ازىرگە قاي ەلدەرگە ساپارلاپ بارماعان دۇرىس؟
استانا. قازاقپارات – سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى ازاماتتاردى ساپارعا شىعاتىن ەلدەردى تاڭداۋدا مۇقيات بولۋعا شاقىردى. بۇل تۋرالى سەنات دالىزىندە سىرتقى ىستەر ءمينيسترىنىڭ ءبىرىنشى ورىنباسارى ەرجان اشىقبايەۆ مالىمدەدى.
ەرجان اشىقبايەۆتىڭ ايتۋىنشا، قازىر ازاماتتارعا يرانعا جانە افريكا ەلدەرىنە ۇشپاۋعا كەڭەس بەرىلەدى.
«افريكا ەلدەرىندە ەپيدەميولوگيالىق جاعداي كۇردەلى. تاياۋ شىعىستاعى قاقتىعىس بارىنە ءمالىم. ءبىزدىڭ بارلىق ۇسىنىسىمىز قاتاڭ سيپاتتا. قازىر يرانعا بارۋدى ۇسىنبايمىز. سونداي-اق، افريكانىڭ ءبىرقاتار ەلىنە بارۋدان باس تارتقان ءجون»، - دەدى ول.
س ءى م وكىلى قازاقستان ازاماتتارى باراتىن ەلىنىڭ زاڭدارىن ساقتاۋعا مىندەتتى ەكەنىن ەسكە سالدى.
ايتا كەتەيىك، س ءى م ناۋرىزدا جاعداي تۇراقسىز بولۋىنا بايلانىستى ۇسىنىس جاريالاعان بولاتىن. بارماۋعا كەڭەس بەرىلگەن ەلدەر تىزىمىنە مىنالار كىردى: باحرەين، مىسىر، يزرايل، يوردانيا، يراك، يران، قاتار، كۋۆەيت، ليۆان، ب ا ءا، ومان، ساۋد ارابياسى، سيريا جانە يەمەن.
27-ناۋرىزدا س ءى م بارۋعا كەڭەس بەرىلمەيتىن ەلدەر تىزىمىنەن مىسىر الىنىپ تاستالعانىن حابارلادى.
ال 24-مامىردا ءۇندىستاننىڭ دەنساۋلىق ساقتاۋ مينيسترلىگى ءىرى حالىقارالىق اۋەجايلاردا تەكسەرىس جۇرگىزىپ، ازاماتتارعا كونگو دەموكراتيالىق رەسپۋبليكاسىنا، ۋگاندا مەن وڭتۇستىك سۋدانعا بارۋدان باس تارتۋدى ۇسىندى. وندا ەبولا بەزگەگى ءورشىپ تۇر.