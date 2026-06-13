ازات پەرۋاشيەۆ «اق جول» پارتياسى ءتوراعالىعىنان كەتتى
استانا. KAZINFORM - «اق جول» دەموكراتيالىق پارتياسىنىڭ ءتوراعاسى ازات پەرۋاشيەۆ پارتيا باسشىلىعىنان كەتەتىنىن مالىمدەدى. بۇل شەشىم بۇگىن، ياعني 13-ماۋسىم كۇنى وتكەن پارتيانىڭ كەزەكتى سەزىندە جاريالاندى.
سەزدە ءسوز سويلەگەن ازات پەرۋاشيەۆ پارتيانىڭ ودان ءارى دامۋى ءۇشىن باسشىلىق قۇرامنىڭ جاڭارىپ وتىرۋى ماڭىزدى ەكەنىن ايتتى. ونىڭ پىكىرىنشە، ۇزاق ۋاقىت ءبىر ادامنىڭ بيلىكتە بولۋى وزگەرىستەرگە كەدەرگى كەلتىرىپ، جاڭا باستامالاردىڭ جۇزەگە اسۋىنا توسقاۋىل بولۋى مۇمكىن.
- مونوپوليانىڭ كەز كەلگەن ءتۇرى دامۋعا بوگەت جاسايدى. سوندىقتان پارتيانىڭ جاڭا يدەيالارعا اشىق بولۋى جانە ءوز ىشىنە تۇيىقتالىپ قالماۋى ءۇشىن ءتوراعالىق وكىلەتتىگىمدى توقتاتۋ تۋرالى شەشىم قابىلدادىم، - دەدى ول.
پەرۋاشيەۆ پارتيا ءتوراعالىعىنا ءماجىلىس دەپۋتاتى دانيا ەسپايەۆانىڭ كانديداتۋراسىن ۇسىندى. ونىڭ ايتۋىنشا، دانيا ەسپايەۆا ەلدەگى ساياسي جانە ەكونوميكالىق رەفورمالاردى جۇزەگە اسىرۋعا بەلسەندى اتسالىسىپ جۇرگەن تاجىريبەلى ساياساتكەر.
ايتا كەتەيىك، ازات پەرۋاشيەۆ «اق جول» دەموكراتيالىق پارتياسىن 2011-جىلدان بەرى باسقارىپ كەلەدى.
ەسكە سالايىق، بۇعان دەيىن «AMANAT» «ادىلەت» پارتياسىنا قوسىلاتىنى جاريالانعان ەدى.