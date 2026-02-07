ازاماتتاردىڭ اقىسىز نەگىزدە كومەك الۋىنا مەملەكەت كەپىلدىك بەرەدى - ايدا بالايەۆا
استانا. KAZINFORM - مەملەكەتتىك بيۋدجەتتىڭ 40 پايىزعا جۋىعى الەۋمەتتىك سالاعا باعىتتالعان. بۇل تۋرالى كونستيتۋتسيالىق رەفورما جونىندەگى كوميسسيانىڭ توعىزىنشى وتىرىسىندا ق ر پرەمەر- ءمينيسترىنىڭ ورىنباسارى - مادەنيەت جانە اقپارات ءمينيسترى ايدا بالايەۆا ءمالىم ەتتى.
- بۇگىندە مەملەكەت باسشىسىنىڭ ەل دامۋىنىڭ ستراتەگيالىق باعدارىنا نەگىزدەلگەن ساياسي رەفورمالارىنىڭ ارقاسىندا ادىلەتتى ءارى اشىق قوعام قالىپتاستى دەۋگە تولىق نەگىز بار. راسىندا، ازاماتتاردىڭ اتا زاڭنىڭ ءاربىر جولىنا ءۇڭىلىپ، ونىڭ مازمۇنى مەن بولاشاقتاعى ىقپالىن تەرەڭ پايىمداۋى - قوعامنىڭ ساياسي مادەنيەتىنىڭ كەمەلدەنگەنىن جانە ازاماتتىق جاۋاپكەرشىلىكتىڭ ارتقانىن اڭعارتادى. بۇل ماسەلەدە قولداۋ دا، ءۇمىت تە بار. ارينە، الاڭداۋشىلىق پەن سىن دا جوق ەمەس. مۇنىڭ بارلىعى ءبىز ءۇشىن ماڭىزدى ءارى نازاردان تىس قالماۋى ءتيىس. بۇگىن مەن قوعامدى ەرەكشە تولعاندىرىپ وتىرعان ءبىرقاتار كوكەيكەستى ماسەلە مەن الەۋمەتتىك سالاداعى ماڭىزدى باعىتتارعا توقتالعىم كەلەدى. بىرىنشىدەن، الەۋمەتتىك جەلىدە مەملەكەت كەپىلدىك بەرەتىن ءبىلىم بەرۋ مەن دەنساۋلىق ساقتاۋداعى الەۋمەتتىك مىندەتتەمەلەر قىسقارتىلادى دەگەن جاڭساق پىكىر تاراپ جاتىر. الايدا جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىنىڭ پرەامبۋلاسى مەن ءبىرىنشى بابىندا ەلىمىزدىڭ الەۋمەتتىك مەملەكەت ەكەنى ناقتى ءارى ايقىن جازىلعان، - دەدى ايدا بالايەۆا.
وسى ورايدا ول ەشكىم مەديتسينالىق كومەك پەن ءبىلىم الۋ قۇقىعىنان ايىرىلمايتىنىن اتاپ ءوتتى.
- مىنا نارسەنى ايقىن ءتۇسىنۋىمىز كەرەك: «تەگىن» دەگەن ۇعىم قۇقىقتىق تۇرعىدان ناقتىراق - «ازاماتتار اقى تولەمەي، زاڭدا بەلگىلەنگەن تارتىپپەن مەديتسينالىق كومەك الۋعا قۇقىلى» دەگەن تۇجىرىمدامامەن الماستى. ازاماتتاردىڭ اقىسىز نەگىزدە كومەك الۋىنا مەملەكەت كەپىلدىك بەرەدى. راسىندا، اتالعان قىزمەتتەر ەشقاشان وزدىگىنەن تەگىن بولعان جوق، ولار ءاردايىم مەملەكەتتىك بيۋدجەت ەسەبىنەن قارجىلاندىرىلىپ كەلدى. وسىعان بايلانىستى ايتىلىپ جۇرگەن كەز كەلگەن پايىمنىڭ ەشقانداي نەگىزى جوق. مەملەكەتتىك بيۋدجەتتىڭ 40 پايىزعا جۋىعى الەۋمەتتىك سالاعا باعىتتالعانىن دا وزدەرىڭىز جاقسى بىلەسىزدەر. وسى ورايدا، قۇجاتتىڭ 32 جانە 33-باپتارىندا ازاماتتارىمىز ءۇشىن اقىسىز نەگىزدە مەديتسينالىق كومەك پەن باستاۋىش جانە ورتا ءبىلىم الۋ قۇقىقتارىنىڭ بەكىتىلۋى - شىن مانىندە جوعارىدا اتالعان ادامي كاپيتالدى دامىتۋدىڭ نەگىزى ەكەنى ءسوزسىز. سونىمەن بىرگە، بۇل باپتاردىڭ 3- تارماعىندا كورسەتىلگەن اقىلى كومەك الۋ قۇقىعى دا ازاماتتاردىڭ دەنساۋلىعىن ساقتاۋداعى مۇمكىندىكتەرىن ارتتىراتىن ماڭىزدى نورما. بۇل تۇرعىدا ۇسىنىلىپ وتىرعان قۇقىقتىق تۇجىرىم ورىندى دەپ سانايمىن، - دەدى مينيستر.
ونىڭ پايىمىنشا، دەسە دە، وسى باپتارعا قاتىستى كەيبىر ۇعىمداردا مازمۇندىق تۇرعىدا ناقتىلاۋ قاجەت.
- ماسەلەن، 33-باپتىڭ 1-تارماعىندا: «باستاۋىش جانە ورتا ءبىلىم» دەگەن تىركەستى «ورتا مەكتەپ» نەمەسە «جالپى ءبىلىم» ۇعىمىمەن الماستىرۋدى ۇسىنامىن. ويتكەنى، قۇقىقتىق تۇرعىدا ەلىمىزدە مەكتەپ قابىرعاسىندا العان ءبىلىم باستاۋىشتان ەمەس، تەك 9-جانە 11- سىنىپتاردان كەيىن عانا قۇجات تۇرىندە ناقتىلانادى. سونىمەن قاتار، 33-باپتىڭ 2-تارماعىنداعى: «قازاقستان رەسپۋبليكاسى ازاماتىنىڭ زاڭعا سايكەس مەملەكەتتىك جوعارى وقۋ ورىندارىندا كونكۋرس نەگىزىندە جوعارى ءبىلىم الۋعا قۇقىعى بار» قاعيداسىنان «مەملەكەتتىك» دەگەن ءسوزدى الىپ تاستاۋدى ۇسىنامىن. سەبەبى، بۇل كونستيتۋتسيانىڭ بۇرىنعى جوباسىنان قالعان نورما رەتىندە جوعارى ءبىلىم سالاسىنداعى قازىرگى زاماناۋي وزگەرىستەرگە ساي كەلمەيدى. اتاپ ايتقاندا، بىرىنشىدەن، بۇگىندە بارلىق مەملەكەتتىك جوعارعى وقۋ ورىندارى كوممەرتسيالىق ەمەس اكسيونەرلىك قوعام قۇقىقتىق ستاتۋسىندا قىزمەت اتقارادى. سونداي- اق ازاماتتارىمىز مەملەكەتتىڭ اقىسىز جوعارى ءبىلىم الۋ قۇقىعىن تەك مەملەكەتتىك جوعارعى وقۋ ورىندارىندا عانا ەمەس، جەكەمەنشىك ۋنيۆەرسيتەتتەردە دە پايدالانا الادى، - دەدى ۇكىمەت باسشىسىنىڭ ورىنباسارى.
