ازەربايجان مەن ارمەنيا دانياداعى كەزدەسۋدەن كەيىن ديالوگتى جالعاستىرۋعا كەلىستى
استانا. KAZINFORM - كوپەنگاگەندەگى ەۋروپالىق ساياسي قوعامداستىقتىڭ 7- سامميتىنىڭ اشىلۋ سالتاناتى اياسىنداعى كەلىسسوزدەر كونسترۋكتيۆتى اتموسفەرادا ءوتىپ، ەكى ەل اراسىنداعى تۇراقتى بەيبىتشىلىك ءۇشىن ماڭىزدى قادام بولدى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ مەنشىكتى ءتىلشىسى.
ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ پەن ارمەنيا پرەمەر- ءمينيسترى نيكول پاشينيان ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپتىڭ باستاماسىمەن ۇيىمداستىرىلعان ۆاشينگتون بەيبىتشىلىك سامميتىندە قول جەتكىزىلگەن كەلىسىمدەردىڭ جۇزەگە اسىرىلۋىن تالقىلادى. ەكى جاق تا بۇدان ءارى ديالوگقا دايىن ەكەندىكتەرىن قۋاتتاپ، ۆاشينگتون دەكلاراتسياسىندا بەكىتىلگەن قاعيداتتاردى ۇستاناتىندىقتارىن ءبىلدىردى.
كولىك كوممۋنيكاتسيالارى مەن ينفراقۇرىلىمىن دامىتۋعا ەرەكشە كوڭىل ءبولىندى. تاراپتار ازەربايجانداعى لوگيستيكالىق حابتار مەن اۆتوجولدار قۇرىلىسىنىڭ بارىسىن، سونداي-اق ارمەنيادا جۇزەگە اسىرىلىپ جاتقان TRIPP جوباسىن ەگجەي-تەگجەيلى تالقىلادى. كوشباسشىلار زاماناۋي كولىك باعىتتارىنىڭ ىسكە قوسىلۋى ەكونوميكانىڭ وسۋىنە، ايماقتىق تۇراقتىلىقتى نىعايتۋعا جانە شەكارانىڭ ەكى جاعىنداعى ءومىر ءسۇرۋ دەڭگەيىن جاقسارتۋعا ىقپال ەتەتىنىنە سەنىم ءبىلدىردى.
كەزدەسۋدىڭ ماڭىزدى ناتيجەسى ە ق ى ۇ- نىڭ مينسك پروتسەسىن جابۋ جانە ونىمەن بايلانىستى قۇرىلىمداردى تاراتۋ تۋرالى شەشىمدى ءبىراۋىزدان ماقۇلداۋ بولدى.
كەزدەسۋ سوڭىندا كوشباسشىلار تىكەلەي بايلانىستى ساقتاپ، جاقىن ارادا كەلىسسوزدەردىڭ جاڭا راۋندىن ۇيىمداستىرۋعا كەلىستى.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، 8 -تامىزدا ازەربايجان پرەزيدەنتى، ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى جانە ا ق ش پرەزيدەنتى ۆاشينگتوندا باكۋ مەن ەريەۆان اراسىنداعى قارىم-قاتىناستى بەيبىت جولمەن رەتتەۋ تۋرالى بىرلەسكەن دەكلاراتسياعا قول قويعان بولاتىن.
بۇعان دەيىن ازەربايجان ارمەنيامەن بەيبىتشىلىك ورناتۋدىڭ نەگىزگى شارتتارىن اتادى.
ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى بەيبىت كەلىسىمدى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن كونستيتۋتسياعا وزگەرىستەر ەنگىزۋگە دايىن ەكەنىن مالىمدەدى.
بۇعان دەيىن باكۋ مەن ەريەۆان اراسىنداعى ۋاعدالاستىق قازاقستانعا قالاي اسەر ەتەتىنى تۋرالى ساراپشىلار پىكىرىن جاريالاعان ەدىك.
اۆتور
ەركەجان سماعۇلوۆا