ازيا اراسىنداعى نەگىزگى «قۇرلىق كوپىرى»، سونداي-اق ايماقتىڭ ەگەمەندى جانە ينستيتۋتسيونالدىق ينۆەستورلارى ءۇشىن سەنىمدى ۇزاق مەرزىمدى ارىپتەس رەتىندەگى ءرولىن اتاپ ءوتتى. ا ح ق و- نىڭ رەتتەۋشى بازاسى مەن قۇقىقتىق رەجيمىنىڭ ارقاسىندا ينۆەستورلارعا كاپيتالدىڭ قورعالاتىنا سەنىمدىلىك، سونداي-اق ءىرى مەملەكەتارالىق جوبالاردى ىسكە قوسۋعا ارنالعان ينفراقۇرىلىم ۇسىنىلاتىنى اتاپ ءوتىلدى. سپيكەرلەر قازاقستاندا ىسكە اسىرىلىپ جاتقان جەكەشەلەندىرۋ باعدارلاماسى جاھاندىق كاپيتال ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەر تۋعىزاتىنىن اتاپ ءوتتى. ماسەلەن، Masdar ،Presight سياقتى سەرىكتەستەردىڭ قاتىسۋى حالىقارالىق كارتادا قازاقستاندىق جوبالارعا دەگەن سۇرانىستى كورسەتەدى.
ا ح ق و- دا Abu Dhabi Ports Group-پەن بىرلەسىپ تىركەلگەن «قازمۇنايگاز» ەنشىلەس كومپانياسى Caspian Integrated Maritime Solutions بىرلەسكەن كاسىپورنىنىڭ مىسالىندا بىرلەسىپ ينۆەستيتسيالاۋ مودەلىنىڭ تيىمدىلىگى كورسەتىلگەن. بۇدان باسقا، وسى جىلدىڭ قاراشا ايىندا قازاقستان ەكونوميكاسىنىڭ ناقتى سەكتورىن قولداۋدى كۇشەيتۋ جانە ينۆەستيتسيالار تارتۋ ءۇشىن «بايتەرەك» ۇلتتىق باسقارۋشى حولدينگى ينۆەستيتسيالىق حولدينگكە اينالدى. قوسىمشا فۋنكسيالارعا ينفراقۇرىلىمدىق، ەكسپورتتىق جانە يندۋستريالىق جوبالاردى قولداۋ كىرەدى. سونداي-اق ساراپشىلار قازاقستانداعى ينۆەستورلاردى قولداۋدىڭ جاڭا قۇرالدارىن، حولدينگ ىسكە اسىراتىن نەگىزگى ينۆەستيتسيالىق جوبالاردى تالقىلادى.
سونىمەن قاتار ودان ارعى پروگرەسس تومەن كومىرتەكتى شەشىمدەرگە (ەكولوگيالىق كولىك، اۆياتسيا) جۇيەلى ينۆەستيتسيالاردى، سونداي- اق لوگيستيكالىق دالىزدەردى جاڭعىرتۋدى تالاپ ەتەتىنى اتالدى. سپيكەرلەردىڭ پىكىرىنشە، مۇنداي اۋىسۋ ەلدىڭ جاڭا ينفراقۇرىلىمدىق جانە كليماتتىق باعىتىن ىسكە اسىرۋدا نەگىزگى سەرىكتەس بولا الاتىن جەكە سەكتوردىڭ، ەگەمەندى قورلاردىڭ جانە ينستيتۋتسيونالدىق ينۆەستورلاردىڭ بەلسەندى قاتىسۋىنسىز مۇمكىن ەمەس. سەسسيادا سونداي-اق قازاقستاندا ب ا ءا كومپانيالارى ىسكە اسىرعان تابىستى ينۆەستيتسيالىق جوبالار قاتىسۋشىلار نازارىنا ۇسىنىلدى.
