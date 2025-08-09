گازا سەكتورىنان ەۆاكۋاتسيالانعان ايەل: ءبىزدى قۇتقارعان - قازاقستان
استانا. KAZINFORM - قازاقستاندىق ديپلوماتتار گازا سەكتورىنان پالەستينالىق دارىگەر، «كامال ادۆان» اۋرۋحاناسىنىڭ ديرەكتورى حۋسام ابۋ سافيانىڭ وتباسىن ءساتتى ەۆاكۋاتسيالادى.
ەۆاكۋاتسيالانعاندار قاتارىندا حۋسامنىڭ زايىبى البينا ابۋ سافيا مەن بەس بالاسى بار. بارلىعى - قازاقستان ازاماتتارى. وتباسى گازا سەكتورىنان قۇرلىق ارقىلى يوردانياعا جەتكىزىلدى.
ەۆاكۋاتسيا وپەراتسياسى قازاقستاننىڭ يوردانياداعى ەلشىلىگى تاراپىنان، يزرايلدەگى ەلشىلىكتىڭ جانە يوردانيا مەن يزرايل بيلىگىنىڭ قولداۋىمەن ۇيلەستىرىلدى.
8- تامىز كۇنى ەۆاكۋاتسيالانعان وتباسى اممان قالاسىنداعى ءاليا پاتشايىم اتىنداعى حالىقارالىق اۋەجايعا كەلىپ جەتتى. وسى جەردەن ولار قازاقستانعا اتتاندى. ەۆاكۋاتسيا ايماقتاعى شيەلەنىسكەن جاعداي مەن كۇردەلى گۋمانيتارلىق احۋالعا قاراماستان، ق ر ديپلوماتيالىق جانە كونسۋلدىق قىزمەتتەرىنىڭ ۇيلەسىمدى جۇمىسىنىڭ، سونداي-اق يورداندىق جانە يزرايلدىك تاراپتاردىڭ قولداۋىنىڭ ارقاسىندا ءساتتى جۇزەگە استى.
«قازاقستاننىڭ اممان مەن تەل-اۆيۆتەگى ەلشىلىكتەرى وڭىردەگى جاعدايدى مۇقيات باقىلاپ وتىر جانە گازا سەكتورى مەن جالپى پالەستينا اۋماعىندا جۇرگەن قازاقستاندىقتارمەن تۇراقتى بايلانىس ورناتقان»، - دەلىنگەن ق ر سىرتقى ىستەر مينيسترلىگىنىڭ حابارلاماسىندا.
مينيسترلىك يوردانيا مەن يزرايل بيلىگىنە، سونداي-اق حالىقارالىق قىزىل كرەست كوميتەتىنە كورسەتكەن جەدەل كومەگى مەن ءتيىمدى ىنتىماقتاستىعى ءۇشىن شىنايى العىسىن ءبىلدىردى.
حۋسام ابۋ سافيا - پالەستينالىق پەدياتر جانە نەوناتولوگ. ول گازا سەكتورىنداعى دجاباليا بوسقىندار لاگەرىندە دۇنيەگە كەلگەن. مەديتسينا ماماندىعى بويىنشا ءبىلىمدى تۇركىستانداعى احمەت ياساۋي اتىنداعى ۋنيۆەرسيتەتتە الىپ، ءدال وسى وقۋ ورنىندا بولاشاق جۇبايى البينامەن تانىسقان. 1996 -جىلى وقۋىن اياقتاعان سوڭ ەرلى-زايىپتىلار گازا سەكتورىنا ورالىپ، التى بالا تاربيەلەگەن.
2024 -جىلدىڭ اقپانىنان باستاپ حۋسام بەيت-لاحيا قالاسىنداعى «كامال ادۆان» اۋرۋحاناسىنىڭ ديرەكتورى بولىپ جۇمىس ىستەگەن. الايدا سول جىلدىڭ جەلتوقسانىندا ول يزرايل اسكەرى تاراپىنان ۇستالىپ، كەيىن حابارسىز كەتكەن.
Kazinform اگەنتتىگىنىڭ ءتىلشىسى ەۆاكۋاتسيا كەزىندە اممان قالاسىندا البينا ابۋ سافيامەن سۇحباتتاستى.
- البينا، ەۆاكۋاتسيادان كەيىنگى كوڭىل-كۇيىڭىز قانداي؟ بۇل ۇدەرىس قالاي ءوتتى؟
- ءبىز بۇل ەۆاكۋاتسيانى سوعىس باستالعان ساتتەن باستاپ ۇزاق كۇتتىك. 2023 -جىلى قازاقستان ەۆاكۋاتسيا ۇسىنعان كەزدە ءبىز گازا سەكتورىنىڭ سولتۇستىگىندە بولدىق، ال بۇل اۋماق تولىعىمەن قورشاۋدا ەدى. ءبىز تۇرعان اۋرۋحانانى يزرايل اسكەرى قورشاۋعا الىپ، ودان شىعا المادىق. انكلاۆتىڭ وڭتۇستىگىنە قاراي قوزعالۋعا تىرىسۋ ءوز ومىرىمىزگە قاۋىپ توندىرۋمەن بىردەي بولدى.
شىنىمدى ايتسام، مەن باسىندا كەتكىم كەلدى، ءبىراق جاعداي مۇمكىندىك بەرمەدى. ءبىز كۇن سايىن جاقسىلىق بولادى دەپ ۇمىتتەندىك، سوعىستىڭ اياقتالۋىن كۇتتىك. الايدا ۋاقىت وتكەن سايىن جاعداي ناشارلاي بەردى. ءبىز ءار كۇندى قورقىنىشپەن وتكىزىپ جۇردىك. ءار تاڭدى سوڭعى كۇنىمىز بولۋى مۇمكىن دەگەن ويمەن قارسى الدىق. ەۆاكۋاتسيا ءبىز ءۇشىن ناعىز ءۇمىت ساۋلەسى بولدى. ەلشىلىكتەن قوڭىراۋ شالىپ، ءبىزدىڭ اتىمىز تىزىمگە ەنگەنىن ايتقاندا، قۋانىشىمىزدا شەك بولمادى. بۇل ءبىز ءۇشىن جارىققا جول اشقان ءسات بولدى.
