ازەربايجان بيۋدجەتتىڭ بەستەن ءبىر بولىگىن قورعانىس پەن قاۋىپسىزدىككە بولەدى
استانا. KAZINFORM - ەلدىڭ بيۋدجەتتىك ساياساتىنداعى وسى سالانىڭ باسىمدىلىعىن ساقتاي وتىرىپ، الداعى جىلى رەسپۋبليكانىڭ قورعانىس سالاسىنا جۇمسالاتىن شىعىندارى 3 پايىزعا ارتىپ، بارلىق بيۋدجەت شىعىندارىنىڭ 21 پايىزىن قۇرايتىن بولادى، دەپ حابارلايدى ازەربايجاننىڭ قارجى مينيسترلىگى.
ۆەدومستۆونىڭ مالىمەتىنشە، ازەربايجاننىڭ 2026 -جىلعا ارنالعان مەملەكەتتىك بيۋدجەتىنىڭ جوباسىندا «قورعانىس جانە ۇلتتىق قاۋىپسىزدىك» شىعىندارى 8 ميلليارد 714,8 ميلليون مانات (شامامەن 5,1 ميلليارد دوللار) دەڭگەيىندە قاراستىرىلعان.
قورعانىس سالاسىنان باسقا، بىلىمگە (2,9 ميلليارد دوللار)، الەۋمەتتىك قورعاۋعا (2,8 ميلليارد دوللار) جانە ەكونوميكانى دامىتۋعا (4,4 ميلليارد دوللار) قوماقتى قارجى بولىنەتىن بولادى.
جالپى، 2026 -جىلعا ارنالعان بيۋدجەت كىرىسى 38 ميلليارد 423 ميلليون مانات، شىعىسى 41 ميلليارد 548,6 ميلليون مانات كولەمىندە بولادى دەپ بولجانىپ وتىر. تاپشىلىق 3 ميلليارد 125,6 ميلليون ماناتتى نەمەسە ج ءى ءو- ءنىڭ 2,3 پايىزىن قۇرايدى.
ونى جابۋدىڭ نەگىزگى كوزدەرى - مەملەكەتتىك قارىز الۋ، قازىناشىلىق شوتتاعى قاراجات جانە جەكەشەلەندىرۋ تۇسىمدەرى.
ەسەپتەۋ بويىنشا، كىرىستەر قۇرىلىمىندا مۇناي-گاز سەكتورى تۇسىمدەردىڭ %42,6- ىن، ال شيكىزاتتىق ەمەس سەكتوردىڭ ۇلەسى %57,4- دى قۇرايدى.
بيۋدجەتتىك ەسەپتەردە ازەربايجان مۇنايىنىڭ باعاسى باررەلىنە 65 دوللار بولىپ بەلگىلەنگەن.
وسىلايشا، ازەربايجان 2026 -جىلى ارميا مەن قاۋىپسىزدىك كۇشتەرىن قارجىلاندىرۋدىڭ تۇراقتى دەڭگەيىن ساقتايدى.
2024 -جىلدىڭ سوڭىندا ازەربايجان 2025 -جىلعا ارنالعان مەملەكەتتىك بيۋدجەتتە قورعانىس پەن ۇلتتىق قاۋىپسىزدىككە جۇمسالاتىن قاراجات مولشەرىن ۇلعايتۋدى كوزدەپ وتىرعانىن جازعان بولاتىنبىز.