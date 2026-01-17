ازەربايجان گازى اۆستريا مەن گەرمانيا نارىعىنا شىعا باستادى
استانا. KAZINFORM — ازەربايجان رەسپۋبليكاسىنىڭ مەملەكەتتىك مۇناي كومپانياسى (SOCAR) وڭتۇستىك گاز ءدالىزىنىڭ ەۋروپالىق بولىگى — ترانسادرياتيكالىق قۇبىر (TAP) ارقىلى اۆستريا مەن گەرمانياعا تابيعي گازدى جەتكىزە باستادى. بۇل تۋرالى سينحۋا اگەنتتىگى جازدى.
2026 -جىلدىڭ قاڭتار ايىندا باستالعان جەتكىزىلىمدەر وڭتۇستىك جانە ورتالىق ەۋروپاداعى تۇتىنۋشىلارعا جۇرگىزىلىپ جاتقانىن حابارلادى. اۆستريا مەن گەرمانياعا جەتكىزىلىمدەردىڭ باستالۋىمەن ازەربايجان قۇبىر گازىن يمپورتتاۋشى ەلدەردىڭ جالپى سانى 16-عا جەتتى.
SOCAR جەتكىزۋدى كەڭەيتۋ ازەربايجاننىڭ ۇزاق مەرزىمدى ەنەرگەتيكالىق ستراتەگياسىنا سايكەس كەلەتىنىن جانە ونىڭ ەۋروپاعا سەنىمدى ەنەرگيا جەتكىزۋشىسى مارتەبەسىن نىعايتا تۇسەتىنىن اتاپ ءوتتى.
ۇزىندىعى 3500 شاقىرىمنان اساتىن وڭتۇستىك گاز ءدالىزى كاسپي تەڭىزى ايماعىن، اتاپ ايتقاندا، شاح- دەنيز گاز كەن ورنىن ەۋروپالىق نارىقتارمەن بايلانىستىرادى.
ايتا كەتەيىك، ارمەنيا مەن ازەربايجان شەكاراداعى تەمىرجول ينفراقۇرىلىمىن جەتىلدىرۋگە كىرىستى.