ازەربايجان الەمنىڭ 85 ەلىنەن اكەلىنەتىن ازىق- تۇلىك ونىمدەرىنە شەكتەۋ قويدى
استانا. KAZINFORM - ازەربايجان 15 ءتۇرلى اۋرۋعا بايلانىستى الەمنىڭ 85 ەلىنەن اكەلىنەتىن ازىق- تۇلىك ونىمدەرىنە شەكتەۋ قويدى، دەپ حابارلايدى Report.az.
بۇل تۋرالى ازەربايجان ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگى اگەنتتىگىنىڭ ءبولىم باسشىسى، باس مەملەكەتتىك ۆەتەرينارلىق ينسپەكتور گاليب ابدۋلاليەۆ مالىمدەدى.
ونىڭ ايتۋىنشا، كەيىنگى اپتادا الەمدە بلۋتانگ، اۋسىل، ۇساق مالدارداعى شەشەك جانە جوعارى پاتوگەندى قۇس تۇماۋىنىڭ جاڭا جاعدايلارى انىقتالعان.
- موڭعوليانىڭ دورنود پروۆينسياسىندا اۋسىل، سلوۆەنيانىڭ وڭتۇستىك-شىعىس جانە ورتالىق سلوۆەنيا وبلىستارىندا، تومەنگى پوساۆسكا، زاساۆسكا، بولگاريانىڭ سوفيا جانە گابروۆو وبلىستارىندا - بلۋتانگ، گرەتسيانىڭ ەپير جانە باتىس ماكەدونيا اكىمشىلىك- تەرريتوريالىق بىرلىگىندە، ليۆيانىڭ تريپولي اۋدانىندا ۇساق مالدارداعى شەشەك اۋرۋى، پورتۋگاليانىڭ سانتارەم اۋدانىندا، يسپانيانىڭ اندالۋسيا اۆتونوميالىق بىرلەستىگىندە، نورۆەگيانىڭ نۋرلانن ايماعىندا جوعارى پاتوگەندى قۇس تۇماۋى تىركەلدى، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.