- ەۆاكۋاتسيا بارىسىندا قانداي قيىندىقتار بولدى؟ قازاقستان تاراپىنان قولداۋدى سەزىندىڭىز بە؟
- ءبىزدىڭ اتىمىز ەۆاكۋاتسيا تىزىمىنە ەنگەنى تۋرالى حابار - ناعىز عاجايىپ بولدى. گازا سەكتورىنداعى جاعداي تىم قاۋىپتى ەدى. بىزدە ەشقانداي ءۇمىت قالماعانداي- تىن. ءبىراق يوردانياداعى ەلشىلىكتەن (كونسۋل رۋستام جۇماتوۆ - رەد. ) قوڭىراۋ شالىپ، شىعۋ مۇمكىندىگى بار ەكەنىن ايتقاندا، بۇل ءبىز ءۇشىن قۇتقارۋ سەكىلدى بولدى. قازاقستاننىڭ قولداۋى ءبىز ءۇشىن اسا ماڭىزدى ەدى. ءبىزدى ۇمىتپاعاندارىن سەزىندىك.
- جولداسىڭىز، دوكتور حۋسام جەلتوقساندا تۇتقىندالدى. سول جايىندا نە ايتاسىز؟
- ءيا، ونى 2024 -جىلعى 27- جەلتوقساندا اكەتتى. ءبىز ول كەزدە «كامال ادۆان» اۋرۋحاناسىندا بولدىق. يزرايل اسكەرى ونى قورشاپ الدى. ايەلدەر مەن بالالار، سونداي-اق جۇكتى ايەلدەر باسقا اۋرۋحاناعا كوشىرىلدى. اۋرۋحانانىڭ بارلىق ەر ادامدارى، سونىڭ ىشىندە كۇيەۋىم دە تۇتقىندالدى. ول تەك جارالىلار مەن اۋىر ناۋقاستاردىڭ قاۋىپسىزدىگىن قامتاماسىز ەتۋدى سۇرادى. ءبىراق ونى الىپ كەتتى.
كۇيەۋىم سوڭىنا دەيىن جۇمىس ىستەدى. ول جاي عانا دارىگەر بولاتىن، ەشقانداي ساياسي نەمەسە اسكەري ۇيىمعا قاتىسى جوق. ونىڭ جالعىز ماقساتى - ادامداردىڭ ءومىرىن ساقتاۋ ەدى. ول تەك ەمدەۋمەن اينالىستى.
- گازا سەكتورىنداعى اشتىق پەن تاپشىلىق جاعدايىندا ءومىر تۋرالى نە ايتار ەدىڭىز؟
- بۇل وتە قورقىنىشتى كەزەڭ بولدى. ءبىز اشىقتىق. بالالار ءجيى نان سۇرايتىن. ءتىپتى، ءبىر ءۇزىم ناندى ارماندايتىنبىز. بۇل - ومىرىمىزدەگى ەڭ اۋىر كۇندەر ەدى. تاماق قورى تەز تاۋسىلىپ قالدى، ال ءونىم باعاسى شارىقتاپ كەتتى. مىسالى، ۇننىڭ ءبىر كەلىسى 200 شەكەلگە دەيىن (شامامەن 30 مىڭ تەڭگە) قىمباتتادى. ادامدار كۇن كورۋ ءۇشىن ۇرلىققا دا بارۋعا ءماجبۇر بولدى. ءبارى قيىن جاعدايدا ءومىر ءسۇردى. ءبىز دە بارىنشا شىداۋعا تىرىستىق، باسقا امال بولمادى.
- قازاقستانعا كەلگەن سوڭ الداعى ءومىرىڭىزدى قالاي ەلەستەتەسىز؟
- ءيا، مەنىڭ تۋىستارىم تۇركىستان وبلىسىندا جانە استانادا تۇرادى. ءبىز سولارمەن بىرگە بولامىز. ءبارىن قايتا باستاۋ وڭاي ەمەس، ءبىراق ءبىز تىرىسامىز. ءبىز گازادان ەشتەڭە الىپ شىعا المادىق. تەك 300 دوللاردان ارتىق اقشا جانە شاعىن سومكە عانا رۇقسات ەتىلدى.
- قازاقستان حالقىنا نە ايتقىڭىز كەلەدى؟
- بۇل ومىردە ەڭ اۋىر ەكى نارسە بار - سوعىس پەن اشتىق. مەن قازاقستاننىڭ يوردانيا مەن يزرايلدەگى ەلشىلىكتەرىنە كورسەتكەن كومەگى ءۇشىن شىن جۇرەكتەن العىس ايتامىن. ولار ءبىزدى ۇمىتپادى، قامقورلىق كورسەتتى. بىزگە قاۋىپسىزدىك پەن ءۇمىت سىيلادى. قازاق حالقىنا قيىن ساتتەردە بىزگە قولداۋ كورسەتكەنى ءۇشىن ەرەكشە ريزاشىلىعىمدى بىلدىرەمىن.
ەسكە سالا كەتەيىك، بۇعان دەيىن گازا سەكتورىنان التى قازاقستان ازاماتىنىڭ ەۆاكۋاتسيالانعانى حابارلانعان بولاتىن.