بۇدان ءارى ديالوگتى Solana Foundation كومپانياسىنىڭ non‑CMO اكشاي ب د جالعاستىرىپ، فينتەح-يننوۆاتسيالار مەن تسيفرلىق اكتيۆتەردىڭ دامۋ بارىسى تۋرالى ايتتى. Forma كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى جانە بيزنەستى دامىتۋ جونىندەگى ديرەكتورى باباك احمادزادانىڭ مودەراتورلىعىمەن سالا ساراپشىلارى ليا اقجانوۆا، AFSA زاڭ ءوفيسىنىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى، ا ح ق و جانە ح ت و سوتىنىڭ تىركەۋشىسى جانە اپپارات باسشىسى كريستوفەر كەمپبەلل-حولت، Binance جاھاندىق ساياساتىنىڭ باسشىسى ستيۆەن ماكۋيرتەر، Taurus كومپانياسىنىڭ تەڭ قۇرىلتايشىسى جانە باسقارۋشى سەرىكتەسى لامين براحيمي رەتتەۋشى «قۇم جاشىكتەردى» ءوزارا تانۋدى، توكەنيزاتسيالانعان باعالى قاعازداردى، كاستودياندىق قىزمەتتەر، سيفرلىق اكتيۆتەر ستاندارتتارى سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى تالقىلادى.
ماسەلەن، وسى جىلى ا ح ق و تسيفرلىق اكتيۆتەردى رەتتەۋ سالاسىندا IOSCO حالىقارالىق ستاندارتتارىن ەنگىزۋ بويىنشا الەمدىك كوشباسشىلار قاتارىنا ەندى. IOSCO مۇشەلەرى، 130-دان استام يۋريسديكتسيانىڭ ىشىنەن شولۋعا قاتىسۋ ءۇشىن 20 ەل تاڭدالدى. ا ح ق و IOSCO- نىڭ بارلىق ون باسىم ۇسىنىمىن تولىق ەنگىزە وتىرىپ، قاتىسۋشىلار اراسىندا پروگرەستىڭ ەڭ جوعارى دەڭگەيىن كورسەتتى.
- يننوۆاتسيالاردى قولدايتىن AFSA- نىڭ تەڭگەرىمدى ءتاسىلى ا ح ق و- نىڭ يننوۆاتسيالار مەن ينۆەستورلاردى قورعاۋدىڭ قۋاتتى جۇيەسى ءوزارا ءساتتى ۇيلەسكەن يۋريسديكتسيا رەتىندە حالىقارالىق دەڭگەيدە تانىلۋىنا سەبەپ بولدى، - دەپ اتاپ ءوتتى AFSA زاڭ ءوفيسىنىڭ باسقارۋشى ديرەكتورى ليا اقجانوۆا.
Binance جاھاندىق ساياساتىنىڭ جەتەكشىسى ستيۆەن ماكۋيرتەردىڭ ايتۋىنشا، قازاقستان مەن ب ا ءا اشىق رەتتەۋ مەن قۋاتتى ينستيتۋتتاردىڭ ءقاۋىپسىز جانە جاھاندىق ينتەگراتسيالانعان تسيفرلىق قارجى ەكوجۇيەلەرىن قالاي قۇرا الاتىنىن كورسەتۋدى جالعاستىرىپ جاتىر. وسىعان بايلانىستى AIFC Connect نارىقتار اراسىنداعى ديالوگتى ىلگەرىلەتۋگە ارنالعان الاڭ بولىپ سانالادى.
