«ازيا اۆتونىڭ» وندىرىستىك قۋاتىن اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكاسىن شىعارۋعا باعىتتاۋ قاجەت - ءماجىلىس دەپۋتاتى
استانا. KAZINFORM - «ازيا اۆتو» كومپانياسىنىڭ وندىرىستىك قۋاتتارىن اۋىل شارۋاشىلىعى نەمەسە وزگە دە تەحنيكانى شىعارۋعا باعىتتاۋ قاجەت. مۇنداي ۇسىنىستى بۇگىن ءماجىلىستىڭ جالپى وتىرىسىندا ۇكىمەت باسشىسىنىڭ اتىنا ساۋال جولداعان دەپۋتات سەرىك ەرۋبايەۆ جاسادى.
- دامىعان ۇلتتىق اۆتوموبيل ونەركاسىبى، يندۋستريالىق تۇرعىدان وركەندەگەن جانە تەحنولوگيالىق جاعىنان باسەكەگە قابىلەتتى مەملەكەتتىڭ ايقىن ماركەرى بولىپ سانالادى. تاۋەلسىزدىك جىلدارى قازاقستان ءوز اۆتوموبيل ءوندىرىسىن قالىپتاستىرۋعا بىرنەشە رەت تالپىنىس جاسادى. الايدا، بۇل باعىتتاعى ناتيجەلەر سوڭعى جىلدارعا دەيىن كورسەتىلگەن مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ كولەمىنە ساي كەلمەي وتىر. ونىڭ ەڭ كورنەكتى مىسالداردىڭ ءبىرى - وسكەمەندەگى «ازيا اۆتو» جوباسى مەن يندۋستريالىق الاڭعا قاتىستى قالىپتاسقان جاعداي. كوپ جىلدار بويى اتالعان كاسىپورىن سالىقتىق جەڭىلدىكتەر، كەدەندىك پرەفەرەنتسيالار جانە يندۋستريالىق سۋبسيديالار سياقتى ەلەۋلى مەملەكەتتىك قولداۋ الىپ كەلدى. اشىق دەرەككوزدەرگە سايكەس، مەملەكەتتىك قولداۋدىڭ جالپى كولەمى جۇزدەگەن ميلليارد تەڭگەگە باعالانعان. دەگەنمەن، كومپانيا ناقتى ونەركاسىپتىك لوكاليزاتسياعا كوشپەدى، تولىققاندى تەرەڭ قايتا وڭدەۋ زاۋىتىن سالۋ بويىنشا مىندەتتەمەلەرىن ورىندامادى جانە ءىس جۇزىندە ۇزاق ۋاقىت بويى تەك «وتۆەرتكالىق» قۇراستىرۋمەن شەكتەلدى، - دەدى دەپۋتات.
ونىڭ دەرەگىنشە، «ازيا اۆتو» كومپانياسىنا كومپونەنتتەردى يمپورتتاۋ كەزىندە 75 ميلليارد تەڭگە، دايىن ءونىمدى وتكىزۋ كەزىندە 122 ميلليارد تەڭگە قوسىمشا قۇن سالىعىنان، 99 ميلليارد تەڭگە كەدەن تولەمدەرىنەن بوساتىلعان. سونىمەن قاتار كادەگە جاراتۋدان 65 ميلليارد تەڭگە يەمدەنگەن. وسىلايشا، بارلىق جەڭىلدىك مەن پرەفەرەنتسيالاردىڭ جالپى كولەمى 361 ميلليارد تەڭگەنى قۇراعان.
