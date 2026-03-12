ازاماتتار رەفەرەندۋمدا جاڭا كونستيتۋتسيا جوباسىن قولداپ جاتسا، ەلىمىزدىڭ ساياسي قۇرىلىمى تۇبەگەيلى وزگەرەدى - پرەزيدەنت
استانا. KAZINFORM - مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆ بارلىق دەڭگەيدەگى ءماسليحات دەپۋتاتتارىنىڭ Ⅲ رەسپۋبليكالىق فورۋمىندا رەفەرەندۋمعا شىعارىلعان كونستيتۋتسيا جوباسىندا جاڭا ءبىر پالاتالى قۇرىلتايدىڭ دەپۋتاتتارى پروپورتسيالى وكىلدىك جۇيە نەگىزىندە سايلانادى دەپ كورسەتىلگەنىن اتاپ ءوتتى.
- بۇل قادام ساياسي پارتيالاردىڭ ءرولىن كۇشەيتىپ، زاڭ شىعارۋ جۇمىسىنىڭ ساپاسىن ارتتىراتىنى كۇمانسىز. مۇنداي ۇستانىم وزىق حالىقارالىق تاجىريبەگە تولىق ساي كەلەدى. ءبىز كوپتەگەن مەملەكەتتەردىڭ پروپورتسيالى سايلاۋ جۇيەسىنە كوشىپ جاتقانىن كورىپ وتىرمىز. دامىعان ەلدەردە دە وسىنداي جۇيە بار. سەبەبى بۇل ءتاسىل ءوز تيىمدىلىگىن كورسەتتى. كونستيتۋتسيا جوباسىن ازىرلەۋ كەزىندە كەيبىر پارتيا بارلىق دەڭگەيدەگى ءماسليحاتتاردى دا وسى جۇيەمەن جاساقتاۋدى ۇسىندى. ءبىراق مەنىڭ بۇل ماسەلەگە قاتىستى كوزقاراسىم - ناقتى. ايماقتاردا ماجوريتارلىق، ياعني ءبىر مانداتتى جۇيە ساقتالادى. بۇل - وتە ماڭىزدى. سەبەبى ءدال وسى ءماسليحات دەپۋتاتتارى جەرگىلىكتى جەردە سايلاۋشىلارمەن ۇنەمى بايلانىستا بولىپ، قويان-قولتىق جۇمىس ىستەيدى. سونىمەن بىرگە مۇنداي جۇيە ەشقانداي پارتياعا كىرمەيتىن، ءبىراق حالىق سەنەتىن ىسكەر ازاماتتار ءۇشىن تاعى ءبىر ءتيىمدى ساياسي باسپالداق بولماق. سول ارقىلى ءماسليحاتتاردىڭ ءرولى ارتا تۇسەدى، - دەدى مەملەكەت باسشىسى.
سونىمەن قاتار ازاماتتار رەفەرەندۋمدا كونستيتۋتسيا جوباسىن قولداپ جاتسا، ەلىمىزدىڭ ساياسي قۇرىلىمى تۇبەگەيلى وزگەرەتىنىن ايتتى.
- ءبىز مۇلدەم جاڭا كونستيتۋتسيالىق ۇلگىگە نەمەسە مودەلگە كوشەمىز. بۇل قادام پروپورتسيونالدىق جانە ماجوريتارلىق جۇيە اراسىنداعى تەپە-تەڭدىكتى قامتاماسىز ەتەدى. بۇعان قوسا، سايلاۋ ۇدەرىسىن بارىنشا جۇيەلەپ، سايلاۋعا تۇسەتىن ازاماتتاردىڭ جاۋاپكەرشىلىگىن ارتتىرا تۇسەدى. وسىلايشا، ءماسليحاتتار قۇرىلتايعا قاجەتتى بىلىكتى ماماندار دايارلاۋعا بەلسەندى تۇردە اتسالىسادى. اۋقىمدى رەفورمالاردى ساپالى جۇزەگە اسىرۋ ءۇشىن مەيلىنشە ءتيىمدى ءارى كاسىبي زاڭ شىعارۋ قىزمەتىن جولعا قويۋىمىز كەرەك. ال ەلىمىزدەگى وكىلدى بيلىك جۇيەسىنىڭ نەگىزى ايماقتاردا قالىپتاسادى. سوندىقتان ءماسليحاتتاردىڭ قىزمەتى ايرىقشا ماڭىزدى ەكەنىن ۇنەمى ەستە ۇستاعان ءجون. سەبەبى جۇرت ءوز ماسەلەسىن ەڭ الدىمەن دەپۋتاتتارعا ايتادى. ال حالىقتىڭ سەنىمىن اقتاۋدان ارتىق ابىروي جوق. تۇپتەپ كەلگەندە، دەپۋتات بولۋ - ەل ادامى بولۋ دەگەن ءسوز. بۇل - مارتەبەسى بيىك، جاۋاپكەرشىلىگى زور قىزمەت. ۇلت مۇددەسىن بارىنەن بيىك قويىپ، ەل يگىلىگى ءۇشىن ەڭبەك ەتەتىن ازاماتتار ناعىز دەپۋتات دەگەن اتقا لايىق، وسىنداي ازاماتتار مىندەتتى تۇردە حالىقتىڭ سەنىمى مەن قۇرمەتىنە يە بولادى، - دەدى پرەزيدەنت.
دەپۋتات حالىقتىڭ سەنىمىنە سىزات تۇسىرەتىن ارەكەتتەن اۋلاق بولۋى قاجەت ەكەنىن اتاپ ءوتتى. ويتكەنى مۇنداي ارەكەت بۇكىل مەملەكەتتىك اپپاراتتىڭ، تۇتاس بيلىك جۇيەسىنىڭ بەدەلىنە نۇقسان كەلتىرەدى.
- سىزدەر وسى جاۋاپكەرشىلىكتى دۇرىس ءتۇسىنىپ، تەرەڭ سەزىنىپ، قىزمەتتەرىڭىزدى ادال اتقارا بەرەسىزدەر دەپ كامىل سەنەمىن، - دەدى قاسىم-جومارت توقايەۆ.
مەملەكەت باسشىسى بارلىق دەڭگەيدەگى بيلىك وكىلدەرى حالىقپەن اشىق ءارى تۇسىنىكتى اڭگىمە، سۇحبات ورناتا ءبىلۋى كەرەك ەكەنىن ايتتى.