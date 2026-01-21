ازەربايجان مەن ارمەنيا قاقتىعىس ءداۋىرىن اياقتاۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادى - يلحام اليەۆ
استانا. KAZINFORM - ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ باكۋ مەن ەريەۆان ۇزاق ۋاقىتقا سوزىلعان قاقتىعىس پاراعىن جاۋىپ، تۇراقتى بەيبىتشىلىك ورناتۋعا بەت بۇرۋ تۋرالى تاريحي شەشىم قابىلداعانىن مالىمدەدى، دەپ حابارلايدى Kazinform مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ازەربايجان باسشىسى بۇل تۋرالى داۆوستاعى دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋمدا ەۋرازيانىڭ ەكونوميكالىق بىرەگەيلىگىنە ارنالعان پانەلدىك پىكىرتالاستا سويلەگەن سوزىندە حابارلادى.
پىكىرتالاستا مەملەكەت باسشىسى ازەربايجان مەن ارمەنيا اراسىنداعى قارىم-قاتىناستى قالىپقا كەلتىرۋ پروتسەسىنە، سونداي-اق وتىز جىلدىق قاقتىعىستىڭ قورىتىندىلارىنا توقتالدى.
- سىزدەرگە جانە ءبىزدىڭ بارلىق اۋديتوريامىزعا اشىق ايتامىن: بۇل شەكسىز سوعىستار تىزبەگىنە، ودان دا كوپ ازاپقا، ودان دا كوپ قۇرباندارعا اكەلەر ەدى، سوندا سوعىس ەشقاشان اياقتالماس ەدى.
ءبىراق بىرەۋ ونى توقتاتۋى كەرەك بولدى جانە ءبىز مۇنى ىستەۋگە شەشىم قابىلدادىق. ءيا، بۇل ارمەنيا مەن ازەربايجان باسشىلىعىنىڭ وسى تاراۋدى جاۋىپ، بەيبىتشىلىك ورناتۋ مۇمكىندىكتەرىن قاراستىرۋ تۋرالى بىرلەسكەن شەشىمى بولدى، - دەدى ازەربايجان كوشباسشىسى.
يلحام اليەۆ ازەربايجان ونداعان جىلدار بويى اۋىر سىناقتاردان ءوتىپ، اۋماعىن جوعالتىپ، ميلليونداعان ازاماتتارى بوسقىنعا اينالعانىن اتاپ ءوتتى. دەگەنمەن، ول ەلدىڭ ادىلدىك، حالىقارالىق قۇقىق جانە ءوز ەگەمەندىگىن قالپىنا كەلتىرۋگە دەگەن ءۇمىتىن دە، بەل بايلاۋىن دا جوعالتپاعانىن باسا ايتتى.
مەملەكەت باسشىسى حالىقارالىق ينستيتۋتتار كوپتەگەن جىلدار بويى قابىلدانعان شەشىمدەردىڭ ورىندالۋىن قامتاماسىز ەتە الماعانىن ايتتى. اتاپ ايتقاندا، ارمەنيا قارۋلى كۇشتەرىن ازەربايجان اۋماعىنان شىعارۋدى تالاپ ەتەتىن ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ ءتورت قارارى ءالى كۇنگە دەيىن ىسكە اسىرىلعان جوق.
- ءبىز بىرەۋ كەلىپ، ءبىزدىڭ ماسەلەلەرىمىزدى شەشەدى دەگەنگە سەنۋدى قويدىق. حالىقارالىق دەلدالدىققا دەگەن بارلىق ۇمىتتەر تولىعىمەن جويىلدى. ءبىراق بىرەۋ مۇنى توقتاتۋى كەرەك بولدى، ءبىز مۇنى ىستەۋگە شەشىم قابىلدادىق. ءيا، بۇل تاراۋدى جاۋىپ، بەيبىتشىلىك مۇمكىندىكتەرىن زەرتتەۋ ارمەنيا مەن ازەربايجان باسشىلىعىنىڭ بىرلەسكەن شەشىمى بولدى، - دەپ مالىمدەدى اليەۆ.
ول بەيبىتشىلىكتى رەتتەۋ پروتسەسىنىڭ رەكوردتىق مەرزىمدە دامىعانىن اتاپ ءوتتى. ونىڭ ايتۋىنشا، تاراپتار 2023 -جىلدىڭ قىركۇيەگىندەگى كۇردەلى اسكەري قاقتىعىستان ەكى جىل ىشىندە، ياعني 2025 -جىلدىڭ تامىزىنا قاراي ارمەنيا پرەمەر-مينيسترىمەن بىرلەسكەن دەكلاراتسياعا قول قويۋعا كوشتى، ال بەيبىتشىلىك تۋرالى كەلىسىم ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ قاتىسۋىمەن پارافيرلەندى.
بۇعان دەيىن مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينيانمەن كەلىسسوزدەردەن كەيىنگى بريفينگتە قازاقستان ارمەنيا مەن ازەربايجاننىڭ بەيبىتشىلىك جولىنداعى ورتاق ۇمتىلىسىن تولىق قولدايتىنىن ايتتى.