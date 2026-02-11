ازەربايجان مەن ا ق ش ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك تۋرالى حارتياعا قول قويدى
استانا. KAZINFORM - قۇجات TRIPP (Trump Route) كولىك ءدالىزىن دامىتۋ، سونداي-اق جاساندى ينتەللەكت، سيفرلىق ينفراقۇرىلىم جانە قاۋىپسىزدىك، ونىڭ ىشىندە امەريكالىق قورعانىس تەحنيكاسىن جەتكىزۋ سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى قاراستىرادى، دەپ حابارلايدى Kazinform ءتىلشىسى.
10-اقپاندا ا ق ش ۆيتسە-پرەزيدەنتى دجەيمس دەۆيد ۆەنس باكۋگە رەسمي ساپارمەن كەلدى. ساپار بارىسىندا ول ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆپەن كەزدەستى، ودان كەيىن ەكى جاق كەلىسسوزدەر جۇرگىزدى.
كەزدەسۋلەر قورىتىندىسى بويىنشا ساياسي، ەكونوميكالىق، ەنەرگەتيكالىق جانە قورعانىس سالالارىنداعى ەكىجاقتى قارىم-قاتىناستاردىڭ جاڭا كەزەڭىن بەكىتەتىن ستراتەگيالىق ارىپتەستىك تۋرالى حارتياعا قول قويىلدى.
حارتيا TRIPP (Trump Route) كولىك ءدالىزىن دامىتۋدى، جاساندى ينتەللەكت، سيفرلىق ينفراقۇرىلىم جانە قاۋىپسىزدىك سالاسىنداعى ىنتىماقتاستىقتى، سونىڭ ىشىندە امەريكالىق قورعانىس تەحنيكاسىن جەتكىزۋدى قاراستىرادى.
- ءبىز ترامپ-ۆەنس اكىمشىلىگىنە ازەربايجانعا وتە وڭ كوزقاراسى ءۇشىن وتە ريزامىز. بۇگىنگى ستراتەگيالىق سەرىكتەستىك تۋرالى حارتياعا قول قويۋ ءراسىمى - وتە قاجىرلى جۇمىستىڭ ناتيجەسى. جارتى اي بۇرىن پرەزيدەنت ترامپپەن ۆاشينگتوندا وتكەن تاريحي كەزدەسۋ جانە وسى حارتيانى ازىرلەۋ بويىنشا جۇمىس توبىنىڭ قۇرىلۋى ەكىجاقتى ىنتىماقتاستىق ءۇشىن جاڭا مۇمكىندىكتەر اشتى. ءبىز الەمدەگى ەڭ قۋاتتى مەملەكەت - امەريكا قۇراما شتاتتارىنىڭ ستراتەگيالىق سەرىكتەسى بولعانىمىزعا ريزامىز، - دەدى يلحام اليەۆ.
پرەزيدەنت قۇجاتتىڭ پراكتيكالىق ماڭىزدىلىعىنا توقتالدى.
- ءبىز ازەربايجان ارقىلى ارمەنياعا جۇك تاسىمالداۋعا قويىلعان بارلىق شەكتەۋدى الىپ تاستاپ قانا قويماي، ارمەنياعا مۇناي ونىمدەرىن ءوزىمىز ەكسپورتتاي باستادىق. بۇل نەگىزىنەن ساۋدا مەن ىنتىماقتاستىقتىڭ باستالۋىن بىلدىرەدى. ەڭ ماڭىزدى ناتيجەلەردىڭ ءبىرى TRIPP جوباسى - «حالىقارالىق بەيبىتشىلىك پەن وركەندەۋ ءۇشىن ترامپ جولى» جوباسى. ترامپ مارشرۋتى ازەربايجاننىڭ ەكى بولىگىن بىرىكتىرىپ قانا قويمايدى، سونىمەن قاتار سەنىمدىلىگى مەن قاۋىپسىزدىگى جوعارى ءىرى كولىك دالىزىنە اينالادى. ول باسقا كورشى ەلدەردىڭ قاتىسۋىمەن ازەربايجان مەن ارمەنيا اۋماعى ارقىلى ازيانى ەۋروپامەن بايلانىستىرادى، - دەدى يلحام اليەۆ.
ءوز كەزەگىندە ج. د. ۆەنس ازەربايجان پرەزيدەنتىنىڭ حالىقارالىق مارتەبەسىنە توقتالىپ، يلحام اليەۆ تۇركيا باسشىلارىمەن دە، يزرايل باسشىلارىمەن دە تاماشا قارىم-قاتىناستا بولعان جالعىز الەمدىك كوشباسشى ەكەنىن اتاپ ءوتتى.
ول دونالد ترامپتىڭ، نيكول پاشينياننىڭ جانە يلحام الييەۆتىڭ كۇش-جىگەرىنىڭ ارقاسىندا ۇزاق جىلدار بويى جالعاسىپ كەلە جاتقان اسكەري قاقتىعىسقا نۇكتە قويىلعانىن ايتتى.
- وڭىردە اقىرىندا بەيبىتشىلىك ورنادى جانە اقش پرەزيدەنتى اكىمشىلىگىنىڭ نەگىزگى ماقساتى تۇراقتىلىقتى تۇپكىلىكتى ورناتۋ جانە قولداۋ بولىپ قالا بەرەدى، - دەپ اتاپ ءوتتى دج. د. ۆەنس.
بۇعان دەيىن ازەربايجان پرەزيدەنتى مەن ارمەنيا پرەمەرى «ادامزات باۋىرلاستىعى» سىيلىعىمەن ماراپاتتالعانىن جازعان ەدىك.