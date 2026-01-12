ق ز
    ازاماتتىق الۋعا ارنالعان تەست قاشان وتەتىنى بەلگىلى بولدى

    استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىن الۋعا ۇمىتكەرلەر ءۇشىن تەستىلەۋگە وتىنىشتەردى قابىلداۋ 3-10 -اقپان ارالىعىندا وتەدى، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.

    азаматтық, мемлекеттік тіл
    Коллаж: Kazinform/Freepik

    ءوتىنىش بەرۋ ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعىنىڭ app.testcenter.kz سايتىندا نەمەسە UTO قوسىمشاسى ارقىلى جۇرگىزىلەدى. تەستىلەۋدىڭ ءوزى 11-اقپاندا وتەدى.

    تەستىلەۋ 3 بولىمنەن تۇرادى:

    قازاق ءتىلى بويىنشا تەست (قازاق تىلىندە) - 30 تاپسىرما، شەكتى بال - 15؛
    قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ نەگىزدەرى بويىنشا تەست (قازاق نەمەسە ورىس تىلىندە) - 40 تاپسىرما، شەكتى بال - 20؛
    قازاقستان تاريحى بويىنشا تەست (قازاق نەمەسە ورىس تىلىندە) - 30 تاپسىرما، شەكتى بال - 15.
    - ەڭ جوعارى بال - 100، شەكتى بال - 50. تەستىلەۋ ۋاقىتى - 2 ساعات 10 مينۋت. مۇمكىندىگى شەكتەۋلى (مۇگەدەكتىگى بار) تۇلعالارعا تەستىلەۋ تاپسىرۋ ءۇشىن قوسىمشا 30 مينۋت بەرىلەدى. تەستىلەۋگە قاتىسۋ قۇنى - 14693 ت گ، - دەلىنگەن حابارلامادا.

    دايىندىعىن جاقسارتۋدى قالايتىن ۇمىتكەرلەر ءۇشىن اقىلى (app.testcenter.kz سايتىندا «بايقاۋ سىناعى» بولىمىندە - 3355 ت گ.) بايقاۋ سىناعى ۇسىنىلعان.

