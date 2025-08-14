گازا سەكتورىنداعى حالىق باسقا قۇرلىققا كوشىرىلۋى مۇمكىن
استانا. قازاقپارات - يزرايل مەن وڭتۇستىك سۋدان پالەستينالىقتاردى گازا سەكتورىنان جاپپاي كوشىرۋ تۋرالى كەلىسسوز جۇرگىزىپ جاتىر.
بۇل باستامانى بينيامين نەتانياحۋ دونالد ترامپتىڭ گازا تۇرعىندارىن كوشىرۋ تۋرالى يدەياسىن جۇزەگە اسىرۋ ەمەس، «ەرىكتى كوشى-قون» دەپ اتادى. الايدا الەمدىك قاۋىمداستىق يزرايلدىڭ بۇل قادامىن حالىقارالىق قۇقىق نورمالارىن بۇزۋ دەپ ايىپتادى. مىسىر ءۇزىلدى-كەسىلدى قارسى شىعىپ، ديپلوماتيالىق جولمەن توسقاۋىل قويۋعا بەكىنىپ وتىر.
ال وڭتۇستىك سۋدانمەن جۇمىس ىستەيتىن امەريكالىق لوببيستىك كومپانيا جەتەكشىسى دجو سلاۆيكتىڭ ايتۋىنشا، كوشىرۋ شىعىندارىن يزرايل موينىنا الماق. ماسەلەگە قاتىستى تاراپتار ازىرگە رەسمي مالىمدەمە جاساعان جوق. الايدا وسىعان دەيىن نەتانياحۋ گازالىقتاردى كوشىرۋ جوسپارى تۋرالى i24NEWS ارناسىنا بەرگەن سۇحباتىندا تۇسپالداپ جاۋاپ بەرگەن بولاتىن.
بينيامين نەتانياحۋ، يزرايل پرەمەر-ءمينيسترى:
- ءبىز گازا حالقىن كۇشتەپ كوشىرمەيمىز. ءوز ەركىمەن كەتۋىنە جاعداي جاسايمىز. ولاردىڭ گازا اۋماعىنان كەتۋى دۇرىس شەشىم دەپ ويلايمىن. سودان كەيىن حاماس-قا قارسى وپەراتسيانى كۇشەيتە الامىز.
سۋداندا گۋمانيتارلىق داعدارىس ۋشىعىپ تۇر گازا جۇرتىنا وڭتۇستىك سۋدان جايلى قونىس بولۋى ەكىتالاي. ويتكەنى بۇل ەلدە دە گۋمانيتارلىق داعدارىس ۋشىعىپ تۇر. 2023 -جىلدىڭ ساۋىرىنەن بەرى ازاماتتىق سوعىس سالدارىنان 400 مىڭ ادام قازا تاۋىپ، 9 ميلليوننان استامى بوسقىنعا اينالعان. ەلدى اشتىق جايلاپ، ءتۇرلى جۇقپالى ىندەت تاراپ جاتىر. ميلليونداعان ادام گۋمانيتارلىق كومەككە مۇقتاج. دونالد ترامپ اكىمشىلىگى USAID- تىڭ قىزمەتىن توقتاتقاننان كەيىن ايماقتاعى جاعداي ودان سايىن ناشارلاپ كەتكەن.
گازا تۇرعىندارى ازايىپ بارادى
قازىر گازا قالاسىندا 800 مىڭ تۇرعىن بار. ال، جالپى گازا سەكتورىنداعى حالىق سانى 2 ميلليوننان اسادى. 2023 -جىلى باستالعان قاقتىعىس سالدارىنان بۇگىنگە دەيىن، 61 مىڭنان اسا ادام قازا تاپتى. ءسويتىپ، حالىق سانى كەيىنگى 1 جىل ىشىندە 6 پايىزعا ازايدى. ەندى بينيامين نەتانياحۋدىڭ جوسپارى بويىنشا، 2 اپتادان كەيىن گازا تۇرعىندارى اۋەلى سەكتوردىڭ وڭتۇستىگىنە كوشىرىلەدى. مۋۆاسي لاگەرىندە گۋمانيتارلىق ايماق قۇرىلىپ، حالىقتىڭ ءبىر بولىگى سوندا ەۆاكۋاتسيالانادى. قازىر يزرايل گازا سەكتورىنا گۋمانيتارلىق كومەك كولەمىن ۇلعايتۋعا تىرىسىپ جاتىر. كۇنىنە 300 كولىككە دەيىن كىرۋگە رۇقسات.