ITS كومپانياسىنىڭ باس اتقارۋشى ديرەكتورى شىڭعىس قاناپيانوۆتىڭ مودەراتورلىعىمەن وتكەن سەسسياعا AIX بيرجاسىنىڭ وپەراتسيالىق ماسەلەلەر جونىندەگى باسقارۋشى ديرەكتورى وليۆە گەريس، BHM Capital كومپانياسىنىڭ باس اتقارۋشى ديرەكتورى ابدەل حادي ءال ساادي، Freedom Finance Global ينۆەستيتسيالىق اناليتيگى دانيار ورازبايەۆ، «سامۇرىق-قازىنا» ينۆەستيتسيالار جانە بيزنەستى دامىتۋ دەپارتامەنتىنىڭ باسشىسى ومىرسەرىك ابەن سياقتى كاپيتال نارىعىنىڭ وكىلدەرى جينالدى. ساراپشىلار وڭىرلىك كاپيتال نارىقتارىن دامىتۋدىڭ نەگىزگى باعىتتارىن، سونىڭ ىشىندە كروسس- ليستينگ تەتىكتەرىن، ETF ينۆەستيتسيالىق قورلارىن قۇرۋدى، قورلاردىڭ دوميتسيلدەنۋدىن جانە ينۆەستورلاردىڭ MENA ءوڭىرى مەن ورتالىق ازيا نارىقتارىنا قولجەتىمدىلىگىن كەڭەيتۋدى تالقىلادى. ا ح ق و ينفراقۇرىلىمى ارقىلى كاپيتالدىڭ حالىقارالىق قوزعالىسى ءۇشىن مۇمكىندىكتەرگە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى.
- ابۋ-دابي نارىقتارى مەن قازاقستان اراسىنداعى قارىم-قاتىناس بۇرىن-سوڭدى بولماعان قارقىنمەن جىلدام دامىپ كەلەدى. ITS- تە ءبىز وسى ءوزارا ءىس-قيمىلدىڭ ساپاسى مەن اۋقىمى ا ح ق و ەكوجۇيەسىنىڭ بارلىق قاتىسۋشىسى ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەر اشاتىنىنا جانە اراب پەن قازاقستاندىق بيزنەس-قوعامداستىققا ەلەۋلى پايدا اكەلەتىنىنە سەنىمدىمىز، - دەپ اتاپ ءوتتى ITS باس اتقارۋشى ديرەكتورى شىڭعىس قاناپيانوۆ.
- ITS- تە ءبىز ب ا ءا نارىعىنىڭ كومپانيالارىنا ا ح ق و حالىقارالىق ستاندارتتار بويىنشا جۇرگىزىپ جاتقان جۇمىستى ۇسىنۋ مۇمكىندىگىن جوعارى باعالايمىز جانە جاڭا قاتىسۋشىلاردى ينۆەستيتسيالاۋعا جانە قازاقستانمەن ىنتىماقتاسۋعا شاقىرامىز، - دەپ ويىن تولىقتىردى سپيكەر.
- AIFC Connect ترانسشەكارالىق كاپيتال نارىعىنداعى ىنتىماقتاستىقتىڭ ارتىپ كەلە جاتقان ماڭىزدىلىعىن كورسەتەدى. Tabadul پلاتفورماسى ارقىلى AIX- پەن قارىم-قاتىناسىمىز وڭىرلىك جانە حالىقارالىق نارىقتار اراسىندا كەدەرگىسىز قولجەتىمدىلىك ورناتۋعا دەگەن ورتاق ۇمتىلىستى بىلدىرەدى. ينۆەستورلارمەن ۇيلەسىمدى جۇمىس، رەتتەۋشىلىك تالاپتاردى تەرەڭ ۇيلەستىرۋ جانە قازاقستان مۇمكىندىكتەرىنىڭ تانىمالدىلىعىن ارتتىرۋ ارقىلى بۇل نارىقتىڭ الەۋەتى لايىقتى دەڭگەيدە باعالانىپ، ەكى تاراپ ينۆەستورلارى ءۇشىن ناقتى قۇندىلىق اكەلە الاتىنىنا سەنىمىمىز مول، - دەدى BHM Capital كومپانياسىنىڭ باس اتقارۋشى ديرەكتورى ابدەل حادي ءال ساادي.
