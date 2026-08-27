گازانى قازاق اسكەرى قورعاي ما؟
استانا. KAZINFORM - ءدال قازىرگى ۋاقىتتا ۇزاق جىلعى قاقتىعىستار مەن سوعىستاردان توز-توزى شىققان گازا سەكتورىندا ۇرىس قيمىلدارى ءالسىن-ءالسىن جالعاسۋدا. يزرايل اسكەرى حاماسقا قارسى اسكەري وپەراتسياسىن توقتاتقان جوق.
سوعىستىڭ العاشقى فازاسىمەن سالىستىرعاندا، اشىق ۇرىس قيمىلدارى ءبىرشاما باسەڭدەگەنىمەن، قوس تاراپ تولىق بىتىمگە كەلگەن جوق.
ا ق ش پەن اتالعان گەوگرافيالىق ايماقتاعى وزگە ەلدەردىڭ اراعايىندىعىمەن ۋاقىتشا ءبىتىم جاسالعانىمەن، بۇل ءبىتىم ۇزاق ۋاقىتقا سوزىلمادى. گازا سەكتورىنداعى قازىرگى احۋال گۋمانيتارلىق اپاتقا ۇلاسۋدا. سەكتور تۇتاستاي ءۇيىندى-قيراندىعا اينالۋدا. وڭىردە اس پەن سۋ، ازىق-تۇلىك داعدارىسى كۇن وتكەن سايىن ناشارلاپ، الەم نازارىن اۋدارارلىق اپاتقا اينالۋدا. ب ۇ ۇ ماندارىنىڭ باعالاۋىنشا، گازا سەكتورىندا قازىر ميلليونداعان ادام ىشەرگە اس، كيەرگە كيىم جوق، ۋاقىتىلى مەديتسينالىق كومەكسىز ارىپ-اشىپ، بوسقىن كۇيىنە تۇسكەن.
گازا سەكتورى: قازاقستاننىڭ پوزيتسياسى قانداي؟
قازاقستاننىڭ گازا سەكتورىنداعى جاعدايدى تۇراقتاندىرۋعا قاتىسۋى سوڭعى كۇندەرى حالىقارالىق دەڭگەيدە ەرەكشە نازارعا ىلىكتى. ا ق ش- تىڭ ب ۇ ۇ جانىنداعى تۇراقتى وكىلى مايك ۋولتتس قازاقستاننىڭ گازا سەكتورىنداعى بەيبىتشىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ جۇمىستارىنا مىڭداعان اسكەري قىزمەتشىسىن ۇسىنعان ەلدەردىڭ قاتارىندا ەكەنىن مالىمدەدى.
مايك ۋولتتس ءوز سوزىندە قازاقستاننىڭ ب ۇ ۇ اياسىنداعى بىتىمگەرلىك تاجىريبەسىن ەسكە سالدى. بۇگىندە قازاقستاندىق اسكەري قىزمەتشىلەر گولان جوتالارىنداعى ب ۇ ۇ ميسسياسىنا تۇراقتى نەگىزدە قاتىسىپ كەلەدى.
«ۋگاندا، ماروككو جانە قازاقستان باستاعان ەلدەر گازا سەكتورىنا بىتىمگەرلىك كۇش رەتىندە وزدەرىنىڭ ساربازدارىن جىبەرۋگە دايىن ەكەنىن ايتتى. قازاقستاننىڭ بىتىمگەرلىك كۇشتەرىنىڭ اتالعان ايماقتاعى تاجىربيەسى مول. ولار گولان جوتالارىندا بىتىمگەرلىك جاساۋدا»، - دەيدى ۋولتتس.
ايتا كەتەتىن جايت - قازاقستان 2024-جىلدان بەرى ب ۇ ۇ اياسىندا گولان جوتالارىنا ەكى كەزەك دەربەس ميسسيا اتتاندىرعان. قازىر گولان جوتالارىنا ءۇشىنشى مارتە بىتىمگەرلىك كونتينگەنتىن جىبەرۋگە دايىندالىپ جاتىر.
