ازەربايجان، ارمەنيا جانە ا ق ش بەيبىتشىلىك كەلىسىمىن ورىنداۋ مىندەتتەمەسىن راستادى
استانا. KAZINFORM - ازەربايجان، ارمەنيا جانە ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ، ازەربايجان پرەزيدەنتى يلحام اليەۆ جانە ارمەنيا پرەمەر-ءمينيسترى نيكول پاشينياننىڭ قاتىسۋىمەن اق ۇيدەگى بەيبىتشىلىك سامميتىنىڭ ءبىر جىلدىعىنا وراي بىرلەسكەن مالىمدەمە جاسادى، دەپ حابارلايدى Kazinform اگەنتتىگىنىڭ باكۋدەگى ءتىلشىسى.
مالىمدەمەدە سوڭعى ءبىر جىل ىشىندە تاراپتار بەيبىتشىلىك تۋرالى بىرلەسكەن دەكلاراتسيانى ورىنداۋ ءۇشىن ءبىرقاتار قادام جاساعانى ايتىلدى. اتاپ ايتقاندا، ازەربايجان-ارمەنيا شەكاراسىنداعى تۇراقتىلىق ساقتالدى، قارىم-قاتىناستى قالىپقا كەلتىرۋ، شەكارالاردى دەليميتاتسيالاۋ جانە سەنىمدى نىعايتۋ پروتسەستەرى جالعاسىپ جاتىر.
نەگىزگى باعىتتاردىڭ ءبىرى رەتىندە - «ترامپتىڭ حالىقارالىق بەيبىتشىلىك پەن وركەندەۋ جولى» (TRIPP) اتالدى. مالىمدەمەگە سايكەس، جوبا ءىس جۇزىندە ورىندالا باستادى. ارمەنيادا ينجەنەرلىك زەرتتەۋ جۇمىستارى باستالىپ، ا ق ش پەن ارمەنيا اراسىندا باعىتتى دامىتۋ ءۇشىن كومپانيا قۇرۋ تۋرالى كەلىسىمگە قول جەتكىزىلدى، ال ازەربايجان TRIPP ينفراقۇرىلىمىمەن بايلانىسۋ ءۇشىن ءوز اۋماعىندا اۆتوموبيل جولدارى مەن تەمىرجولدار قۇرىلىسىن اياقتادى.
مالىمدەمەدە سونداي-اق ا ق ش- تىڭ ترانسكاسپي ساۋدا باعىتىن دامىتۋعا قوسقان ۇلەسى اتالىپ ءوتتى.
ا ق ش وڭتۇستىك كاۆكاز بەن ورتالىق ازياداعى ورتا ءدالىزدى دامىتۋعا جەكە ينۆەستيتسيالاردى تارتۋ ءۇشىن ترانسكاسپي كاسىپكەرلىك قورىنا 201 ميلليون دوللار ءبولدى.
قۇجاتتا ازەربايجان مەن ارمەنيا اراسىنداعى ەكونوميكالىق بايلانىستاردى دامىتۋ قادامى دا ءسوز بولدى. ازەربايجان ارمەنياعا قاتىستى ترانزيتتىك شەكتەۋلەردى الىپ تاستادى، سودان كەيىن ءبىر جىل ىشىندە ونىڭ اۋماعى ارقىلى ارمەنياعا جانە ودان شامامەن 60000 توننا جۇك تاسىمالداندى. ازەربايجان سونىمەن قاتار ارمەنياعا 20000 توننا مۇناي ونىمدەرىن جەتكىزدى.
ەكى ەلدىڭ تەلەكوممۋنيكاتسيا وپەراتورلارى ايماقتىق تەلەكوممۋنيكاتسيا ينفراقۇرىلىمىنىڭ تۇراقتىلىعىن ارتتىرۋعا باعىتتالعان ينتەرنەت بايلانىسى تۋرالى كەلىسىمگە قول قويدى.
ا ق ش، ازەربايجان جانە ارمەنيا ەكى ەلدىڭ دە حالىقارالىق دەڭگەيدە تانىلعان شەكاراسى شەڭبەرىندەگى ەگەمەندىگى مەن اۋماقتىق تۇتاستىعىن قولدايتىندىعىن جانە 8-تامىزداعى بىرلەسكەن دەكلاراتسيانى تولىق ورىنداۋ مىندەتتەمەسىن راستادى.
بۇعان دەيىن ارمەنياداعى TRIPP جوباسى كونستيتۋتسيالىق سوتتىڭ قاراۋىنان وتەتىنى حابارلانعان بولاتىن.
ەستەرىڭىزگە سالا كەتەيىك، 2025 -جىلدىڭ 8 -تامىزىندا ۆاشينگتوندا وتكەن ءۇشجاقتى كەزدەسۋدەن كەيىن ازەربايجان، ارمەنيا جانە ا ق ش كوشباسشىلارى باكۋ مەن ەريەۆان اراسىنداعى بەيبىت كەلىسىم تۋرالى بىرلەسكەن دەكلاراتسيا قابىلداعان بولاتىن.