ازوۆ تەڭىزى تۋرالى قىزىقتى دەرەكتەر
استانا. قازاقپارات - ازوۆ تەڭىزىنىڭ جاعاسىندا ك س ر و داۋىرىنەن بەرى تانىمال بولعان كوپتەگەن كۋرورتتار بار. ول ءبىرشاما تاياز بولعاندىقتان، جاز ايلارىندا جاقسى قىزادى، بۇل جىلى سۋدا ءجۇزۋدى جانە جاعاجايدا جاتۋدى ۇناتاتىنداردى قۋانتادى.
سونىمەن بىرگە، دەمالۋشىلار تەڭىز تۇبىندە داۋىلدى ءومىر ءجۇرىپ جاتقانىن جانە كوكجيەكتەن تىس جەردە كوپتەگەن كەمەلەر ءجۇزىپ كەلە جاتقانىن ءتىپتى سەزبەيدى.
ازوۆ تەڭىزى - قىرىم تۇبەگىنىڭ شىعىسىنا ورنالاسقان تەڭىز. اتلانت مۇحيتى الابىنىڭ ىشكى تەڭىزىنە جاتادى. كەرچ بۇعازى ارقىلى قارا تەڭىزبەن بايلانىسادى. ازوۆ تەڭىزى - دۇنيە ءجۇزى مۇحيت تەڭىزدەرىنىڭ ىشىندەگى ەڭ شاعىنى ءارى تايازى. سۋدىڭ بارلىق قاباتى تىرشىلىككە باي. ازوۆ تەڭىزىندە بالىقتىڭ 80-گە تارتا ءتۇرى بار. ودان تيۋلكا، كوكسەركە، حامسا، تابان كوپ اۋلانادى. تەڭىزدىڭ ترانسپورتتىق ماڭىزى بار. ازوۆ تەڭىزى ەدىل-دون كانالى ارقىلى كاسپي، بالتىق جانە اق تەڭىزدەرىمەن جالعاسادى.
بۇل ەڭ جاس تەڭىزدەردىڭ ءبىرى. ول شامامەن 7700 جىل بۇرىن پايدا بولعان.
كوبىنەسە بۇل جەردە جارىق تولقىندارىن بايقاۋعا بولادى. مۇنىڭ ءبارى جەرگىلىكتى سۋلاردا ءومىر سۇرەتىن جارىقتى ميكروورگانيزمدەردىڭ ارقاسىندا. ايتپاقشى، ۇقساس سۋرەت وحوت تەڭىزىندە دە بايقالدى.
دۇنيە جۇزىندەگى بارلىق تەڭىزدەردىڭ ىشىندە ازوۆ ەڭ تايازى بولىپ تابىلادى، ونىڭ ورتاشا تەرەڭدىگى نەبارى 7 مەتر، ەڭ تەرەڭدىگى 13,5 مەتر.
ەجەلگى گرەكتەر ونى مەوت كولى، ال ەجەلگى ريمدىكتەر ونى مەوتيان باتپاعى دەپ اتادى.
جازدىڭ اپتاپ ىستىعىندا ازوۆ تەڭىزىندەگى سۋدىڭ بەتكى قاباتى 30 گرادۋسقا دەيىن، ءتىپتى ودان دا كوپ قىزادى.
بۇل ەڭ جاقىن مۇحيتتان جەر بەتىندەگى كەز كەلگەن باسقا تەڭىزگە قاراعاندا الىس.
قىستا ازوۆ تەڭىزى مۇزبەن جابىلادى. كەيدە جارتىلاي، كەيدە تولىق.
ونىڭ كەيبىر بولىكتەرىندەگى سۋدىڭ تۇشى بولعانى سونشالىق، ءتىپتى تۇشى سۋ بالىقتارى دا مەكەندەيدى، اتاپ ايتقاندا شورتاندار.
تۇراقتى ولشەۋلەر بويىنشا، ازوۆ تەڭىزىندەگى سۋ دەڭگەيى. جىلدان-جىلعا ازايىپ كەلەدى.
قىستا بۇل جەردەگى سۋدىڭ تەرەڭ قاباتتارىنىڭ تەمپەراتۋراسى قاتۋ تەمپەراتۋراسىنا جەتپەيدى، بار بولعانى بىرنەشە گرادۋس.
كەيدە ازوۆ تەڭىزىنىڭ ۇستىندە داۋىل سوعادى، ءبىراق مۇندا بيىكتىگى 4 مەتردەن اساتىن تولقىندار ەشقاشان تىركەلمەگەن.
اسىرەسە باقىتتى تۋريستەر كەيدە جەرگىلىكتى سۋلاردا ءومىر سۇرەتىن دەلفيندەردى كورە الادى.
بايكالداعى سۋ ازوۆ تەڭىزىنە قاراعاندا 95 ەسە كوپ.
