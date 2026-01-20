پايىزى تىم جوعارى: قۇرىلتايدا كاسىپكەرلىككە جەڭىلدەتىلگەن نەسيە جۇيەسىن ەنگىزۋ ۇسىنىلدى
استانا. KAZINFORM - ءماجىلىس دەپۋتاتى، قوعام قايراتكەرى نۇرتاي سابيليانوۆ قىزىلوردادا ءوتىپ جاتقان V ۇلتتىق قۇرىلتايدا كاسىپكەرلىككە بەرىلەتىن نەسيەنىڭ پايىزدىق مولشەرلەمەسى تىم جوعارى ەكەنىن ايتىپ، جاڭا جەڭىلدەتىلگەن نەسيە جۇيەسىن ەنگىزۋدى ۇسىندى.
كەشە ن. سابيليانوۆ، و. سابدەنوۆ، ج. قۇلەكەيەۆ، ق. ارىستانبەكوۆ، ا. كۇرىشبايەۆ سىندى قوعام قايراتكەرلەرى قۇرىلتايدىڭ 21 مۇشەسى ەكونوميكالىق دامۋ سەكسياسىن وتكىزگەن. سەكسيادا ەكونوميكاعا قاتىستى ايماقتاردىڭ دامۋى بويىنشا ءبىرقاتار باستاما كوتەرىلدى.
- بۇگىنگى جيىن ارقىلى ەل ىشىندەگى ءبىرقاتار تۇيتكىلدى ماسەلەگە توقتالعىم كەلەدى. ءبىرىنشى، شاعىن جانە ورتا كاسىپكەرلىكتى دامىتۋ ارقىلى ەكونوميكادا ءوسىمدى قالىپتاستىرۋ. قازىر بانكتەر كاسىپكەرلىككە نەسيە بەرۋ كەزىندە 25 پايىزدىق مولشەرلەمە قولدانادى. بۇل كاسىپكەرلەر ءۇشىن قولايسىز جانە بيزنەستى دامىتۋ مۇمكىندىگىن شەكتەيدى. سول سەبەپتى كاسىپكەرلىكتى قولداۋ ماقساتىندا جەڭىلدەتىلگەن نەسيە جۇيەسىن ەنگىزۋ كەرەك دەپ ەسەپتەيمىن، - دەدى ن. سابيليانوۆ پرەزيدەنت قاتىسۋىمەن ءوتىپ جاتقان v ۇلتتىق قۇرىلتايدا.
دەپۋتاتتىڭ ايتۋىنشا، مۇنى دامۋ ينستيتۋتتارى مەن بانكتەردىڭ قاراجاتىن ۇيلەستىرۋ ارقىلى جۇزەگە اسىرۋعا بولادى.
- سونداي-اق مەملەكەت تاراپىنان بيزنەستى قولداۋعا بولىنەتىن قاراجاتقا، بەرىلەتىن جەڭىلدىكتەرگە تسيفرلىق پلاتفورما ارقىلى جىل سايىن ونىڭ تيىمدىلىگىنە، ەكونوميكاعا اسەرىنە تالداۋ مەن باقىلاۋ جۇرگىزۋ قاجەت. ويتكەنى جاڭا جۇمىس ورىندارىن اشۋ، ءوندىرىستى دامىتۋ سياقتى بيزنەستى قولداۋدىڭ مەملەكەتكە قايتارىمى بولۋى كەرەك، - دەدى ن. سابيليانوۆ.
ايتا كەتەيىك، قىزىلوردادا مەملەكەت باسشىسى قاسىم-جومارت توقايەۆتىڭ قاتىسۋىمەن ۇلتتىق قۇرىلتايدىڭ بەسىنشى وتىرىسى باستالدى. قۇرىلتايداعى تالقىلاۋعا تانىمال مەملەكەت جانە قوعام قايراتكەرلەرى، ساياسي پارتيالاردىڭ، ۇكىمەتتىك ەمەس سەكتوردىڭ، بيزنەس-قاۋىمداستىقتاردىڭ، ساراپتامالىق قاۋىمداستىقتىڭ جانە وبلىستاردىڭ قوعامدىق كەڭەستەرىنىڭ وكىلدەرى كەلدى.
بۇعان دەيىن ءماجىلىس دەپۋتاتى ۇلتتىق قۇرىلتاي جاڭادان قۇرىلعان وبلىستاردىڭ دامۋىنا ايرىقشا سەرپىن بەرگەنىن، ەل تاريحىندا العاش رەت شەكارالىق اۋماقتاردى دامىتۋعا ارنالعان زاڭ ازىرلەنگەنىن ايتقان ەدى.