ماسەلەن، وسى جىلى Nasdaq Dubai بيرجاسى مەن Astana International Exchange (AIX) بيرجاسى وزدەرىنىڭ ورتالىق دەپوزيتارييلەرى اراسىندا تىكەلەي بايلانىستىڭ باستالعانى تۋرالى حابارلادى. ەۋرازيالىق دامۋ بانكى AIX- تە ب ا ءا ديرحامدارىمەن وبليگاتسيالاردىڭ دەبيۋتتىك شىعارىلىمىن ءساتتى ورنالاستىردى جانە قازاقستانداعى وسى ۆاليۋتاداعى وبليگاتسيالاردىڭ العاشقى ەميتەنتى اتاندى. بۇعان دەيىن 2024-جىلى AIX بيرجاسى Tabadul سيفرلىق بيرجالىق حابىنا قوسىلدى.
كومپانيالاردىڭ ا ح ق و ارقىلى تابىستى جۇمىسىنىڭ ءساتتى كەيستەرى جانە قارجى ورتالىعى ارقىلى ورتالىق ازيا وڭىرىندە ينۆەستورلاردىڭ قاتىسۋىن كەڭەيتۋ مۇمكىندىكتەرى تۋرالى GWM Capital Ltd كومپانياسىنىڭ نەگىزىن قالاۋشى جانە CEO ارمان باتايەۆ، ا ح ق و جاسىل قارجى ورتالىعىنىڭ بيزنەستى دامىتۋ جونىندەگى ديرەكتورى ناعيما ايۋبايەۆا ايتىپ بەردى. ءىس-شارانىڭ مودەراتورى ا ح ق و اكىمشىلىگىنىڭ كليەنتتەرمەن جۇمىس جونىندەگى باس ديرەكتورى باۋىرجان كانكين بولدى.
GFCI 38 رەيتينگىنە سايكەس ا ح ق و شىعىس ەۋروپا مەن ورتالىق ازيا وڭىرىندە كوشباسشى ورىنعا يە جانە ارنايى جاسالعان جاعدايلاردىڭ ارقاسىندا قازاقستاننىڭ بيزنەسى مەن ەكونوميكاسىنا كاپيتال تارتۋعا كومەكتەسەدى. 2018-جىلدان باستاپ ا ح ق و الاڭى ارقىلى قازاقستان ەكونوميكاسىنا 19,3 ميلليارد ا ق ش دوللارى ينۆەستيتسيا تارتىلدى. ا ح ق و- دا ا ق ش، ۇلى بريتانيا، قىتاي، تۇركيا، سينگاپۋر، ب ا ءا جانە باسقا دا ەلدەردى قوسا العاندا، الەمنىڭ 90 نان استام ەلىنەن 4800 دەن استام كومپانيا تىركەلگەن.
«استانا» حالىقارالىق قارجى ورتالىعى (ا ح ق و) - بيزنەستى اشۋ جانە جۇرگىزۋ، ينۆەستيتسيالار تارتۋ، جۇمىس ورىندارىن قۇرۋ جانە قازاقستان ەكونوميكاسىن دامىتۋ ءۇشىن قولايلى قۇقىقتىق جانە رەتتەۋشى ورتاسى ءارى دامىعان ينفراقۇرىلىمى بار تاۋەلسىز يۋريسديكتسيا.
AIFC Connect - قارجى جانە ونەركاسىپ سەكتورلارىنداعى كومپانيالاردىڭ ساراپشىلارى مەن توپ- مەنەدجەرلەرى ا ح ق و باستامالارىمەن جانە قازاقستاننىڭ بيزنەستى جۇرگىزۋگە ارنالعان ينۆەستيتسيالىق مۇمكىندىكتەرىمەن تانىساتىن ەكسكليۋزيۆتى كەزدەسۋلەر فورماتى. بۇعان دەيىن AIFC Connect سينگاپۋردا، لوندوندا، دۋبايدا، سەۋلدە، گونكونگتا، بەيجىڭدە ءوتتى.
ايتا كەتەيىك، 2026-جىلدان باستاپ شاعىن بيزنەس ءۇشىن جەڭىلدەتىلگەن دەكلاراتسيا مەن بولشەك سالىق رەجيمى بىرىكتىرىلىپ، شاعىن بيزنەسكە ارنالعان ءبىرىڭعاي رەجيم قۇرىلادى.