گازا بويىنشا بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە ون توعىز ەل قول قويدى
استانا. KAZINFORM - ا ق ش پرەزيدەنتى دونالد ترامپ داۆوستاعى دۇنيەجۇزىلىك ەكونوميكالىق فورۋمدا گازا بويىنشا بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ قۇرىلعانىن رەسمي تۇردە جاريالاپ، ونىڭ باستاماسىنا كوبىرەك ەلدەردى قوسىلۋعا شاقىردى، دەپ حابارلايدى Kazinform.
كەلىسىمگە رەسمي قول قويۋ ءراسىمى الدىنداعى شامامەن 20 مينۋتتىق سوزىندە پرەزيدەنت ترامپ ءوزىنىڭ «بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ» مۇشەلەرىن «جۇلدىزدار» دەپ اتاپ، ولاردىڭ قاتارىندا «الەمدەگى ەڭ ماڭىزدى ادامدار» بار ەكەنىن مالىمدەدى.
- بۇل كەڭەستىڭ بۇرىن-سوڭدى قۇرىلعان ەڭ ىقپالدى ورگانداردىڭ ءبىرى بولۋعا بارلىق الەۋەتى بار، - دەپ مالىمدەدى ول راسىمدە.
بەيبىتشىلىك كەڭەسىنىڭ جارعىسىنا قاسىم-جومارت توقايەۆتى قوسا العاندا، 19 ەلدىڭ كوشباسشىلارى قول قويدى. قازاقستان پرەزيدەنتىنەن باسقا، قۇجاتقا ازەربايجان، ارگەنتينا، ارمەنيا، باحرەين، بولگاريا، ماجارستان، يندونەزيا، يوردانيا، قاتار، ماروككو، موڭعوليا، بىرىككەن اراب امىرلىكتەرى، پاكىستان، پاراگۆاي، ساۋد ارابياسى، تۇركيا، وزبەكستان جانە ءوزىن-ءوزى جاريالاعان كوسوۆو رەسپۋبليكاسىنىڭ وكىلدەرى قول قويدى.
CNN حابارلاۋىنشا، راسىمدە ترامپ قايتا قۇرۋ تۋرالى ايتىپ، گازانى «تاماشا جەر» دەپ اتادى.
- جۇرەگىمدە مەن جىلجىمايتىن مۇلىككە جاقىن اداممىن، جانە مەن ءۇشىن ماڭىزدى - ورنالاسقان جەر. مەن: تەڭىز جاعاسىنداعى مىنا جەرگە قاراڭىزشى. مىنا ادەمى جەر تەلىمىنە قاراڭىزشى. ول كوپتەگەن ادامدار ءۇشىن قانداي بولادى. بۇل تاماشا بولار ەدى، - دەدىم، - دەدى ترامپ داۆوستاعى كەزدەسۋدە.
امەريكالىق كوشباسشى سونىمەن قاتار بەيبىتشىلىك كەڭەسى تاياۋ شىعىستا بەيبىتشىلىكتى قامتاماسىز ەتۋ ءۇشىن ب ۇ ۇ- مەن ىنتىماقتاساتىنىن مالىمدەدى.
وسىعان دەيىن ترامپ گازا بويىنشا الەم كەڭەسى قۇرىلاتىنىن مالىمدەگەنى تۋرالى جازدىق.
سونداي-اق پۋتين مەن لۋكاشەنكونى گازا بويىنشا «بەيبىتشىلىك كەڭەسىنە» شاقىرعانى حابارلاندى.