ازىق-تۇلىك تاپشىلىعى تاۋەكەلىن انىقتاۋدىڭ ءادىسى ەنگىزىلەدى - شاققاليەۆ
استانا. KAZINFORM - ساۋدا جانە ينتەگراتسيا ءمينيسترى ارمان شاققاليەۆ ازىق-تۇلىكپەن قامتۋ، ءونىم قاۋىپسىزدىگى جانە باعا ماسەلەسىن كوتەردى.
- ساۋدا سالاسىندا كۇن سايىن 25 ميلليوننان استام فيسكالدىق چەك تىركەلەدى. پلاتفورمادا ەلەكتروندىق شوت-فاكتۋرا مەن كاسسالىق چەك دەرەگىن سالىستىرۋعا نەگىزدەلگەن ساۋدا ۇستەمەسىنە مونيتورينگ جۇرگىزىلەدى. باقىلاۋدى كۇشەيتۋ ءۇشىن ساتىپ الۋ جانە بولشەك باعانى ايقىنداۋ باعا وزگەرىسىن انىقتاۋ تاۋار ساناتتارى، وڭىرلەر مەن جەتكىزۋشىلەر بويىنشا ۇستەمە دەڭگەيىن باعالاۋعا قاتىستى اناليتيكالىق پلاتفورما ازىرلەپ جاتىرمىز، - دەدى ارمان شاققاليەۆ ۇكىمەت وتىرىسىندا.
سونداي-اق ۆەدومستۆو باسشىسى ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگى بويىنشا ارنايى داشبورد ەنگىزىلەتىنىن ءمالىم ەتتى.
- بۇل ازىق-تۇلىك تەڭگەرىمىن باعالاپ، تاپشىلىق تاۋەكەلىن ۋاقتىلى انىقتاۋعا مۇمكىندىك بەرەدى، - دەيدى ول.