ازاماتتىق الۋعا ارنالعان تەست قاشان وتەتىنى بەلگىلى بولدى
استانا. KAZINFORM - قازاقستان رەسپۋبليكاسىنىڭ ازاماتتىعىن الۋعا ۇمىتكەرلەر ءۇشىن تەستىلەۋگە وتىنىشتەردى قابىلداۋ 3-10 -اقپان ارالىعىندا وتەدى، دەپ حابارلايدى ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعىنىڭ باسپا ءسوز قىزمەتى.
ءوتىنىش بەرۋ ۇلتتىق تەستىلەۋ ورتالىعىنىڭ app.testcenter.kz سايتىندا نەمەسە UTO قوسىمشاسى ارقىلى جۇرگىزىلەدى. تەستىلەۋدىڭ ءوزى 11-اقپاندا وتەدى.
تەستىلەۋ 3 بولىمنەن تۇرادى:
قازاق ءتىلى بويىنشا تەست (قازاق تىلىندە) - 30 تاپسىرما، شەكتى بال - 15؛
قازاقستان رەسپۋبليكاسى كونستيتۋتسياسىنىڭ نەگىزدەرى بويىنشا تەست (قازاق نەمەسە ورىس تىلىندە) - 40 تاپسىرما، شەكتى بال - 20؛
قازاقستان تاريحى بويىنشا تەست (قازاق نەمەسە ورىس تىلىندە) - 30 تاپسىرما، شەكتى بال - 15.
- ەڭ جوعارى بال - 100، شەكتى بال - 50. تەستىلەۋ ۋاقىتى - 2 ساعات 10 مينۋت. مۇمكىندىگى شەكتەۋلى (مۇگەدەكتىگى بار) تۇلعالارعا تەستىلەۋ تاپسىرۋ ءۇشىن قوسىمشا 30 مينۋت بەرىلەدى. تەستىلەۋگە قاتىسۋ قۇنى - 14693 ت گ، - دەلىنگەن حابارلامادا.
دايىندىعىن جاقسارتۋدى قالايتىن ۇمىتكەرلەر ءۇشىن اقىلى (app.testcenter.kz سايتىندا «بايقاۋ سىناعى» بولىمىندە - 3355 ت گ.) بايقاۋ سىناعى ۇسىنىلعان.