گازادا قۇرىلاتىن حالىقارالىق كۇشكە قاي ەلدەردەن اسكەريلەر تارتىلادى
استانا. KAZINFORM - گازا سەكتورىنىڭ بولاشاعىنا قاتىستى بەس مەملەكەتپەن حالىقارالىق كەڭەس جۇرگىزىلىپ جاتىر، - دەپ حابارلايدى Kzinform اگەنتتىگى.
ۆاشينگتوندا دونالد ترامپتىڭ جوسپارىن ىسكە اسىرۋ اياسىندا گازا سەكتورىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن حالىقارالىق كۇشتەردىڭ قۇرىلۋىنا دايىندىق باستالدى. بۇل تۋرالى بەيسەنبى كۇنى Reuters اگەنتتىگى ا ق ش پرەزيدەنتىنىڭ ەكى اعا كەڭەسشىسىنە سىلتەمە جاساپ مالىمدەدى.
باسىلىم دەرەككوزىنىڭ ايتۋىنشا، 20 تارماقتان تۇراتىن «ترامپتىڭ گازاعا قاتىستى جوسپارىنىڭ» نەگىزگى شارتى - ا ق ش- تىڭ قولداۋىمەن حالىقارالىق تۇراقتىلىق ورناتۋ كۇشىن قۇرۋ.
ۆاشينگتون ميسسيانى ۇيلەستىرۋ مەن قولداۋ ءۇشىن 200 اسكەري قىزمەتشىنى جىبەرە الاتىنىن مالىمدەدى. الايدا ولار انكلاۆتاعى ءىس- ارەكەتتەرگە تىكەلەي قاتىسپاۋى ءتيىس.
- قازىر ءبىزدىڭ ماقسات - جالپى جاعدايدى تۇراقتاندىرۋ. حالىقارالىق تۇراقتىلىق ورناتۋ كۇشىن قۇرۋ قازىردىڭ وزىندە قولعا الىنعان، - دەدى كەڭەسشىلەردىڭ ءبىرى.
كەڭەسشىلەردىڭ ايتۋىنشا، ءبىرقاتار مەملەكەتتەرمەن كەلىسسوز جۇرگىزىلىپ جاتىر. ولاردىڭ ىشىندە يندونەزيا، ب ا ءا، مىسىر، قاتار جانە ازەربايجان سەكىلدى ەلدەر بار.
Politico باسىلىمىنىڭ مالىمەتى سۇيەنسەك، يندونەزيا، ازەربايجان جانە پاكىستان ەلدەرى گازا سەكتورىنىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋ ميسسياسىنا نەگىزگى ۇمىتكەرلەر رەتىندە قاراستىرىلىپ وتىر.
قازىرگە دەيىن ەشبىر مەملەكەت ءالى رەسمي تۇردە اسكەري كونتينگەنت جىبەرۋگە نيەتتى ەكەنىن حابارلاعان جوق. الايدا يندونەزيا بۇعان دەيىن ب ۇ ۇ بىتىمگەرلىك ميسسياسى قۇرامىندا 20 مىڭ اسكەري قىزمەتشى جىبەرۋگە دايىن ەكەنىن ايتقان.
كەڭەسشىلەردىڭ ايتۋىنشا، ايماقتا قازىر شامامەن 20 امەريكالىق اسكەري قىزمەتشى بار، ولار ۇيلەستىرۋ جانە باقىلاۋ فۋنكسيالارىن اتقارىپ وتىر.
- ءبىز ءوڭىردى تۇراقتاندىرۋ ىسىنە ايماقتاعى ءار رەسۋرس پەن ءاربىر سەرىكتەسىمىزدى بارىنشا جۇمىلدىرعىمىز كەلەدى، - دەدى كەڭەسشى.
ول سونىمەن بىرگە انكلاۆ تۇرعىندارىنىڭ ەشقايسىسى كۇشتەپ كوشىرىلمەيتىنىن، قايتا قۇرۋ جۇمىستارىن حاماس- تىڭ قارۋلى كۇشتەرى جوق اۋدانداردا جۇزەگە اسىرۋ جوسپارلانعانىن ايتتى.
ا ق ش- تىڭ بۇرىنعى پرەزيدەنتى ترامپ گازا سەكتورىن تولىق قالپىنا كەلتىرۋ جوسپارىن جاريالاعان، ءبىراق بۇل پروتسەسكە ءبىراز ۋاقىت كەرەك.
سونىمەن قاتار، يزرايلدىك تۇتقىنداردىڭ ءمايىتىن شىعارۋ جۇمىسى قيراندىلار مەن جارىلماعان وق- دارىلەردىڭ كەسىرىنەن سوزىلىپ كەتۋى ىقتيمال.
ايتا كەتەيىك، يزرايلدىڭ قورعانىس ءمينيسترى گازادا اتىس قايتا جالعاسۋى مۇمكىن ەكەنىن مالىمدەدى.
سونداي-اق بۇعان دەيىن يزرايل گازا سەكتورىنا 45 پالەستيندىكتىڭ ءمايىتىن تاپسىرعانىن حابارلاعان ەدىك.