قازاقستاننىڭ گازاداعى ۇستانىمى تەك اسكەري قاتىسۋمەن شەكتەلمەيدى. پرەزيدەنت قاسىم-جومارت توقايەۆ «بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ» اعا كەڭەسشىسى لايتستوۋنمەن كەزدەسىپ، قازاقستاننىڭ گازا سەكتورىنداعى تۇراقتىلىققا ۇلەس قوسۋعا باعىتتالعان باستامالارىن تالقىلادى. ونىڭ ىشىندە الەۋمەتتىك ينفراقۇرىلىمدى قالپىنا كەلتىرۋ، ءبىلىم بەرۋ مەن دەنساۋلىق ساقتاۋ جوبالارىنا قاتىسۋ جانە ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگىن قولداۋ ماسەلەلەرى بار.
قازاقستان: گۋمانيتارلىق كومەكتى كۇشەيتۋ كەرەك!
استانا گۋمانيتارلىق باعىتتى دا كۇشەيتۋدى ۇسىنىپ وتىر. قازاقستاننىڭ ب ۇ ۇ جانىنداعى تۇراقتى وكىلى قايرات وماروۆ ب ۇ ۇ قاۋىپسىزدىك كەڭەسىنىڭ وتىرىسىندا شتاب-پاتەرى استانادا ورنالاسقان يسلامدىق ازىق-تۇلىك قاۋىپسىزدىگى ۇيىمىنىڭ الەۋەتىن گازاعا گۋمانيتارلىق كومەك جەتكىزۋگە پايدالانۋدى ۇسىندى. ۇيىم بۇعان دەيىن دە پالەستينالىقتارعا ازىق-تۇلىك كومەگىن جەتكىزۋگە قاتىسقان.
وسىلايشا، قازاقستاننىڭ تاياۋ شىعىستاعى ۇستانىمى بىرنەشە باعىتتى قامتىپ وتىر: بىتىمگەرلىك ميسسيالارعا قاتىسۋ، گۋمانيتارلىق كومەك كورسەتۋ، الەۋمەتتىك نىسانداردى قالپىنا كەلتىرۋگە اتسالىسۋ جانە حالىقارالىق ۇيىمدار اياسىندا بەيبىت باستامالاردى قولداۋ.
قازاقستان نە دەيدى؟
بيىل ناۋرىزدا قازاقستاننىڭ سىرتقى ىستەر مينيسترلىگى قازاقستان اسكەرىن گازاعا بىتىمگەر رەتىندە جىبەرۋ ماسەلەسىنە قاتىستى ارنايى تۇسىندىرمە بەرگەن. وندا قازاقستاننىڭ «بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە» قوسىلۋى اياسىندا اسكەري كونتينگەنت جىبەرۋ ماسەلەسى كوتەرىلگەنىن، ءبىراق، قازاقستان گازا سەكتورىنا تولىققاندى اسكەري كونتينگەنت جىبەرمەيتىنى ايتىلعان. س ءى م اقپاراتىنشا: قازاقستان گازاعا دالالىق گوسپيتالى بار مەديتسينالىق بولىمشەلەر مەن باقىلاۋشىلاردى عانا جىبەرۋ مۇمكىندىگى قاراستىرعان. س ءى م بۇل جەردە اڭگىمە تەك وپەراتسيانىڭ گۋمانيتارلىق قۇرامداس بولىگى تۋرالى بولىپ وتىرعانىن ايتقان. بۇدان بولەك، قازاقستان گۋمانيتارلىق ازىق-تۇلىك كومەگىن كورسەتۋگە جانە پالەستينالىق ستۋدەنتتەرگە ەلىمىزدىڭ جوعارى وقۋ ورىندارىندا ءبىلىم الۋى ءۇشىن بەس جىلدىق 500 گرانت بولۋگە دايىن ەكەنى حابارلانعان.
Mezgil.kz