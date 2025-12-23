ازىق-تۇلىك ينفلياتسياسى ءبىزدى دە قاتتى الاڭداتادى - سەرىك جۇمانعارين
استانا. KAZINFORM - الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك باعاسىن رەتتەۋدەن بىردە-ءبىر دۇكەن بانكروت بولعان جوق. بۇل تۋرالى پرەمەر-ءمينيستردىڭ ورىنباسارى - ۇلتتىق ەكونوميكا ءمينيسترى سەرىك جۇمانعارين ايتتى.
- بۇگىندە الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىكتىڭ 19 ءتۇرىنىڭ باعاسى رەتتەلەدى. ازىرشە، بۇدان بىردە-ءبىر دۇكەن بانكروت بولعان ەمەس. ال قازىر ءبىز ەنگىزىپ جاتقان شارا ۋاقىتشا. شامالى سانىن ۇلعايتىپ، بۇل تىزبەنى 33 كە دەيىن جەتكىزەمىز. بۇل ينفلياتسيا ءۇش قۇرامداسىنىڭ ىشىندە ءدال ازىق-تۇلىك ينفلياتسياسى ءبىزدى قاتتى الاڭداتۋىمەن بايلانىستى. ويتكەنى، ۇزاق ۋاقىتتان بەرى ءبىر ازىق-تۇلىكتىڭ باعا ءوسىمىنىڭ قارقىنى بايقالادى ءارى بۇل ماۋسىممەن بايلانىستى ەمەس، - دەدى ۆيتسە-پرەمەر ۇكىمەت وتىرىسىنان كەيىنگى بريفينگتە.
ونىڭ پايىمىنشا، قىمباتتاۋ الىپ-ساتارلىقپەن بايلانىستى.
- ساۋدا مينيسترلىگى ەلدەگى بارلىق يمپورت ونىمدەر اكەلەتىن ءىرى كوتەرمە ساۋدا جاساۋشىلاردى شاقىرىپ، ولارمەن سويلەستى، سەبەپتەرىن انىقتادى. ءبىز مۇنى جاي عانا ەنگىزىپ قويمايمىز. ءۇي جانىنداعى دۇكەندەر مەن قاجەتتىلىك بولعان جاعدايدا ءىرى كومپانيالارعا قولداۋ كورسەتۋگە دايىنبىز. بۇل كاسىپورىنداردى بانكروتتىققا الىپ كەلەدى دەپ ويلامايمىز، - دەدى سەرىك جۇمانعارين.
ايتا كەتەيىك، الەۋمەتتىك ماڭىزى بار ازىق-تۇلىك تاۋارلارىنىڭ تىزبەسىنە قىزاناق، قيار، الما، سيىر ەتى سۇيەگىمەن، سۇيەكسىز سيىر ەتى، تارتىلعان ەت، قوي ەتى سۇيەگىمەن، جاڭا نەمەسە سالقىنداتىلعان بالىق، مۇزداتىلعان بالىق، ۋلتراپاستەرلەنگەن ءسۇت، قايماق، قاتتى ىرىمشىك، قارا شاي قوسىلادى.