    15:56, 12 - قىركۇيەك 2025 | GMT +5

    ازەربايجان الەمنىڭ 85 ەلىنەن اكەلىنەتىن ازىق- تۇلىك ونىمدەرىنە شەكتەۋ قويدى

    استانا. KAZINFORM - ازەربايجان 15 ءتۇرلى اۋرۋعا بايلانىستى الەمنىڭ 85 ەلىنەن اكەلىنەتىن ازىق- تۇلىك ونىمدەرىنە شەكتەۋ قويدى، دەپ حابارلايدى Report.az.

    Әзербайжан
    Фото: Азертадж

    بۇل تۋرالى ازەربايجان ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگى اگەنتتىگىنىڭ ءبولىم باسشىسى، باس مەملەكەتتىك ۆەتەرينارلىق ينسپەكتور گاليب ابدۋلاليەۆ مالىمدەدى.

    ونىڭ ايتۋىنشا، كەيىنگى اپتادا الەمدە بلۋتانگ، اۋسىل، ۇساق مالدارداعى شەشەك جانە جوعارى پاتوگەندى قۇس تۇماۋىنىڭ جاڭا جاعدايلارى انىقتالعان.

    - موڭعوليانىڭ دورنود پروۆينسياسىندا اۋسىل، سلوۆەنيانىڭ وڭتۇستىك-شىعىس جانە ورتالىق سلوۆەنيا وبلىستارىندا، تومەنگى پوساۆسكا، زاساۆسكا، بولگاريانىڭ سوفيا جانە گابروۆو وبلىستارىندا - بلۋتانگ، گرەتسيانىڭ ەپير جانە باتىس ماكەدونيا اكىمشىلىك- تەرريتوريالىق بىرلىگىندە، ليۆيانىڭ تريپولي اۋدانىندا ۇساق مالدارداعى شەشەك اۋرۋى، پورتۋگاليانىڭ سانتارەم اۋدانىندا، يسپانيانىڭ اندالۋسيا اۆتونوميالىق بىرلەستىگىندە، نورۆەگيانىڭ نۋرلانن ايماعىندا جوعارى پاتوگەندى قۇس تۇماۋى تىركەلدى، - دەلىنگەن مالىمدەمەدە.

    ەسكە سالا كەتەيىك، قازاقستاننان ازەربايجانعا تۋريستىك اعىم %20- عا ارتتى.

    Бақытжол Кәкеш
    Бақытжол Кәкеш
    رەداكتورى
