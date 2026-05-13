نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتى دەپۋتاتتار الدىندا ەسەپ بەردى
استانا. KAZINFORM - پارلامەنت ءماجىلىسىنىڭ دەپۋتاتى اسحات ايماعامبەتوۆ جەتەكشىلىك ەتەتىن الەۋمەتتىك-مادەني دامۋ كوميتەتىنىڭ وتىرىسىندا دەپۋتاتتار نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنىڭ 2025-جىلعى ەسەبىن تىڭدادى.
ۋنيۆەرسيتەت ەسەبى مەن جاڭا ستراتەگياسىن دەپۋتاتتارعا نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتى پرەزيدەنتى پروفەسسور ۆاكار احماد تانىستىردى. ونىڭ ايتۋىنشا، «قازاقستاننان شىققان الەمدىك دەڭگەيدەگى ۋنيۆەرسيتەت» ستراتەگياسىندا قازاقستاندىق ءبىلىم سالاسىن حالىقارالىق دەڭگەيدە ىلگەرىلەتۋگە باسىمدىق بەرىلگەن.
- نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتى - ەلىمىزدىڭ ءبىلىم بەرۋ سالاسىنداعى فلاگمانى جانە ماقتانىشى. مۇنداعى ءبىلىم ساپاسى مەن عىلىمي الەۋەتتى ساقتاپ قالۋ - مەملەكەتتىك ماڭىزى بار مىندەت. ۋنيۆەرسيتەتتىڭ بىرەگەي زەرتحانالارىن، ينفراقۇرىلىمىن جانە عىلىمي الەۋەتىن تەك «ءومىر ءسۇرۋ» دەڭگەيىندە ەمەس، دامۋ دەڭگەيىندە قارجىلاندىرۋ قاجەت، - دەپ اسحات ايماعامبەتوۆ ۋنيۆەرسيتەتتىڭ اشىق بولۋعا دەگەن ۇمتىلىسىن ەرەكشە اتاپ ءوتتى.
ۋنيۆەرسيتەتكە دەگەن سەنىمنىڭ جوعارى ەكەنىنىڭ بىردەن-ءبىر دالەلى - وقۋعا تۇسۋگە ءوتىنىش بەرۋشىلەر سانىنىڭ جىل سايىن ارتۋى. پرەزيدەنتتىڭ مالىمەتىنشە، بيىلعى مامىر ايىندا 12 مىڭ تالاپكەر ءوتىنىش تاپسىرعان. سونداي-اق الەمدەگى ساياسي تۇراقسىزدىققا بايلانىستى جاقىن جانە الىس شەت ەلدەردەن نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنە اۋىسقان ستۋدەنتتەر سانى دا كوبەيىپ كەلەدى.
- قازاقستاندا سيفرلىق ترانسفورماتسيا، جاساندى ينتەللەكت جانە تۇراقتى ينفراقۇرىلىمدى دامىتۋ ۇلتتىق باسىمدىقتار رەتىندە ايقىندالدى. مەملەكەت باسشىسى بەلگىلەگەن وسى باعىتتارعا سايكەس، بيىلعى تامىز ايىنان باستاپ نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتى جاڭا كومپيۋتەرلىك عىلىمدار جانە جاساندى ينتەللەكت مەكتەبىن (SCAI) ىسكە قوسادى. مەكتەپتىڭ قىزمەتى كومپيۋتەرلىك عىلىمدار، روبوتوتەحنيكا، كيبەرقاۋىپسىزدىك جانە جاساندى ينتەللەكت سالالارىنا باعىتتالادى. ۋنيۆەرسيتەت ەڭبەك نارىعىندا سۇرانىسقا يە ماماندار دايارلاۋدى ماقسات ەتەدى، - دەدى ۆاكار احماد.
وعان قوسا قارجىلاندىرۋ ماسەلەسىنە ەرەكشە نازار اۋدارىلدى. ۇسىنىلعان مالىمەتتەرگە سايكەس، قازىرگى تاڭدا مەملەكەت تاراپىنان نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىنە ءتۇسۋ ءۇشىن تالاپكەرلەرگە بولىنەتىن گرانتتار ۋنيۆەرسيتەت كىرىستەرىنىڭ قۇرىلىمىندا %50. ۋنيۆەرسيتەت باسشىلىعىنىڭ ايتۋىنشا، بۇگىندە جوعارى وقۋ ورنى دەمەۋشىلىك قاراجات تارتۋ، اقىلى ءبىلىم بەرۋ قىزمەتتەرىن ۇسىنۋ جانە حالىقارالىق عىلىمي گرانتتار ەسەبىنەن قارجىلىق دەربەستىككە ۇمتىلىپ وتىر.
سونىمەن قاتار، پرەزيدەنتتىڭ ايتۋىنشا، ۋنيۆەرسيتەتكە تۇسۋگە نيەتتىلەر سانى تۇراقتى تۇردە ءوسىپ كەلەدى. بيىل باكالاۆريات گرانتتارىنا كونكۋرس ءبىر ورىنعا 10 ادام. ءتىپتى اقىلى وقۋعا دا بارلىق تالاپكەرگە ورىن جەتىسپەي جاتىر.
بۇل نازاربايەۆ ۋنيۆەرسيتەتىندەگى ءبىلىم ساپاسى مەن تۇلەكتەردىڭ ەڭبەك نارىعىنداعى جوعارى سۇرانىسقا يە ەكەنىنە بايلانىستى. ەسەپ دەرەكتەرىنە سايكەس، تۇلەكتەردىڭ %98 وقۋ بىتىرگەن العاشقى جىلدىڭ ىشىندە جۇمىسقا ورنالاسادى. ال 12 مىڭ تۇلەكتىڭ %92 قازاقستاندا قالىپ، ەڭبەك ەتەدى.
باياندامانىڭ بارىسىندا ۋنيۆەرسيتەتتىڭ حالىقارالىق رەيتينگتەردەگى كورسەتكىشتەرى دە جاقسارعانى ايتىلدى. اتاپ ايتقاندا، Times Higher Education رەيتينگىندە ۋنيۆەرسيتەت الەمدىك وقۋ ورىندارى اراسىندا جوعارى پوزيتسياعا يە بولىپ، ورتالىق ازيا مەن كاۆكاز وڭىرىندە ءبىرىنشى ورىنعا شىققان. سونداي-اق ت م د ەلدەرى ۋنيۆەرسيتەتتەرى اراسىندا ءتورتىنشى ورىندى جانە تۇركى مەملەكەتتەرى جوعارى وقۋ ورىندارى اراسىندا جەتەكشى پوزيتسيالاردىڭ ءبىرىن يەلەنگەن.