- الايدا، مەملەكەت نە جوسپارلانعان وندىرىستىك قۋاتتاردى، نە كۇتىلگەن تەحنولوگيالىق اسەر، نە جەرگىلىكتى جەتكىزۋشىلەردىڭ تولىققاندى ەكوجۇيەسىن جاساي المادى. «ازيا اۆتونىڭ» جاعدايى جاڭا يندۋستريالدى جوبالاردى جۇزەگە اسىرۋ كەزىندە وسىنداي قاتەلىكتەردىڭ قايتالانۋىن بولدىرمايتىن ماڭىزدى جانە وتە قىمبات ساباق رەتىندە قاراستىرىلۋى ءتيىس. ءبىر كەزدەرى «ازيا اۆتو» جوباسى ەڭ جوعارى دەڭگەيدەگى مەملەكەتتىك دەلەگاتسيالاردىڭ قاتىسۋىمەن زور سالتاناتپەن اشىلعان بولاتىن. قاجەتتى ينفراقۇرىلىم دا تولىقتاي جاسالدى. قازىرگى ۋاقىتتا وسى پايدالانىلماي تۇرعان قۋاتتاردىڭ، ۋاقىت وتە كەلە توزىعى شىعاتىنى انىق. مۇندايعا جول بەرمەي، ولاردى ءتيىمدى پايدالانۋ قاجەت دەپ سانايمىز، - دەدى ول.
ماجىلىسمەن قازىرگى ۋاقىتتا قازاقستاندا بىرنەشە اۆتوموبيل ءوندىرىس جوبالارى جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقانىنا نازار اۋدارتادى.
- اتاپ وتسەك، قوستانايداعى كوپبرەندتىك «AllurAuto» كلاستەرى مەن الماتىداعى «Hyundai Trans Kazakhstan» زاۋىتى. ولار تەك اۆتوكومپلەكتتەردى جيناۋمەن شەكتەلمەي، قوسالقى بولشەكتەر ءوندىرىسىن دە جۇزەگە اسىرۋدا. وسىعان بايلانىستى، «ازيا اۆتو» كومپانياسىنىڭ ءالى دە وندىرىستىك قۋاتتارىن اتالعان جوبالاردى دامىتۋ ءۇشىن پايدالانۋ بويىنشا ۇسىنىستار ازىرلەۋ، نە ولاردى اۋىل شارۋاشىلىعى نەمەسە وزگە دە تەحنيكانى شىعارۋعا باعىتتاۋ قاجەت ەكەنىن اتاپ وتەمىز. بۇل نارىقتا ماسەلە تەك وندىرىستىك بازادا عانا ەمەس. «ازيا اۆتو» زاۋىتىندا ءبىر كەزدەرى مىڭداعان جەرگىلىكتى قىزمەتكەرلەر مەن بىلىكتى كادرلار ەڭبەك ەتتى. ولاردىڭ داعدىلارىن الداعى ۋاقىتتا جوعارى تەحنولوگيالىق وندىرىستە پايدالانۋ الدەقايدا ءتيىمدى بولار ەدى، - دەدى سەرىك ەرۋبايەۆ.
دەپۋتات وسكەمەندەگى «ازيا اۆتو» كومپانياسىنىڭ وندىرىستىك بازالارى مەن ينفراقۇرىلىمىن ءارى قاراي دامىتۋعا ارنالعان باعدارلامالىق قۇجاتتارعا ەنگىزۋ ماسەلەسىن پىسىقتاۋ قاجەت دەپ سانايدى.
- بۇل جۇمىستىڭ نەگىزگى ماقساتى - اتالعان وندىرىستىك اكتيۆتەردى ساقتاپ قالۋ جانە ولاردى اۆتوموبيلدەر، اۋىل شارۋاشىلىعى تەحنيكالارى، وزگە دە ماشينا جاساۋ ونىمدەرى مەن قوسالقى بولشەكتەر وندىرىسىندە ودان ءارى پايدالانۋ بولۋى ءتيىس. مۇنداي باستاما وسكەمەن قالاسىنىڭ تەك شيكىزات نەمەسە مەتالل وندىرەتىن ءوڭىر ەمەس، دايىن ءونىم شىعاراتىن تاعى ءدا بىر جاڭا يندۋستريالىق ورتالىققا اينالۋىنا ايتارلىقتاي ىقپال ەتەر ەدى، - دەدى ول.
بۇعان دەيىن «ازيا اۆتو» كومپانياسىنىڭ بۇرىنعى باسشىسى سىرتتاي 9 جىلعا باس بوستاندىعىنان ايىرىلعانىن جازعان ەدىك.