ازاماتتاردىڭ جەكە مالىمەتتەرىنىڭ تارالۋىنا جازانى قاتاڭداتۋ كەرەك - ولجاس بەكتەنوۆ
استانا. KAZINFORM - تەلەفون جانە ينتەرنەت-الاياقتىق جاعدايلارى كوبەيىپ جاتىر. بۇل تۋرالى ۇكىمەت وتىرىسىندا پرەمەر-مينيستر ولجاس بەكتەنوۆ ءمالىم ەتتى.
- سالانىڭ دامۋىنا سەرپىن بەرۋ ءۇشىن «قولجەتىمدى ينتەرنەت» ۇلتتىق جوباسى قابىلداندى. ول 2027 -جىلعا قاراي ەلىمىزدى بايلانىس جەلىلەرىمەن جانە ەڭ كەمى سەكۋندىنا 100 مبيت بولاتىن جىلدامدىعى جوعارى ينتەرنەتپەن %100 قامتۋعا مۇمكىندىك بەرەدى. جاساندى ينتەللەكت مينيسترلىگىنىڭ الدىندا وسى ۇلتتىق جوبادا جوسپارلانعان بارلىق ءىس- شارانى ءتيىمدى ورىنداۋ مىندەتى تۇر، - دەدى ولجاس بەكتەنوۆ.
سونىمەن قاتار ول بۇگىندە تەلەفون جانە ينتەرنەت- الاياقتىق جاعدايلارى كوبەيىپ جاتقانىن ايتتى. ولاردىڭ دەنى شەتەلدىك نومىرلەردىڭ جانە ۇلتتىق جۇيەمىزدە تىركەلمەگەن قۇرىلعىلاردىڭ كومەگىمەن جاسالادى. سوندىقتان جاساندى ينتەللەكت جانە ىشكى ىستەر مينيسترلىكتەرى وسىنداي زاڭسىز ارەكەتتەرگە توسقاۋىل قويۋ جۇمىستارىن كۇشەيتۋى قاجەت.
- دەرەكتەر بازاسىنان ازاماتتاردىڭ دەربەس مالىمەتتەرىنىڭ تارالىپ كەتكەنى ءۇشىن جازانى قاتاڭداتۋ كەرەك. مۇنداي تالاپ مەملەكەتتىك ورگاندارمەن قاتار، قارجى ۇيىمدارىنا، ءموبيلدى وپەراتورلار مەن جەكە بيزنەسكە دە قاتىستى بولۋعا ءتيىس. بالالاردىڭ سيفرلىق كەڭىستىكتە قورعالۋىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن sim kids جوباسىنىڭ تاجىريبەسىن كەڭىنەن تاراتۋ كەرەك. ەكىنشىدەن، بايلانىس نىساندارىن سالۋ كەزىندە باسى ارتىق بيۋروكراتيادان ارىلا الماي كەلەمىز. كەيدە انتەننا باعانىن ورناتۋ جۇمىستارىنىڭ ءوزى ءبىر جىلعا دەيىن سوزىلىپ كەتۋى مۇمكىن. جاپپاي سيفرلاندىرۋ جاعدايىندا مۇنداي ۇدەرىستەردى وڭتايلاندىرىپ، بارىنشا جەدەلدەتۋ كەرەك. جاساندى ينتەللەكت مينيسترلىگىنە ونەركاسىپ جانە قۇرىلىس مينيسترلىگىمەن جانە بايلانىس وپەراتورلارىمەن بىرگە ءبىر اي مەرزىمدە وسى ماسەلە بويىنشا ناقتى ۇسىنىستار ازىرلەۋدى تاپسىرامىن، - دەدى ۇكىمەت باسشىسى.
مۇنىمەن قوسا ول ەلدى مەكەندەردە بايلانىس پەن ينتەرنەت ساپاسى تومەن ايماقتاردىڭ ماسەلەسىن ءبىرجولا شەشۋ ءۇشىن ءوڭىر اكىمدىكتەرىنە بايلانىس وپەراتورلارىنا بازالىق ستانتسيالار ورناتۋعا ورىن بولۋگە، سونىڭ ىشىندە كەز كەلگەن قولايلى نىسانداردا ورنالاستىرۋعا جاردەمدەسۋدى تاپسىردى.
بۇعان دەيىن حابارلانعانداي، 2027 -جىلدىڭ سوڭىنا دەيىن حالىقتىڭ 100 پايىزى ينتەرنەتپەن قامتىلادى.